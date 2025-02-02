Республика Алтай вошла в тройку регионов с самыми щедрыми чаевыми
По размеру чаевых регион опередил даже Москву
02 февраля 2025, 14:20, ИА Амител
Республика Алтай заняла второе место в стране по размеру чаевых, оставляемых в кафе и ресторанах, опередив даже Москву. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование цифрового сервиса для бизнеса "нетмонет".
Лидером рейтинга стала Сахалинская область, где средний размер чаевых составил 551 рубль.
"Республика Алтай с показателем в 514 рублей заняла вторую строчку, третье место досталось Магаданской области – 470 рублей", – следует из исследования.
Москва оказалась лишь на четвертой позиции – посетители столичных заведений в среднем оставляют официантам 443 рубля.
В десятку регионов с самыми щедрыми чаевыми также вошли:
- Камчатский край – 437 рублей;
- Ненецкий автономный округ – 422 рубля;
- Хабаровский край – 421 рубль;
- Чукотский автономный округ – 404 рубля;
- Приморский край — 396 рублей;
- Краснодарский край — 385 рублей.
Самые скромные чаевые зафиксированы в Удмуртии (212 рублей), Ингушетии (230 рублей) и Хакасии (238 рублей).
16:29:28 02-02-2025
А чаевые взяткой не являются и налогом не облагаются?
21:39:54 02-02-2025
Гость (16:29:28 02-02-2025) А чаевые взяткой не являются и налогом не облагаются?... Взятка это передача денег должностному лицу за незаконные действия.
Чаевые это сумма передаваемая официантам и другой прислуге. Они по идее должны облагаться
налогами. Но само собой никто из прислуги не платит эти налоги и из-за этого страдает бюджет
государства.
Никогда этим поберушкам не даю никаких чаевых. 1. Это противозаконно. 2. С каких пирогов я должен дарить свои деньги, которые могу потратить на себя и своих близких. 3. В Китае и других странах чаевые считаются унизительными для обсуживающего персонала. Зачем оскорблять итак несчастных людей.
07:17:32 03-02-2025
Гость (21:39:54 02-02-2025) Взятка это передача денег должностному лицу за незаконные де... чаевые не обязательны. это раз. официанты НИКОГДА не выпрашивают чаевые. это два. За что вы их побирушками назвали?
14:50:36 03-02-2025
Гость (07:17:32 03-02-2025) чаевые не обязательны. это раз. официанты НИКОГДА не выпраши... В заведении "Печки-лавочки" у официантов была манера принести сдачу мелочью, рублей эдак 150-200 в надежде на то, что гость побрезгует и оставит их в качестве чаевых. Со словами: "не обоцытесь там с такого количества чаю" забирал сдачу полностью, оставляя 2-5 рублей... Как раз на чай.
11:45:03 03-02-2025
Гость (21:39:54 02-02-2025) Взятка это передача денег должностному лицу за незаконные де... просто вы жмот
17:28:46 02-02-2025
потому что атм самые богатые отдыхают, вот и чаевые. И все ПОСТОЯННО пьяные или спохмелья, добрые. Аккуратнее там рулите, там все пьяные, клянусь. Ну только дети младше 10 трезыве.