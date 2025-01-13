Ресторан дочери Меладзе в Москве закрылся

СМИ сообщают, что Omela не смог проработать "ни одного месяца хотя бы в ноль"

13 января 2025, 14:55, ИА Амител

Валерий Меладзе / Кадр из видео: YouTube

Московский ресторан Софьи Меладзе, дочери певца Валерия Меладзе, закрылся. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Меладзе открыла ресторан Omela в начале 2022 года на Остоженке. Посетителям подавали средиземноморскую кухню, к которой прилагался дорогой бар. Оба проекта оказались закрыты. В 2023 году в заведении сменились три шеф-повара, однако это не помогло сделать его прибыльным.

По информации Telegram-канала "Открытия и закрытия ресторанов Москвы", Omela не смог проработать "ни одного месяца хотя бы в ноль". Соцсети заведения не обновлялись с декабря, а по телефону, указанному на сайте, никто не отвечает.