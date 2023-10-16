Республика Алтай оказалась в конце рейтинга регионов по доходам населения
Из других регионов Сибири хуже, чем в Горном Алтае, ситуация лишь в Тыве
16 октября 2023, 18:45, ИА Амител
Республика Алтай заняла 80-е место из 85 в рейтинге регионов по доходам населения за второй квартал 2023 года. Его подготовило РИА Новости.
Рейтинг составлялся по соотношению среднедушевых доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг. В Горном Алтае соотношение составило 1,42 при среднедушевых доходах 29,8 тысячи рублей. Динамика роста реальных денежных доходов – 8,6%.
Алтайский край занял 69-е место. Там соотношение доходов населения к стоимости фиксированного набора товаров и услуг 1,75. Среднедушевые доходы составили 34,5 тысячи рублей, а динамика реальных денежных доходов – 10,7%.
Из других регионов Сибири хуже, чем в Республике Алтай, ситуация лишь в Тыве. Она заняла в рейтинге предпоследнее, 84-е место.
Первое место среди регионов Сибирского федерального округа заняла Новосибирская область, которая расположилась на 17-м месте. Красноярский край занял 27-е место, Омская область – 31-е, Томская область – 36-е, Иркутская область – 39-е, Кемеровская область – 40-е, Республика Хакасия – 77-е.
18:59:54 16-10-2023
Вот он результат работы вновьизбранного
20:20:27 16-10-2023
ХА-ХА-ХА! Вот же буквально недавно они писали в комментах, что не хотят присоединяться к АК, потому что в РА зарплаты больше!
20:50:34 16-10-2023
Раз мы на 69 месте, предлагаю на границе с Новосибирской областью установить стеллу в виде огромных цифр "69". Красиво будет, цифра зеркальная, в лото её "туда сюда" называют.
11:47:39 17-10-2023
Гость (20:50:34 16-10-2023) Раз мы на 69 месте, предлагаю на границе с Новосибирской обл... Это поза, в которой сейчас почти все оказались
01:34:55 17-10-2023
А какое место по числу психически больных?
07:08:49 17-10-2023
судя по ценам на отдых в Республике Алтай, население хранит деньги в банках. стеклянных банках.
08:05:32 17-10-2023
Вы ценники за аренду жилья для туристов видели? Еще чуток накиньте и подниметесь на почетное 84е место. Продолжайте радоваться первозданной красотой Горного Алтая.
09:53:42 17-10-2023
Как то все странно. Перед выборами все было с точностью наоборот. Опять был только трёп на публику. В буквальном смысле для региона ничего не делается.
11:43:10 17-10-2023
Алексей (09:53:42 17-10-2023) Как то все странно. Перед выборами все было с точностью наоб... странно то,что тотальное вранье для вас до сих пор странно
19:40:12 17-10-2023
Сравнивать Тыву с каким-то регионом то-же самое, что современный военный самолет с бумажным самолетиком. И вдруг, Республика Алтай оказалась в одном шаге от самого бедного и криминального соседа, по сравнению даже с нищими деревнями ЮАР.