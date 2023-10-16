Республика Алтай оказалась в конце рейтинга регионов по доходам населения

Из других регионов Сибири хуже, чем в Горном Алтае, ситуация лишь в Тыве

16 октября 2023, 18:45, ИА Амител

Фото: amic.ru

Республика Алтай заняла 80-е место из 85 в рейтинге регионов по доходам населения за второй квартал 2023 года. Его подготовило РИА Новости.

Рейтинг составлялся по соотношению среднедушевых доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг. В Горном Алтае соотношение составило 1,42 при среднедушевых доходах 29,8 тысячи рублей. Динамика роста реальных денежных доходов – 8,6%.

Алтайский край занял 69-е место. Там соотношение доходов населения к стоимости фиксированного набора товаров и услуг 1,75. Среднедушевые доходы составили 34,5 тысячи рублей, а динамика реальных денежных доходов – 10,7%.

Из других регионов Сибири хуже, чем в Республике Алтай, ситуация лишь в Тыве. Она заняла в рейтинге предпоследнее, 84-е место.

Первое место среди регионов Сибирского федерального округа заняла Новосибирская область, которая расположилась на 17-м месте. Красноярский край занял 27-е место, Омская область – 31-е, Томская область – 36-е, Иркутская область – 39-е, Кемеровская область – 40-е, Республика Хакасия – 77-е.