Республика Алтай вошла в тройку регионов с самыми щедрыми чаевыми

По размеру чаевых регион опередил даже Москву

02 февраля 2025, 14:20, ИА Амител

Деньги в кошельке / Фото: amic.ru

Республика Алтай заняла второе место в стране по размеру чаевых, оставляемых в кафе и ресторанах, опередив даже Москву. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование цифрового сервиса для бизнеса "нетмонет".

Лидером рейтинга стала Сахалинская область, где средний размер чаевых составил 551 рубль.

"Республика Алтай с показателем в 514 рублей заняла вторую строчку, третье место досталось Магаданской области – 470 рублей", – следует из исследования.

Москва оказалась лишь на четвертой позиции – посетители столичных заведений в среднем оставляют официантам 443 рубля.

В десятку регионов с самыми щедрыми чаевыми также вошли:

Камчатский край – 437 рублей;

Ненецкий автономный округ – 422 рубля;

Хабаровский край – 421 рубль;

Чукотский автономный округ – 404 рубля;

Приморский край — 396 рублей;

Краснодарский край — 385 рублей.

Самые скромные чаевые зафиксированы в Удмуртии (212 рублей), Ингушетии (230 рублей) и Хакасии (238 рублей).