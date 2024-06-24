Рестораны не в фаворе. Как и за сколько будут прощаться со школой выпускники-2024?

Многие выпускники считают, что не нужно устраивать слишком пышное прощание со школой

24 июня 2024, 06:18, ИА Амител

Выпускные / Фото из архива amic.ru

Уже через неделю, 28 и 29 июня, в школах Барнаула пройдут выпускные балы. Практически все привыкли отмечать это событие пышно и торжественно. Однако у многих современных одиннадцатиклассников запросы гораздо скромнее, а некоторые из них ратуют за пересмотр традиционного празднества. Как собираются прощаться со школой и детством выпускники-2024 и сколько потратят на это их родители, выяснили Екатерина Сибекина и Валерия Митькина.

Разнообразить однообразие

Традиционно праздник по случаю окончания школы делится на две части. Официальную – вручение аттестатов, пышные речи педагогов и ответные слова выпускников и их родителей. И неофициальную – банкет с дискотекой где-нибудь в кафе или ресторане. Впрочем, в последние годы родители и торжественную часть порой проводят вне стен образовательного учреждения: снимают в аренду зал в театре, например. Но в таких случаях официальное торжество и банкет не всегда удается организовать в одну дату и в итоге праздник длится два дня. Это дополнительные траты, но для ребят еще и дополнительная возможность побыть напоследок вместе и покрасоваться.

"Выпускной для меня – особенный день. Когда я училась в младших классах, всегда с каким-то трепетом в душе смотрела на выпускников. И сама мечтала надеть пышное платье, красивые туфли, накрутить локоны и почувствовать себя принцессой на балу. И сейчас мне тоже хочется быть в красивом платье, танцевать вальс и наслаждаться вечером. У меня нет заоблачных запросов, но и традиции отменять не хочется", – рассказывает одиннадцатиклассница барнаульской школы Анастасия.Впрочем, как выяснилось, за много лет такая традиционность успела наскучить. Особенно в небольших городах и селах Алтайского края, где выпускники поколение за поколением отмечают свой праздник в одном и том же заведении, с тем же стареющим ведущим и идут встречать рассвет в одно и то же место. Отступление от традиций не рассматривают либо из-за цены, либо "ну все же так делали". Школьники сами стараются креативить, чтобы их праздник им запомнился

"Обычный выпускной для меня кажется слишком однообразным. Было бы интересно сделать общий для одноклассников дресс-код в виде необычных костюмов. Но нашу с друзьями идею не поддержали и мы решили сами ее осуществить. После общей фотосессии мы переоденемся в рыбацкий камуфляж, а на утро пойдем на озеро – хотим встретить рассвет с удочками в руках", – рассказал одиннадцатиклассник Артем.Прощание со школой – это все-таки такое событие, которое лучше отметить в камерной обстановке, вспомнить события из школьной жизни, погрустить и повеселиться "со своими", считает девятиклассница Ксения:

"Для меня выпускной – это последняя возможность провести время с теми, с кем учился девять лет. Мне не нужен пышный банкет и грандиозный наряд. Я бы хотела повеселиться напоследок только со своими друзьями. Поэтому выберу отдых на природе, а не дорогой ресторан с ведущим".Помпезное торжество в этом случае ни к чему, считает и одиннадцатиклассник Алексей. Тем более что не для всех школа – лучшее время.

"Не думаю, что выпускной можно назвать праздником, все-таки друзья, с которыми ты 11 лет сидел за одной партой, тебя покидают. Каких-то особых эмоций в связи с прощанием со школой я не чувствую. Немного грустно, но не более. Событие лично для меня не очень важное, так уж вышло. Хотелось бы провести его в немного другой форме, например, поехать с классом на природу, но что есть, то есть".

Выпускные / Фото из архива amic.ru

Праздник не для всех

Учитывая рост цен, родители только радуются скромным запросам детей и возможности сэкономить. А там, где это не удается, праздник получается не для всей семьи.

"У меня выпускается уже второй ребенок. И могу сказать, что спустя год цены выросли вдвое. В первый раз за четверых из своей семьи я заплатил 17 тысяч. В этом году на неофициальную часть идут только двое – жена и дочь. И банкет обойдется во столько же, как когда мы ходили вчетвером. Чувствуете разницу? Детей без праздника оставить нельзя, но приходится чем-то жертвовать. Ищем лазейки, выбираем что подешевле, но на всем не сэкономить. Дети не обижаются, запросы у них приемлемые, хотя ценник щекочет нервишки знатно", – рассказывает Сергей, папа выпускницы.

Развлекательная часть для многих нынешних выпускников тоже становится проще. Так, меньше стали заказывать фаер-шоу, фейерверки и "живой музыки". Оплачивают только ведущего.

"Выпускной мы празднуем без параллельных классов. Решили отметить своим маленьким и знакомым кругом. Так как нас мало, то приходится думать, чем порадовать детей и не потратить всю зарплату. Решили заказать только ведущего с его программой, зал с караоке и все".

В этом году многие отказались от идеи арендовать для вручения аттестатов залы в музеях или филармониях, решив, что школы – самое лучшее для этого место.

"Хочется, чтобы дети запомнили свой выпускной именно в своей школе, а не в каких-то клубах. Поэтому у нас торжественная часть пройдет в актовом зале школы. Я считаю, что не нужно тратить огромные суммы на неофициальную часть. Четыре тысячи с человека за банкет достаточно. Лучше провести выпускной скромно, но достойно, чтобы выпускники запомнили последний вечер, проведенный в стенах школы и друг с другом", – говорит Наталья, мама выпускника.Впрочем, есть и те, кто считает, что выпускной – тот самый праздник, когда можно позволить себе потратиться, чтобы он запомнился на всю жизнь.

"На официальную часть мы заказали фотографа, оформили фотозону, общая сумма которой 10 тыс. рублей. Девочки уже купили вечерние платья… И для меня эти траты вполне оправданны, ведь несмотря на то, что мы выпускаемся в девятом классе, это праздник. Родители в нашем случае только за. Они интересуются нашим мнением и по мере возможностей пытаются выполнить наши просьбы", – рассказывает девятиклассница Татьяна.

"Выпускной у моего ребенка, а не у меня. Мнение родителей будет во многом отличаться от мнения детей. Но в таком случае мы стараемся идти на уступки – прежде поговорим со своим ребенком и узнаем, чего он хочет. После основного праздника, который мы постарались провести экономно, – за четыре тысячи рублей с человека, мы поедем на турбазу, чтобы побыть на природе вдали от всех. Это вышло у нас по семь тысяч рублей с человека. Да, это еще затраты, но ради выпускного моего ребенка я готова на это пойти", – говорит Елена, мама выпускницы.

Выпускные / Фото из архива amic.ru

Сколько стоит выпускной

В среднем расходы на выпускной бал в 2024 году составляют порядка 30 тысяч рублей. В эту сумму входят услуги фотографа, подарки школе и учителям, украшения, ведущий, банкет и наряд выпускника.

"Наряд, прическа, макияж, аксессуары – у меня получилось уложиться в 20 тысяч рублей. А сколько уйдет на неофициальную часть... Это оплата ресторана, выезд на природу, украшения помещений. Мне трудно назвать количество купюр, которые родители должны еще вложить в этот особый день", – говорит одиннадцатиклассница Виктория.