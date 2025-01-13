Ресторан дочери Меладзе в Москве закрылся
СМИ сообщают, что Omela не смог проработать "ни одного месяца хотя бы в ноль"
13 января 2025, 14:55, ИА Амител
Московский ресторан Софьи Меладзе, дочери певца Валерия Меладзе, закрылся. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Меладзе открыла ресторан Omela в начале 2022 года на Остоженке. Посетителям подавали средиземноморскую кухню, к которой прилагался дорогой бар. Оба проекта оказались закрыты. В 2023 году в заведении сменились три шеф-повара, однако это не помогло сделать его прибыльным.
По информации Telegram-канала "Открытия и закрытия ресторанов Москвы", Omela не смог проработать "ни одного месяца хотя бы в ноль". Соцсети заведения не обновлялись с декабря, а по телефону, указанному на сайте, никто не отвечает.
15:24:21 13-01-2025
Талантливая доча.
18:01:43 13-01-2025
Гость (15:24:21 13-01-2025) Талантливая доча.... Ну, папа же не в мэрии...
15:30:10 13-01-2025
Вот беда то. Узбечку пусть осваивает. Не прогорит.
15:34:15 13-01-2025
ни одного месяца хотя бы в ноль --- может место неудачное
18:02:13 13-01-2025
Гость (15:34:15 13-01-2025) ни одного месяца хотя бы в ноль --- может место неудачное... Ага.
ПрОклятое.
16:16:03 13-01-2025
у папы, видимо, деньги закончились, дочены хотелки оплачивать.
16:57:36 13-01-2025
На фига нам средиземноморские блюда. Нам пельмени блины по душе!
18:06:01 13-01-2025
Надо было "грузинчики" и хачапури с шашлыком подавать, а не средиземноморскую кухню.