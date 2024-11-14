Поддержку и адаптацию участников СВО обсудили на круглом столе в Барнауле

14 ноября 2024, 08:30, Антон Дегтярев

Занятия в Барнаульском медколледже / Фото: amic.ru

Медиков для работы в госпиталях в зоне СВО обучают в Барнаульском базовом медицинском колледже. Учиться сюда идут не только студенты, но и родственники бойцов, которые хотят помочь общему делу и оказаться ближе к сыну или мужу. Подготовку и работу волонтеров-медиков обсуждали эксперты на круглом столе 11 ноября. Подробнее – в материале amic.ru.

"Хотят помочь другим"

С первых дней СВО медицинский колледж счел своей миссией обучать кадры для фронта. При поддержке Минздрава Алтайского края в колледже появился специальный центр опережающей профессиональной подготовки, рассказала директор учебного заведения Ольга Бондаренко.

"Мы свою основную миссию увидели в обучении тех, кто уходит работать именно на передовую. И сейчас уже пришли к тому, что ребята, учившиеся когда-то на наших программах, обучают наших сегодняшних слушателей, которые, в свою очередь, затем становятся инструкторами для других обучающихся", – отметила Бондаренко.

На сегодня в специальном центре обучили около сотни человек. Сейчас в колледже набрали уже пятый поток студентов, рассказала координатор общественного движения "Надежный тыл" Анна Кулешова. Причем учиться идут как женщины, так и мужчины. По ее словам, на курсы записываются разные люди: члены семей участников СВО, переехавшие на Алтай жители ДНР и просто неравнодушные граждане.

"Есть работники краевой станции скорой помощи в горбольнице № 1. Есть работница реабилитационного центра. Одна наша выпускница заключила контракт с Минобороны и уехала работать санинструктором в зону СВО. У многих мужей призвали по мобилизации, кто-то потерял мужа и теперь хочет помочь другим. Курсы дают огромную силу таким людям и веру в себя", – пояснила Кулешова.

Обучение длится месяц: две недели – очные занятия в колледже, две недели – стажировка в ККБСМП. Чтобы оно было эффективным, специалисты Минздрава и колледжа доработали и актуализировали программы, в том числе и по оказанию первой помощи, объяснила руководитель Центра опережающей профессиональной подготовки при медколледже Ирина Гусельникова. Программа составлена так, чтобы учащиеся за этот период успели получить медицинскую специальность и смогли уехать работать в госпитали в прифронтовых регионах.

"Многие хотят быть ближе к своим родным и идут учиться. Программа оказания первичной помощи доработана, обговорена с волонтерами. Мы согласовывали сроки обучения, навыки, компетенции, которые они хотели получить, вышли на сотрудничество с Росгвардией, чтобы наполнить программу навыками тактической медицины. Мы понимали, что если наши девушки все-таки попадут в зону СВО, они должны этими навыками обладать", – объяснила Ирина Гусельникова.

Барнаульский медколледж / Фото: amic.ru

Студенты изучают основные понятия медицины чрезвычайных ситуаций, психологические особенности взаимодействия с людьми в стрессе, осваивают практические навыки. В программу заложены стандартные компетенции.

Но начинается обучение с работы с психологами. Изучают, какие у курсантов ожидания, страхи, с какими проблемами они боятся столкнуться. А после помогают учащимся проработать все их опасения, пояснила Гусельникова.

После обучения слушателям вручают документы о получении профессии младшей медсестры по уходу за больными.

Барнаульский медколледж/ Фото: amic.ru

"Пригодится не только на СВО"

Выпускники программы отмечают, что она оказалась для них очень полезной. Прошедшая программу подготовки в медколледже Светлана служит санинструктором. Сейчас приехала в отпуск. Девушка подчеркнула, что пригодилось ей "абсолютно все", что она изучила на курсах.

"Все знания пригодились, но и по ходу дела учишься новому. Сейчас я служу санинструктором, веду статистику, раненых встречаю, делаю перевязки и оказываю первую помощь. Самое сложное – встречать бойцов, которые после ранения приезжают в госпиталь. Поток идет со всех батальонов. Я хожу в бронежилете, в каске. Ребенок мой временно у родителей живет. В отпуск я приезжаю, но мне тут тяжело: душа разрывается, потому что там много работы. Не хватает времени сделать то, что могла бы", – пояснила она.

Ольга тоже ездит на гуманитарные миссии в зону СВО и работает в госпиталях. По ее словам, самое сложное – адаптироваться к такой работе не физически, а психологически.

"Сложно видеть раненых мальчишек. Очень нужны специальные навыки, которые дают на курсах. Перевязка, первая помощь, там я работала в перевязочной. И только этим занимаешься – обработка ран, дезинфекция", – рассказала она.

Барнаульский медколледж / Фото: amic.ru

О важности психологической подготовки к работе с ранеными говорит и младшая медсестра Ольга Корыльченко, которая успела поработать в военном госпитале в Ростове-на-Дону.

"Психологически к этому привыкнуть очень тяжело. Когда видишь покалеченных молодых ребят, сердце обливается кровью, на третий день у меня случилась истерика. В первых потоках очень не хватало работы с психологом. Но теперь она есть и это хорошо. В итоге я справилась, и медицина меня поглотила. Я сменила профессию, ушла в Федеральный центр травматологии и сейчас – студентка вечерних курсов", – рассказала она.

"На занятиях взрывают петарды"

Обучают медиков люди, которые сами работали в зоне СВО. Так, врач с позывным "Як" рассказал, что сначала даются курсы тактической первой помощи, которые помогут любому гражданскому в непредвиденной ситуации. Знания о том, как правильно наложить жгут или тампонировать рану, лишними не бывают.

Российская армия / Фото: amic.ru

В военной медицине есть свои особенности – там неспокойная обстановка, в которой сложно сконцентрироваться, объясняет инструктор Олег. Эвакуация раненого может затянуться на несколько дней, при этом военный медик должен уметь правильно рассчитать расход лекарств. Но главное – иметь стойкую психику.

"Чтобы учащийся смог справиться с психологическими нюансами, применяются различные приемы. На занятиях взрывают петарды, гранаты, чтобы люди к хлопкам привыкали и учились быстро выходить из опасной зоны, всегда время засекается. Также упор делается на организацию, на разделение ролей, на медицинскую сортировку и оперативность действий. Студент даже становится руководителем, потому что нередко возникает ситуация, когда приходится спасать несколько пострадавших и давать кому-то указания", – отметил он.

Барнаульский медколледж / Фото: amic.ru

Что еще обсуждали на круглом столе?

Участники обсудили несколько важных тем, а именно:

подготовка волонтеров для ухода за ранеными, оказания первой помощи, самопомощи в зоне СВО;

организация поддержки бойцов СВО через волонтерскую деятельность и гуманитарные миссии;

готовность специалистов к сопровождению и адресной помощи вернувшимся участникам СВО;

комплексное медицинское сопровождение участников СВО.

Также на круглом столе рассказали о предновогодней акции "Пожелания мира в новом году". В ее рамках предлагают отправить солдатам специальные весточки с поддержкой. В преддверии Нового года будет проводиться и акция "Новый год на фронте", в ходе которой активисты собирают подарки для бойцов СВО, а также для жителей ЛНР и ДНР. Сейчас идут сборы на антидроновые ружья и на технику, которая помогает солдатам предугадывать положение дронов. И, конечно, собираются медицинские препараты, перевязочные материалы и так далее.

Солдаты / Фото: amic.ru

Говорили и о работе Комплексного центра социального обслуживания населения. Его директор Наталья Жмылева напомнила, что сегодня центр включает пять филиалов по городу. В них работают 260 человек, которые в режиме одного окна оказывают помощь бойцам СВО. Сейчас сотрудники центра курируют девять семей, у которых уже вернулись с фронта солдаты.

В центре бойцам и их семьям предоставляют социальные услуги, есть логопеды и психологи, военнослужащие могут пройти курсы по повышению квалификации, записаться на курс адаптивной физкультуры, а их жены могут пойти в группы кратковременного пребывания, где им помогут пережить трудную жизненную ситуацию. В барнаульском отделении на ул. Телефонной, 50а, участников СВО и их родственников принимают специалисты МФЦ, управления соцзащиты, комитета по социальной поддержке и так далее.

Напомним, всего в Алтайском крае действует порядка 40 региональных мер поддержки участников СВО и их семей. Все они направлены на оказание социальной, материальной, бытовой и медицинской помощи. На поддержку этой категории лиц в 2024 году из бюджета Алтайского края было выделено более 2,9 млрд рублей.

Кроме того, в октябре губернатор региона Виктор Томенко подписал постановление об увеличении единовременной материальной помощи участникам СВО. Те, кто заключит контракт с 25 октября по 31 декабря 2024 года, получат единовременную выплату от правительства Алтайского края в сумме 800 тысяч рублей. Ранее ее размер составлял 400 тысяч рублей. А всего (вместе с федеральной выплатой и заработной платой) заключивший контракт на участие в специальной военной операции житель Алтайского края может получить 1 410 000 рублей.

Ранее amic.ru говорил с психологом Центра социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий Еленой Потаповой. Интервью с ней можно прочитать здесь.