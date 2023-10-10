Оклады алтайских учителей стали одними из самых низких в России
К такому выводу пришел межрегиональный профсоюз работников образования "Учитель"
10 октября 2023, 15:15, ИА Амител
В 40% российских регионов оклады учителей не превышают половины МРОТ. В Алтайском крае этот показатель составляет 6903 рубля, что входит в число десяти худших субъектов страны. К такому выводу пришел межрегиональный профсоюз работников образования "Учитель" в своем исследовании.
Авторы исследования ссылаются на открытые документы приказов. Сравнение проводилось с уровнем МРОТ – 19 242 рубля, который вступит в силу 1 января 2024 года. Данные собирались для учителей с высшим образованием (4-я квалификационная группа), но без стажа и категории.
В тексте исследования говорится, что в 40% регионов страны оклады педагогических работников не превышают половины МРОТ (от 3420 до 9580 руб.). В 39% регионов оклады – от 50 до 75% МРОТ (от 9668 руб. в Курской области до 14 091 руб. в Томской). В 9% регионов – от 75 до 100% МРОТ (от 14 449 руб. в Ростовской области до 16 157 руб. в Республике Татарстан). Только в Ямало-Ненецком АО, Магаданской области и Приморском крае оклады выше ожидаемого МРОТ.
Самые низкие оклады эксперты зафиксировали в Карачаево-Черкесской Республике, Еврейской АО, Вологодской области и Республике Алтай, где оклады учителей до сих пор менее пяти тысяч рублей.
Алтайский край расположился на седьмом месте с конца рейтинга с окладом в 6903 рубля. При этом зарплаты учителей, согласно рейтингу, в последний раз индексировали в 2022 году. Ранее губернатор Виктор Томенко подписал указ о повышении зарплат бюджетников края на 5%, поэтому оклады учителей должны вырасти, пусть и незначительно. Чтобы иметь высокую зарплату, утверждают авторы исследования, учителям в таких регионах, как Республика Алтай и Алтайский край, приходится работать на полутора или двух ставках одновременно.
В итоге по результатам исследования профсоюз "Учитель" подготовил обращение в правительство РФ и Госдуму по поводу необходимости регулярной индексации зарплат педагогических работников.
15:18:49 10-10-2023
В 2022 году в Алтайском крае насчитали 117 премиальных автомобилей, пишет "Банкфакс" со ссылкой на исследование FinExpertiza. По этому показателю регион занимает четвертое место в Сибири, уступив Новосибирской области (334 машины), Красноярскому краю (283) и Иркутской области (260). Во всех четырех регионах при этом наблюдается рост количества люксовых авто (например, в Алтайском крае в 2021-м их было всего 100).
18:40:55 10-10-2023
Гость (15:18:49 10-10-2023) В 2022 году в Алтайском крае насчитали 117 премиальных автом... Какая связь?
19:41:46 11-10-2023
Гость (18:40:55 10-10-2023) Какая связь?... Учителя шикуют...
15:24:21 10-10-2023
Ха-ха , плохо голосуют
15:27:19 10-10-2023
Томенко все исправит
15:43:20 10-10-2023
Гость (15:27:19 10-10-2023) Томенко все исправит... Не, тут только Булаев сможет помочь, к следующим выборам)))))))))))))))
12:58:48 11-10-2023
З0 процентов населения выбрали себе губернатора вот теперь пенять не на кого что в полном дерме
15:43:44 10-10-2023
в очередной раз пробили дно, доколе????!!!
15:45:38 10-10-2023
не статья, а мешанина. Все в кучу, и зарплата, и оклад по ставке, а еще есть надбавки, которые вообще не упоминаются. Никакой пользы от текста нет. Наверно журналист на сдельной оплате, и платят за количество статей, а не за качество и проработанность вопроса.
18:09:45 10-10-2023
Гость (15:45:38 10-10-2023) не статья, а мешанина. Все в кучу, и зарплата, и оклад по ст... Не пишите ерунду! Вы сами вдумайтесь, как оклад может быть ниже МРОТ? Понимаете? Это оклад! Но в Алтайском край может быть и такое. Учитель должен получать оклад не ниже МРОТ, а все остальные доплаты, это уже разные надбавки, которые носят стимулирующий характер.
18:42:17 10-10-2023
Гость (15:45:38 10-10-2023) не статья, а мешанина. Все в кучу, и зарплата, и оклад по ст... Вы правы, доля оклада в ЗП может достигать и 15 и 10 процентов, манипуляция.
15:54:30 10-10-2023
профсоюз подготовит обращение - правительство подготовит поручение - исполнитель откорректирует показатели. Все молодцы. Только "бездельник" учитель не увидит изменений и не оценит такой заботы, и просто уволится. А очередной чиновник будет готовить очередное поручение об решении проблемы кадрового голода в образовании.
16:03:45 10-10-2023
А Вы знаете сколько стоит заказать одежду по размеру у портного? Сколько стоит 1 метр ткани для мужского или женского костюма для учителя для разных сезонов? А сколько стоит купить квартиру для семьи? Зато в новых районах строят огромные школы с бассейнами для "Илиты" Зачем такие траты на всякую фигню, если многие люди выживают в нищете? Чужих детей обучают, а свои дети не родятся, т.к. содержать не на что в съёмной комнате. Ни белья, колготки заштопаны нитками. По тв оккупация оглуплением.
00:39:11 11-10-2023
серая шейка (16:03:45 10-10-2023) А Вы знаете сколько стоит заказать одежду по размеру у портн... да посмотрите на дороги и на парковки у ТЦ. Какая нищета?? Вы точно из Барнаула??
10:36:10 11-10-2023
Гость (00:39:11 11-10-2023) да посмотрите на дороги и на парковки у ТЦ. Какая нищета?? В... Да ,вы правы,ворьё шикует за счёт тех же учителей ,врачей ,инженеров и остальной эксплуатируемой массы.
17:21:43 10-10-2023
Уезжают учителя в другие регионы,где нормальная зарплата. Увы...Оставшиеся учителя быстренько пройдут переподготовку в интернете, будут вести далекие от своего основного образования предметы. Увы...А скоро и "старая гвардия" покинет школу. Поверьте,поздно будет поднимать зарплату.
17:38:58 10-10-2023
И что? Оклад... А давайте учитывать еще и надбавки, премии и доплаты. И тогда не все так плохо выглядит)
17:56:36 10-10-2023
Хость (17:38:58 10-10-2023) И что? Оклад... А давайте учитывать еще и надбавки, премии и... Прочитайте заголовок: "Оклады алтайских учителей стали одними из самых низких в России". Вы правда думаете, что учителям ежемесячно платят премии?)))А чтобы выжить, учителя вынуждены работать на несколько ставок.
19:27:41 10-10-2023
Вот о том и речь, что все надбавки за стаж, проверку тетрадей и т.д. считается исходя из оклада. Премии? Да. Пару раз в год. Отпускные, кстати, тоже копеечные из-за оклада. Согласитесь несправедливо когда за ставку учитель получает МРОТ. А в большинстве случаев это так. Еще и пенсии по выслуге по сути лишили. Ее можно получать через 8 лет после отработанных 25 лет
19:33:57 10-10-2023
От оклада все остальное. поэтому зарплаты самые низкие. В школе, чтобы получать 25 т. надо на две ставки работать, быть классным руководителем и меть надбавки. А где профсоюз Алтайского края, Барнаула? Почему они молчат???? А Вы знаете, что проверки от разных органов приостановили, так Профсоюз Барнаула сам инициировал проверки бумаг в школах.
22:07:00 10-10-2023
Просто нужно провести с учителями разговоры о важном. И свечку за них поставить. Нынче всё так делается
00:43:03 11-10-2023
блин, сколько комментаторов вконтатактышей! Иди работай! привык(ла()), что кто-то тебе обязан. Иди работай!
12:24:22 13-10-2023
А кто у нас министр образования? Он что-то говорит по этому поводу? Почему так получилось? Что предпринимается для решения проблемы?
14:10:33 22-10-2023
Стаж работы 30 лет. Почётный работник образования. Два года назад вышла на пенсию, но сейчас снова вернулась в школу из-за нехватки учителей ( некому вести уроки). Нагрузка 19 часов. В этом году как раз закончился срок моей высшей категории. И на руки я получила в сентябре зарплату 14500р. Вот и вся правда жизни.