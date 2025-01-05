Республику Алтай вновь признали самым экологичным регионом России

Горный Алтай был лучшим по итогам лета, стал лучшим и осенью. А вот Алтайский край теряет позиции

05 января 2025, 22:44, ИА Амител

Каракольские озера / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Эксперты снова признали Республику Алтай самым экологичным регионом РФ. Об этом сообщают "Новости Горного Алтая" со ссылкой на Национальный экологический рейтинг регионов РФ, который организация "Зеленый патруль" составила по итогам осени 2024 года.

В предыдущем рейтинге, который составлялся по итогам лета, Горный Алтай также был на первом месте.

Вторую строчку в этот раз заняла Мурманская область, третью – Москва, четвертую – Кабардино-Балкария, а пятую – Тамбовская область.

А вот Алтайский край показал более скромный результат, чем в летнем рейтинге. Издание отмечает, что регион традиционно держал вторую строчку среди всех сибирских субъектов. Но в этот раз он уступил эту позицию Томской области. Если же учесть все регионы страны, Алтайский край занял 34-е место.

Остальные субъекты СФО эксперты оценили значительно хуже:

Хакасия – 53-е место;

Тува – 66-е место;

Кузбасс – 69-е место;

Новосибирская область – 70-е место;

Иркутская область – 74-е место;

Красноярский край – 78-е место.

Худшими регионами в масштабах всей Россия стали Челябинская и Свердловская области, а также Забайкальский край.