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Ресторан дочери Меладзе в Москве закрылся

СМИ сообщают, что Omela не смог проработать "ни одного месяца хотя бы в ноль"

13 января 2025, 14:55, ИА Амител

Валерий Меладзе / Кадр из видео: YouTube
Валерий Меладзе / Кадр из видео: YouTube

Московский ресторан Софьи Меладзе, дочери певца Валерия Меладзе, закрылся. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Меладзе открыла ресторан Omela в начале 2022 года на Остоженке. Посетителям подавали средиземноморскую кухню, к которой прилагался дорогой бар. Оба проекта оказались закрыты. В 2023 году в заведении сменились три шеф-повара, однако это не помогло сделать его прибыльным.

По информации Telegram-канала "Открытия и закрытия ресторанов Москвы", Omela не смог проработать "ни одного месяца хотя бы в ноль". Соцсети заведения не обновлялись с декабря, а по телефону, указанному на сайте, никто не отвечает.

Шоу-бизнес

Комментарии 8

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Гость

15:24:21 13-01-2025

Талантливая доча.

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Кхм...

18:01:43 13-01-2025

Гость (15:24:21 13-01-2025) Талантливая доча.... Ну, папа же не в мэрии...

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Гость

15:30:10 13-01-2025

Вот беда то. Узбечку пусть осваивает. Не прогорит.

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Гость

15:34:15 13-01-2025

ни одного месяца хотя бы в ноль --- может место неудачное

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Кхм...

18:02:13 13-01-2025

Гость (15:34:15 13-01-2025) ни одного месяца хотя бы в ноль --- может место неудачное... Ага.
ПрОклятое.

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Гость

16:16:03 13-01-2025

у папы, видимо, деньги закончились, дочены хотелки оплачивать.

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Санек

16:57:36 13-01-2025

На фига нам средиземноморские блюда. Нам пельмени блины по душе!

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Гость

18:06:01 13-01-2025

Надо было "грузинчики" и хачапури с шашлыком подавать, а не средиземноморскую кухню.

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