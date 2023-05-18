Мне что, кредит брать? Сколько заплатят родители в Алтайском крае за выпускные-2023
Amic.ru изучил стоимость банкетов, гонораров ведущих и не только
18 мая 2023, 07:15, Ирина Киселева
Через неделю в школах Алтайского края прозвенит последний звонок. А ещё через месяц начнутся выпускные балы для одиннадцатиклассников. Готовиться к этому торжественному событию многие родители начали чуть ли не за год, а также откладывать деньги, потому что их на этот праздник придётся потратить немало. Как будут в 2023 году в Барнауле проходить выпускные и почему они стоят так дорого, разбирался amic.ru.
Заказать ресторан за год до выпускного
Организацией выпускного родители обычно начинают заниматься за год до знаменательного события. В первую очередь нужно забронировать вместительный ресторан или банкетный зал, а их в Барнауле не так много, поэтому звонки на торжества 2024 года поступают уже сейчас, сообщила amic.ru руководитель банкетного комплекса "Серебро" Елена Медина.
"Выпускные на следующий год уже активно бронируют. В основном выбирают будние дни, чаще всего среду и четверг, потому что на выходные найти место практически нереально. Они заняты свадьбами, горячая пора начинается с июня и длится до конца сентября. А в Барнауле нет столько залов, чтобы охватить и выпускные, и свадебные банкеты", – рассказывает руководитель банкетного комплекса.
Конечно, вероятность угадать точную дату вручения аттестата небольшая, поэтому родители просто подбирают удобную для себя в последней декаде июня. И чаще всего по итогу официальная часть в школе и сам банкет проходят в разные дни, отмечает Елена. Второе мероприятие, как правило, длится от 6 до 8 часов.
Средний чек на одного человека на таких праздниках в Барнауле стартует от 2,5 тысячи рублей. Как отметила менеджер сети банкетных залов "Априори" Анна Сибирякова, по сравнению с прошлым годом он увеличился на 12%: в 2022 году было 2,2 тысячи рублей. На эту фиксированную сумму родители могут выбрать блюда из меню, алкоголь в неё не входит. Как правило, это индивидуальные салат и горячее, общие закуски и горячее.
Что касается организации, то сейчас большой популярностью пользуется формат открытых площадок в банкетных комплексах и парк-отелях, добавляет Елена Медина. В этом случае основная посадка происходит в шатрах, а на улице организуют дополнительные локации. Например, мягкую зону, зону бара или фуршета, фотозону, зону игр. Такой формат предполагает свободное перемещение по площадкам и рассчитан на большое количество гостей. Как правило, такое оформление выбирают, когда выпускной гуляет вся школьная параллель. А с учётом родителей выпускников набирается около 300 человек и даже больше.
За ведущего – от 30 до 150 тысяч
Следующий пункт, о котором заблаговременно нужно побеспокоиться родителям, – поиск ведущего. Их в Барнауле немало, но за организацию выпускных балов берутся не все, поэтому их расхватывают за год, как горячие пирожки, отмечает ведущий и организатор Владимир (предпочёл не называть свою фамилию, – прим. ред.).
"Провести выпускной сложнее, чем любое другое мероприятие. Настоящее везение, если организационные встречи проходят с активным родительским комитетом и они знают чего именно хотят на празднике. Но если участие в обсуждение принимают почти все родители, начинается сыр-бор. Обязательно найдётся тот, кто все идеи будет отметать, и начинается: “Что, за зеркальных зайцев 8 тысяч? Да я сама костюм надену и буду в нём ходить! За фотозону 10 тысяч? Да у нас дети талантливые, они всё сами нарисуют”. Очень сложно прийти к компромиссу с заказчиком. Никто никого не обманывает. Прежде чем хамить, просто нужно вникнуть, из чего складывается политика ценообразования на рынке. Если вы хотите запоминающийся праздник, то это стоит недёшево", – рассказывает ведущий.
Цены за услуги ведущего и диджея в Барнауле стартуют от 30 тысяч рублей. Верхней планки за организацию не существует, отмечает Владимир. Это может быть 150 тысяч рублей или даже 200 тысяч за вечер. Стоимость зависит от многих факторов: самые главные – день мероприятия и мощность аппаратуры. Например, если выпускной проходит в театре драмы или музкомедии, потребуется качественный свет и звук, а их аренда обходится очень дорого. Зачастую диджеи берут его напрокат.
"Из аппаратуры на больших площадках задействуют много звука, нужно вешать линейные массивы. Без хорошего света тоже не обойдёшься. Может работать светорежиссёр и прописывать все сцены, работать дыммашина, использоваться светодиодный экран. Сам диджей заработает 10-12 тысяч, а аренда оборудования может стоить и миллион", – объясняет ведущий.
В стоимость закладываются также услуги по подготовке номеров с выпускниками или их родителями, создание клипов. Сейчас это очень популярно. Но они требуют разработки сценария, проведение репетиций, а это время, и значит, деньги. От всех этих факторов в итоге и будет зависеть цена на услуги ведущего, но многие родители, когда слышат сумму в размере, например, 60 тысяч, не понимают, за что они столько должны платить, продолжает Владимир. Можно провести банкет и за 30 тысяч, но с некачественной светомузыкой и звуком.
С фокусниками, барабанами и лазерными шоу
Помимо основной программы, выпускные стараются разнообразить какими-то развлечениями, но в Барнауле небольшой выбор шоу-программ, отмечает менеджер корпорации творчества EventCorpLife Анастасия Базылева. На выпускные обычно приглашают фокусника и танцевальные коллективы. Хорошо "заходят" барабанное, триал и бармен-шоу. Аудитория любит лазерное и пиксельное шоу, но их можно провести не везде – нужна полная темнота.
"Активно приглашают музыкальные группы, живая команда – это всегда круто. По моему мнению, лучше пригласить группу, чем три танцевальных коллектива, которые будут выступать по 15 минут", – говорит Анастасия Базылева.
А вот фейерверки после выпускных в Барнауле сейчас запускают редко. Яркое зрелище входит в программу, только если праздник проходит далеко от города, например на турбазе, добавляет менеджер корпорации творчества EventCorpLife. Дело в том, что по закону о тишине салюты в городе нужно успеть запустить не позднее 22:00. Летом в это время ещё недостаточно темно. Кроме того, многие заведения отказывают в салютах из-за техники безопасности. Например, увидеть яркие всполохи не получится, если праздник проходит в одном из ночных клубов, "Лесных далях", "Чайке", "Подкове" и других известных в краевой столице заведениях.
"Салюты уже давно необязательный пункт в развлекательной программе. И тематические выпускные, как это было раньше, например, в формате “красная дорожка” или стиляги, уже не делают. Чего действительно безумно хотят современные выпускники, так это, как по старинке, встретить рассвет. Однако не все локации в Барнауле это позволяют. При таком варианте праздничная программа в ресторане длится обычно часов до трёх ночи, в четыре часа общий сбор и трансфером доставка на Речной вокзал", – рассказывает о возрождении традиций Анастасия Базылева.
Вручение аттестатов сейчас многие родители тоже хотят провести в торжественной обстановке, говорит собеседница агентства. Для этого родители арендуют залы в "Сибири", филармонии, театрах, дворцах культуры. И это тоже дополнительная статья расходов. Кроме того, нужен конферансье, который будет всё объявлять, а также какая-то шоу-программа и фотограф. Чтобы родители могли сэкономить на организации этих торжеств, в идеале проводить их для всей параллели, рекомендует менеджер корпорации творчества EventCorpLife.
"Развлекательную программу нужно делать хоть для 30 выпускников, хоть для 120. Но чем больше людей, тем меньше чек на одного человека", – говорит девушка.
За один вечер - больше месячной зарплаты
Родители выпускников лицея № 121 в этом году сдают на организацию праздника по 10 тысяч рублей. В эту сумму входят банкет, фото- и видеосъёмка, выступление артистов, оформление школы и ресторана. За каждого из родителей на банкет сдают по 2,5 тысячи. Ещё в 1,3 тысячи рублей обошлись расходы на последний звонок и по тысяче собирали с человека на подарок учителю. А ещё по 500 рублей перечисляют на подарок школе, чтобы в образовательном учреждении впоследствии смогли приобрести снегоуборочную машину, рассказывает одна из мам.
"Если умножить на общее количество детей, цифры баснословные, обомлеть можно. У нас дочь, её ещё нужно одеть, сделать причёску, для нашей многодетной семьи это тоже приличные расходы. Итоговые затраты больше месячной зарплаты. Мне что, брать кредит, чтобы выпустить одного ребёнка из школы? Ни я, ни муж на банкет не пойдём. А впереди институт, и это тоже расходы", – отметила собеседница.
На наряд для дочери, которая в этом году оканчивает лицей № 130, Марина потратила 10 тысяч рублей и ещё 5 тысяч – на бижутерию. И это ещё не так много, отмечает женщина. В классе одной девочке купили наряд за 17 тысяч, другой – за 31 тысячу.
"Ещё надо купить клатч, две пары обуви – туфли и босоножки, чтобы потом переобуться, на каблуках весь вечер не проходишь. По самым скромным подсчётам – ещё 10 тысяч. А ещё нужно сделать маникюр, педикюр, причёску и макияж – за всё не менее 7 тысяч", – говорит Марина.
Так как во многих школах вручение аттестатов и сам банкет проходят в разные дни, зачастую девушки записываются на макияж и причёску дважды, рассказывает мастер по причёскам Анастасия Баева. Соответственно, эта статья расходов тоже увеличивается.
"Одиннадцатиклассницы хотят выглядеть прекрасно и на вручении, и на банкете. Поэтому многие из них записываются на причёску дважды. Её стоимость варьирует от 1,5 до 3 тысяч рублей. На цену влияет длина и густота волос, а также сложность работы. Чаще всего выпускницы выбирают нежные образы, это пучки или локоны. Запись на конец июня довольно плотная и, конечно, идёт заранее", – рассказывает мастер.
Считается, что с мальчиками проще. Брюки, рубашка, туфли, плюс галстук или бабочка. Ни на маникюр, ни на серёжки тратиться не надо. Но если посчитать, родителям юношей сбор на выпускной бал тоже обойдётся в копеечку.
"Костюм стоит в районе 8-20 тысяч рублей, обувь примерно 6 тысяч, рубашка – от 1,5 тысячи. Нужно ещё обновить стрижку, а это примерно 800 рублей. Кроме того, нужно купить наряд для себя и без прически и макияжа тут тоже не обойтись", – говорит Анна, мама одного из выпускников гимназии № 42.
Родители этих же гимназистов за аренду Молодёжного театра, где ребятам будут вручать аттестаты, оформление зала, цветы учителям, услуги ведущего, фотографа и выступление артистов сдают по 2,3 тысячи рублей.
Сам банкет с услугами ведущего, подготовкой видеоролика, выступлением фокусника и музыкальной группой ZZ-POP, лазерным шоу, прокатом лимузинов, работой фотографа, подарками для школы и учителей обойдётся в 7,5 тысячи рублей. Если на праздник захотят попасть и родители, то с одного человека сумма взноса составит 4,3 тысячи.
Какой минимум придётся потратить на выпускной?
По самым скромным подсчётам общие затраты на выпускной, на который одиннадцатиклассник пойдёт с родителями, обойдутся минимум в 20 тысяч рублей. И это при условии, что мама сама себе накрутит кудри, а папа достанет из шкафа свой свадебный костюм, чтобы не тратиться на наряд ещё и ему.
Список необходимого:
- одежда, обувь, причёска – от 5 тысяч рублей для мальчиков и 7 тысяч – для девочек;
- банкет (алкоголь не входит) – от 2,5 тысячи рублей за каждого члена семьи;
- услуги ведущего и дополнительные номера – от 2 тысяч рублей;
- подарок школе и учителям – от 1,5 тысячи рублей;
- фотоальбом – от 2 тысяч рублей;
- дополнительные расходы – от 5 тысяч рублей;
07:43:28 18-05-2023
Офигеть! Совсем крыша поехала у людей.Вот один из первых признаков общества потребления. Неужели главное в выпускном вечере - выпить , хорошо накушаться, послушать ди-джея под руководством ведущего. "О, времена. О ,нравы"! А мы свми вели вечер, родители еду немудреную приготовили, перед открытием выпускного вечера гуляли классом по парку (тогда назывался "Парк "Меланжевого комбината", зашли в комнату смеха, хохотали так, что гуляющие люди стали собираться у помещения, а когда мы, бывшие выпускники, собирались на 55-летие,к сожалению последний раз, тоже вспоминали, как там нам было смешно.Сами концерт устроили, Б.Ярвелов аккомпанировал на пианино. Несколько девочек и один парень пели соло замечательные песни.Потом, в 4 часа, пошли гулять по городу вместе с учителями и директором школы И.Н. Креслиным.Увы, это было в прошлом веке , в июне 1961 года, но памятно многое.Да, а вечер, тлт выпускной бал, проходил в актовом зале школы № 40.Может, поэтому и памятно всё, что связано с школой, всегда приглашали на встречи учителей.
10:46:42 18-05-2023
Владимир В. (07:43:28 18-05-2023) Офигеть! Совсем крыша поехала у людей.Вот один из первых при... мы все жили так, но сейчас - иначе, в чем смысл крехтеть как дед у лавки
08:06:27 18-05-2023
Это похоже на коронацию ! Все в ваших руках ! Когда то в 1999г я заканчивала школу на выпускной собирали 350 руб для сравнения в 2000г я начала свою трудовую деятельность и моя зп была 700 руб! т.е. это половина зп за один даже не день, а вечер . Мои родители мне сказали что денег у нас нет ! Я ничего не сдавала . Посетила торжественную часть и танцевали с одноклассниками . Из того что было на столах никто особо ничего не ел , а утром родители некоторых учеников "дрались" кто какой торт заберет и букет . спустя 24 года я понимаю своих родителей ,эта сумма была очень большой для нашей семью . У меня не было роскошного платья и прически, но это не главное в жизни . Всем выпускникам удачи, успехов, пусть все мечты обязательно сбудутся !!!
08:39:18 18-05-2023
Все беды от того что запретили проводить праздники и банкеты в школах. Раньше как то своими силами справлялись и были все счастливы. А теперь праздник выпендрёжа у кого выпускной круче. По факту еда выпускникам не важна, хоть пиццей корми. Важен нормальный диджей, аппаратура и норм. ведущий. Ну и понятно девочкам покрасоваться в платьях причёсками, а остальное, фокусы, зайцы и т.д. это блаж
08:56:18 18-05-2023
А почему не вручать аттестаты в торжественной обстановке в школе, как это было прежде? Школа услуги оказала, а аттестаты вдают в забегаловках (театрах, ресторанах и т.д.) 42 школа выпендрится хочет? Расслоение показывают. Рособрнадзор где?
09:28:08 18-05-2023
Что за бред? Какое расслоение? Многие школы вручают сейчас в таком формате, это лично дело. Кто и свадьбу гуляет у себя в ограде до сих пор, а кто-то приглашает артистов из Камеди и? Тоже надо на них пожаловаться?
10:47:53 18-05-2023
Гость (09:28:08 18-05-2023) Что за бред? Какое расслоение? Многие школы вручают сейчас в... да, непонятно, когда народ НОЕТ от того, что кто то гуляет дорого богато....это их сугубо личное дело. если большинство в классе за, то и будут затраты
09:39:58 18-05-2023
М-да, раздули торжество, как сказали выше похоже на коронацию - прям точно, а мож еще англицкие короли обзавидовались, а что школьный актовый зал (столовая) уже не ресторан? Где учились там и выпускайтесь.
09:55:57 18-05-2023
Выпускной - важное событие в жизни каждого школьника, потом с ним сравнится, пожалуй, только свадьба, так почему не погулять на славу? Есть деньги, люди делают праздник детям и себе, почему нет? Что за привычка вечно ныть
10:08:30 18-05-2023
Гость (09:55:57 18-05-2023) Выпускной - важное событие в жизни каждого школьника, потом ... Потому что класс, а темболее выпуск состоит не из Вас и Вашего ребёнка, а из людей из разных социальных бальных групп, с разными жизненными ситуациями. И не каждый может себе позволить организовать 2ую свадьбу. Что ж теперь ему остаться на обочине праздника? Или может устроить праздник для всех?
10:28:27 18-05-2023
Гость (09:55:57 18-05-2023) Выпускной - важное событие в жизни каждого школьника, потом ... не у всех родителей есть деньги и позволить могут не каждые
10:50:54 18-05-2023
Гость (09:55:57 18-05-2023) Выпускной - важное событие в жизни каждого школьника, потом ... Эх. Сразу вспоминаю свою коллегу, которая в далёком 2014-м взяла кредит на свадьбу дочери. Полляма. А через год они развелись((
11:54:30 18-05-2023
Гость (09:55:57 18-05-2023) Выпускной - важное событие в жизни каждого школьника, потом ... Важное событие для выпускника - ЕГЭ и выбор ВУЗа. А выпускной - это окончание обязательного обучения, этом может быть веселым вечером, когда можно потусить с одноклассниками. Для кого-то школа вообще была каторгой и они с облегчением вздыхают (это конечно плохо если так). Свадьба, ну как бы тоже прям сильно важным событием сложно назвать, куда важнее как дальше будет семья уживаться. Важным событием в данном случае может быть предложение и согласие на предложение.
09:56:12 18-05-2023
Ещё в 1,3 тысячи рублей обошлись расходы на последний звонок Что в эти расходы входит? Купить колокольчик, ленточки?
11:25:37 18-05-2023
Гость (09:56:12 18-05-2023) Ещё в 1,3 тысячи рублей обошлись расходы на последний звонок... Да, в том числе и ленты с колокольчиками, приглашение всем учителям и директору, букеты для них же, подарки, кроме того шары гелиевые выпускникам. Кто-то ещё устраивает потом типа чаепития: то есть пирожные или торт.
10:00:49 18-05-2023
Всем надо понять, что всё это во имя социальных сетей. Выложить и показать какие мы "крутые", не хуже других. А раньше сетей не было, просто фоткались на память и вечера делались для себя, а не напоказуху.
10:03:57 18-05-2023
Пир во время чумы! Опомнитесь, безумцы!
10:17:47 18-05-2023
У меня девочки-двойняшки, 9 класс. Пора начинать копить на выпускной)))
10:19:15 18-05-2023
Поводу разногласий между родителями - хватило родительского чата в 4-ом выпускном классе! Некоторым родителям было неважно мнение ребенка. Сплошной выпендреж. Одной мамой был поставлен ультиматум - или идем в крутой ресторан, или мой ребенок не идет на выпускной! Ребенок не пошел ((( А это всего лишь 4 класс.... Про 11 думать страшно
10:49:44 18-05-2023
Гость (10:19:15 18-05-2023) Поводу разногласий между родителями - хватило родительского ... таких мамаш, коненчо, в дурку надо. это ж каких .... они вырастят
10:34:17 18-05-2023
Вы чего чужие деньги считаете? Могут потратить средства, имеют такое желание - да ради Бога. Нет денег - придумывайте что-то попроще. Вам никто не запрещает. И еще один момент: мне крайне смешно читать откровения выпускников 1961 года, а ныне глубоких пенсионеров) Вы свои воспоминания при себе оставьте. Вы жили в ДРУГОЙ стране и в ДРУГОЕ время. И ещё один вопрос к персонажу, который про "пир во время чумы": а ты всегда, когда видишь водителей/пассажиров дорогих автомобилей, или жителей дорогих квартир/домов, или элементарно людей в дорогой одежде называешь их безумцами? А может безумец тот, кто нищ и ничего не делает, чтобы изменить ситуацию?
11:23:39 18-05-2023
Гость (10:34:17 18-05-2023) Вы чего чужие деньги считаете? Могут потратить средства, име... Тебе место среди элитных псов или лошадок поищи! Элитность деньгами не меряется и никогда не мерялась! Собаки, лошади - да, люди измеряются умом, знаниями и элементарным воспитанием.
13:20:30 18-05-2023
гость (11:23:39 18-05-2023) Тебе место среди элитных псов или лошадок поищи! Элитность д... Место среди псов тобой уже занято, пролетарий. Ты вместо оскорблений других людей лучше посчитай свои копейки и утри сопли.
13:16:43 18-05-2023
Гость (10:34:17 18-05-2023) Вы чего чужие деньги считаете? Могут потратить средства, име... Вы не правы. Мы, например, хорошо зарабатываем, но тоже считаем, что сейчас выпускные превратились в ярмарку тщеславия. Откуда эта любовь у простого народа к шику-блеску? Или это из той же оперы, что и любовь к высокопарным именам? Когда какие-нибудь слесарь и повариха называют вдруг детей Сигизмундами и Леопольдами? Ну смешно.
15:21:50 18-05-2023
Гость (10:34:17 18-05-2023) Вы чего чужие деньги считаете? Могут потратить средства, име... МЫ ГОВОРИМ О ДЕТЯХ! И не их вина , что ребенок учителя, к примеру, не может себе позволить того, что могут позволить дети депутатов, бизнесменов и т.д.
10:42:22 18-05-2023
Мне что, кредит брать? - ну если дурак то конечно
10:45:46 18-05-2023
Ярмарка тщеславия. В лучшем случае своих одноклассников увидят лет через 15-20... У меня так и было, а класс сестры и через 20 лет не собрался, никто не соскучился
10:56:48 18-05-2023
У меня выпускной был в школе-в столовой стол, в спортзале дискотека. Потом утром все на Речной, встречать рассвет. Потом отдельно собирались классом для выезда на природу. Классно было. По деньгам не особо напряжно, у нас пара девочек вообще пришли в обычных блузках и черных юбках. Никто не заморачивался особо. Конец 90-х. Сын вот выпускался-сам отказался идти в ресторан , отказался даже на торжественную часть идти, просто потом в школе забрал аттестат. Но все равно пришлось заплатить за подарки учителям, украшения зала(хотя он туда не заходил даже) и прочие "обязательные" атрибуты. Хотя думаю,если б отказалась платить,то и не было б проблем. Так что дело каждого.
13:35:10 18-05-2023
- Мне что, кредит брать? - А вас никто рожать и тем более учить своего ребёнка не просил!
15:00:49 18-05-2023
Мне что, кредит брать? если идиоты, то да. непременно брать! так же как на свадьбу))). макияж за деньги вообще убил. действительно, как же девочке- подростку без профмакияжа и геля на ногтях ног?
17:19:36 18-05-2023
Гость (13:20:30 18-05-2023) Место среди псов тобой уже занято, пролетарий. Ты вместо оск... какое хамство от хамки...
17:20:49 18-05-2023
Дочери прическа на длинные волосы обошлась в 1 500. Очень хорошо сделали. Макияж сама сделала офигенный. Маникюр 1 000 р . Откуда 7 000?
20:39:18 18-05-2023
Гость (17:20:49 18-05-2023) Дочери прическа на длинные волосы обошлась в 1 500. Очень хо... 1500 маникюр, педикюр 2000, макияж минимум 1500, прическа в среднем 2-2,5, все верно, 7 точно выйдет
20:57:18 18-05-2023
Гость (17:20:49 18-05-2023) Дочери прическа на длинные волосы обошлась в 1 500. Очень хо... педикюр же)). да и что она как лохушка будет сама краситься, когда маман возьмет кредит на услуги визажиста?
12:32:06 22-05-2023
Гость (10:17:47 18-05-2023) У меня девочки-двойняшки, 9 класс. Пора начинать копить на в... Через два года сотку потратишь