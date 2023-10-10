Оклады алтайских учителей стали одними из самых низких в России

К такому выводу пришел межрегиональный профсоюз работников образования "Учитель"

10 октября 2023, 15:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

В 40% российских регионов оклады учителей не превышают половины МРОТ. В Алтайском крае этот показатель составляет 6903 рубля, что входит в число десяти худших субъектов страны. К такому выводу пришел межрегиональный профсоюз работников образования "Учитель" в своем исследовании.

Авторы исследования ссылаются на открытые документы приказов. Сравнение проводилось с уровнем МРОТ – 19 242 рубля, который вступит в силу 1 января 2024 года. Данные собирались для учителей с высшим образованием (4-я квалификационная группа), но без стажа и категории.

В тексте исследования говорится, что в 40% регионов страны оклады педагогических работников не превышают половины МРОТ (от 3420 до 9580 руб.). В 39% регионов оклады – от 50 до 75% МРОТ (от 9668 руб. в Курской области до 14 091 руб. в Томской). В 9% регионов – от 75 до 100% МРОТ (от 14 449 руб. в Ростовской области до 16 157 руб. в Республике Татарстан). Только в Ямало-Ненецком АО, Магаданской области и Приморском крае оклады выше ожидаемого МРОТ.

Самые низкие оклады эксперты зафиксировали в Карачаево-Черкесской Республике, Еврейской АО, Вологодской области и Республике Алтай, где оклады учителей до сих пор менее пяти тысяч рублей.

Алтайский край расположился на седьмом месте с конца рейтинга с окладом в 6903 рубля. При этом зарплаты учителей, согласно рейтингу, в последний раз индексировали в 2022 году. Ранее губернатор Виктор Томенко подписал указ о повышении зарплат бюджетников края на 5%, поэтому оклады учителей должны вырасти, пусть и незначительно. Чтобы иметь высокую зарплату, утверждают авторы исследования, учителям в таких регионах, как Республика Алтай и Алтайский край, приходится работать на полутора или двух ставках одновременно.

В итоге по результатам исследования профсоюз "Учитель" подготовил обращение в правительство РФ и Госдуму по поводу необходимости регулярной индексации зарплат педагогических работников.