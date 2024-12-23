Сейчас в Алтайском крае насчитывается около 40 региональных мер поддержки участников СВО и их семей

23 декабря 2024, 11:10, ИА Амител

Российские военные / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

Для семей участников СВО в Алтайском крае стала доступнее еще одна мера поддержки. Теперь они могут получить материальную помощь на газификацию. При этом не важно, в каком регионе военнослужащий заключил контракт. Такое распоряжение отдал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Напомним, в ноябре 2024 года на прямую линию губернатора обратилась жительница Смоленского района, сын которой заключил контракт на прохождение военной службы в другом регионе. В результате семья не могла получить поддержку в Алтайском крае. Теперь по поручению губернатора в краевое законодательство внесены необходимые изменения. Рассказываем, какую помощь, кроме этого, получают в нашем регионе семьи участников СВО.

Выплаты участникам СВО

С 25 октября 2024 года по распоряжению губернатора Алтайского края единовременная выплата жителям региона, заключившим контракт на участие в СВО, увеличена до 800 тыс. руб. Норма действует до конца текущего года. Ранее регион оказывал разовую матпомощь контрактникам в размере 400 тыс. руб.

Помимо этого, гражданам, заключившим контракт на участие в СВО, выплачивается единовременное вознаграждение из федерального бюджета в сумме еще 400 тыс. руб. Также военнослужащие в зоне СВО получают ежемесячную зарплату (от 210 тыс. руб.) и дополнительные стимулирующие выплаты.

Российская армия / Фото: amic.ru

Как организована помощь участникам СВО и их семьям?

На данный момент в Алтайском крае действует порядка 40 региональных мер поддержки участников СВО и их семей, которые направлены на оказание социальной, материальной, бытовой, медицинской помощи и т.п. Основная помощь проходит через Министерство соцзащиты Алтайского края.

Семьи участников СВО курируют сотрудники органов соцзащиты и филиала государственного фонда "Защитники Отечества" по Алтайскому краю. При этом социальные координаторы регулярно посещают обучающие семинары, где получают новые знания.

Кураторы не просто консультируют своих подопечных, но и оказывают им бытовую помощь, привлекая к работе волонтерские либо добровольческие организации, рассказала amic.ru директор Центра реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий Елена Измайлова.

Например, могут сложить дрова в поленницу, а в Смоленском районе родителям военного помогли наладить телефонную связь, в Красногорском районе раненого солдата обеспечили инвалидной коляской. И таких примеров – множество.

Важно: если по какой-то причине куратора у семьи еще нет, нужно обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства или позвонить в контакт-центр Минсоцзащиты по телефону: 8 (3852) 27-36-01.

Российские военные / Фото: amic.ru

Меры поддержки участников СВО

Для участников СВО в Алтайском крае действуют следующие меры поддержки:

комплексные медицинские осмотры, лечебно-диагностические и оздоровительные мероприятия;

обеспечение техническими средствами реабилитации и путевками на санаторно-курортное лечение;

компенсация расходов на оплату жилья, льготная цена на проездной билет;

нулевая налоговая ставка на транспортные средства категории "Автомобили легковые с мощностью двигателя до 100 л.с.";

сниженная арендная плата за земельные участки в границах Барнаула, государственная собственность на которые не разграничена.

А когда воин возвращается на гражданку, ему помогают трудоустроиться.

"Среди участников СВО популярностью пользуются рабочие специальности, потому что сейчас там очень хороший заработок. Некоторые идут в социальную сферу, это очень актуально – из них будут хорошие социальные работники. Можно пройти переподготовку. Например, если ребята не могут работать по своей специальности из-за ранения, им подбирается другая специальность, есть ряд программ, в рамках которых их переобучают", – отметила Елена Измайлова.

Меры поддержки семей солдат СВО

Помимо оказания материальной помощи, в Алтайском крае на данный момент действует ряд мер поддержки для семей участников СВО. В том числе:

содействие в поиске работы, организации обучения и дополнительного профессионального образования членам семей военных;

семьям участников СВО, получившим орден или звание Героя России, бесплатно предоставляются земельные участки для строительства жилого дома;

у членов семей участников СВО есть приоритетное право на включение в систему долговременного ухода;

им предоставляют материальную помощь, денежные выплаты или субсидию на газификацию;

есть внеочередное право на заготовку или приобретение древесины для индивидуального строительства, ремонта дома или возведения хозяйственных построек;

имеют отсрочку по арендной плате на период участия в СВО и на 90 календарных дней со дня окончания этого периода. Также у них есть возможность расторжения договоров аренды без штрафных санкций;

пожилым родственникам участников СВО и инвалидам оказывают бесплатно социальные услуги, независимо от состава семьи и уровня доходов.

Также семьи консультируют по юридическим вопросам, отметила Елена Измайлова.

"У нас во всех комплексных центрах есть юристы, которые оказывают юридическую помощь нашим подопечным. Например, если человеку положено в отпуск, а он на отдых не ходил, мы работаем с военной прокуратурой. Обращались с вопросами по выплатам, по оформлению инвалидности, по получению медицинских документов о том, что боевое ранение действительно было, и многие другие", – рассказывает директор организации.

Всего в Алтайском крае действует порядка 40 мер социальной поддержки. Полный перечень размещен на сайте Минсоцзащиты.

Куртка российского военного / Фото: amic.ru

Меры поддержки детей участников СВО

Среди мер поддержки семей участников СВО есть и те, которые касаются детей солдат. В том числе:

дети участников СВО посещают детские сады бесплатно;

на ребенка выплачивается ежемесячное пособие в повышенном размере;

у детей участников СВО есть преимущественное право приема в школы, колледжи (ссузы) и вузы Алтайского края. Кстати, в 2024 году более 300 детей участников СВО поступили по этой льготе в колледжи и 120 – в вузы. Причем детям погибших участников СВО, которые поступили на обучение в вузы и ссузы, оказали единовременную материальную помощь в размере 75 тысяч рублей;

детям участников СВО предоставляют бесплатное одноразовое горячее питание в школах и колледжах;

у детей участников СВО, которые обучаются в пятых-девятых классах, есть первоочередное право на получение социального сертификата на туристические поездки за государственный счет.

А в августе 2024 года Минсоцзащиты Алтайского края провело акцию "Соберем детей в школу", в ходе которой детям помогли закупить нужные вещи к учебному году, оказали социально-педагогические услуги и психологическую помощь, организовывали для них профориентационные занятия, мастер-классы, концерты, тренинги и квесты.

Более чем для тысячи детей в 2024 году организовали отдых в летних лагерях. Также по федеральному проекту "Творческие люди" нацпроекта "Культура" с 1 по 14 июня 41 ребенок поучаствовал в смене военно-исторического лагеря "Страна Героев" в Егорьевском районе. Еще более 390 детей участников СВО из Алтайского края бесплатно побывали в Москве на международной выставке-форуме "Россия".

Российская армия / Фото: amic.ru

Куда обращаться за помощью участникам СВО и их семьям?

В первую очередь, участникам СВО оказывают помощь в Министерстве социальной защиты Алтайского края, а также в филиале государственного фонда "Защитники Отечества" по Алтайскому краю (г. Барнаул, пр. Ленина, 5).

Напомним, фонд открылся благодаря поддержке регионального правительства, которое выделило на это 8 млн рублей.

"Фонд очень значимый, там можно получить помощь в режиме одного окна, работает кабинет психологического консультирования, оказывают медико-социальные услуги, есть отделение Социального фонда России, присутствуют межведомственные связи. Также широко развита сеть координаторов, которые сотрудничают с Министерством обороны", – рассказала Елена Измайлова.

Кроме того, семьи участников СВО могут получить консультации в региональном Комитете семей воинов Отечества. Этот орган выстраивает коммуникацию с семьями всех участников СВО и обеспечивает оказание всех мер помощи и поддержки: юридической, социальной и реабилитационной, отметила Измайлова. Он же занимается и сбором гуманитарной помощи для бойцов СВО.

Огромную роль в системе помощи участникам СВО и их семьям играет Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий, который находится на проспекте Калинина, 7, в Барнауле.

Российские военные / Фото: amic.ru

Здесь предоставляют социально-реабилитационные услуги, психологическую и юридическую помощь, а также проводят занятия по адаптивной физической культуре.

"Это уникальное учреждение, оно было единственным в России, его создали еще 20 лет назад по инициативе Союза ветеранов Афганистана. Сейчас у нас оказываются психологические, реабилитационные мероприятия, иные меры социальной поддержки. В 2023 году край выделил центру деньги, мы модернизировались, сделали новый ремонт, закупили реабилитационное оборудование. Сейчас у нас современный центр. Можно обратиться к нам, и все меры поддержки будут оказаны в режиме одного окна. То есть мы либо сами поможем, либо подскажем, куда обратиться. Задача – решить любой вопрос", – рассказала Елена Измайлова.

В центре также предоставляют юридическую помощь, помогают искать пропавших без вести бойцов, организовывают мероприятия для солдат, оказывают адресную помощь, помогают со сбором гуманитарной помощи бойцам СВО (в этом вопросе центр взаимодействует с Комитетом семей воинов Отечества или с Советом женщин) и пр.

Оказывают в центре и психологическую поддержку.

"Мы работаем как с самими участниками СВО, так и с семьями. Наши психологи могут диагностировать посттравматический синдром. Жены, матери и дети солдат тоже сильно переживают потерю, тут нужно работать с психологом. У нас есть специалисты и реабилитационное оборудование. Постоянно внедряем новые технологии", – отметила Измайлова.

По словам руководителя центра реабилитации, за психологической помощью обращается порядка 40% семей участников СВО.

Центр реабилитации ветеранов боевых действий в Барнауле / Фото: amic.ru

Группы психологической помощи организованы и на базе краевых кризисных центров для мужчин и женщин. Там проходят как индивидуальные, так и групповые занятия.

Телефон кризисного центра для женщин: 8-800-201-4717. Специалист работает с 09:00 до 17:00. Служба детского телефона доверия: 8-800-2000-122.

"Общение с психологом абсолютно анонимно: назвать свое имя, фамилию, адрес никто не потребует. Звонок с любого мобильного или стационарного телефона бесплатный", – пояснили в соцзащите.

По заявкам муниципалитетов на места также выезжают бригады специалистов для оказания как психологической, так и юридической помощи. Для этого гражданам нужно обратиться в управление соцзащиты по месту жительства либо к куратору семьи.

По каким вопросам участники СВО чаще всего обращаются за помощью?

Более 80% участников СВО и членов их семей с начала конфликта обращались в Минсоцзащиты по вопросам, связанным с оказанием материальной и бытовой помощи. Интересовали темы бесплатного горячего питания для детей участников СВО, освобождения от оплаты детского сада, а также бесплатного предоставления социальных услуг в полустационарной форме или на дому, рассказали в Минсоцзащиты.

С начала проведения СВО участникам и семьям Алтайский край оказал помощь на 6,3 млрд рублей.