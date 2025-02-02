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Республика Алтай вошла в тройку регионов с самыми щедрыми чаевыми

По размеру чаевых регион опередил даже Москву

02 февраля 2025, 14:20, ИА Амител

Деньги в кошельке / Фото: amic.ru
Деньги в кошельке / Фото: amic.ru

Республика Алтай заняла второе место в стране по размеру чаевых, оставляемых в кафе и ресторанах, опередив даже Москву. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование цифрового сервиса для бизнеса "нетмонет".

Лидером рейтинга стала Сахалинская область, где средний размер чаевых составил 551 рубль.

"Республика Алтай с показателем в 514 рублей заняла вторую строчку, третье место досталось Магаданской области – 470 рублей", – следует из исследования.

Москва оказалась лишь на четвертой позиции – посетители столичных заведений в среднем оставляют официантам 443 рубля.

В десятку регионов с самыми щедрыми чаевыми также вошли:

  • Камчатский край – 437 рублей;
  • Ненецкий автономный округ – 422 рубля;
  • Хабаровский край – 421 рубль;
  • Чукотский автономный округ – 404 рубля;
  • Приморский край — 396 рублей;
  • Краснодарский край — 385 рублей.

Самые скромные чаевые зафиксированы в Удмуртии (212 рублей), Ингушетии (230 рублей) и Хакасии (238 рублей).

Турист в горах / Фото: freepik.com

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Комментарии 6

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Гость

16:29:28 02-02-2025

А чаевые взяткой не являются и налогом не облагаются?

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Гость

21:39:54 02-02-2025

Гость (16:29:28 02-02-2025) А чаевые взяткой не являются и налогом не облагаются?... Взятка это передача денег должностному лицу за незаконные действия.
Чаевые это сумма передаваемая официантам и другой прислуге. Они по идее должны облагаться
налогами. Но само собой никто из прислуги не платит эти налоги и из-за этого страдает бюджет
государства.
Никогда этим поберушкам не даю никаких чаевых. 1. Это противозаконно. 2. С каких пирогов я должен дарить свои деньги, которые могу потратить на себя и своих близких. 3. В Китае и других странах чаевые считаются унизительными для обсуживающего персонала. Зачем оскорблять итак несчастных людей.

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Гость

07:17:32 03-02-2025

Гость (21:39:54 02-02-2025) Взятка это передача денег должностному лицу за незаконные де... чаевые не обязательны. это раз. официанты НИКОГДА не выпрашивают чаевые. это два. За что вы их побирушками назвали?

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Гость

14:50:36 03-02-2025

Гость (07:17:32 03-02-2025) чаевые не обязательны. это раз. официанты НИКОГДА не выпраши... В заведении "Печки-лавочки" у официантов была манера принести сдачу мелочью, рублей эдак 150-200 в надежде на то, что гость побрезгует и оставит их в качестве чаевых. Со словами: "не обоцытесь там с такого количества чаю" забирал сдачу полностью, оставляя 2-5 рублей... Как раз на чай.

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Гость

11:45:03 03-02-2025

Гость (21:39:54 02-02-2025) Взятка это передача денег должностному лицу за незаконные де... просто вы жмот

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Гость

17:28:46 02-02-2025

потому что атм самые богатые отдыхают, вот и чаевые. И все ПОСТОЯННО пьяные или спохмелья, добрые. Аккуратнее там рулите, там все пьяные, клянусь. Ну только дети младше 10 трезыве.

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