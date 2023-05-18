Amic.ru изучил стоимость банкетов, гонораров ведущих и не только

18 мая 2023, 07:15, Ирина Киселева

Фото: выпускной в 2018 году / Екатерина Смолихина/Amic.ru

Через неделю в школах Алтайского края прозвенит последний звонок. А ещё через месяц начнутся выпускные балы для одиннадцатиклассников. Готовиться к этому торжественному событию многие родители начали чуть ли не за год, а также откладывать деньги, потому что их на этот праздник придётся потратить немало. Как будут в 2023 году в Барнауле проходить выпускные и почему они стоят так дорого, разбирался amic.ru.

Заказать ресторан за год до выпускного

Организацией выпускного родители обычно начинают заниматься за год до знаменательного события. В первую очередь нужно забронировать вместительный ресторан или банкетный зал, а их в Барнауле не так много, поэтому звонки на торжества 2024 года поступают уже сейчас, сообщила amic.ru руководитель банкетного комплекса "Серебро" Елена Медина.

"Выпускные на следующий год уже активно бронируют. В основном выбирают будние дни, чаще всего среду и четверг, потому что на выходные найти место практически нереально. Они заняты свадьбами, горячая пора начинается с июня и длится до конца сентября. А в Барнауле нет столько залов, чтобы охватить и выпускные, и свадебные банкеты", – рассказывает руководитель банкетного комплекса.

Конечно, вероятность угадать точную дату вручения аттестата небольшая, поэтому родители просто подбирают удобную для себя в последней декаде июня. И чаще всего по итогу официальная часть в школе и сам банкет проходят в разные дни, отмечает Елена. Второе мероприятие, как правило, длится от 6 до 8 часов.

Средний чек на одного человека на таких праздниках в Барнауле стартует от 2,5 тысячи рублей. Как отметила менеджер сети банкетных залов "Априори" Анна Сибирякова, по сравнению с прошлым годом он увеличился на 12%: в 2022 году было 2,2 тысячи рублей. На эту фиксированную сумму родители могут выбрать блюда из меню, алкоголь в неё не входит. Как правило, это индивидуальные салат и горячее, общие закуски и горячее.

Фото: Amic.ru

Что касается организации, то сейчас большой популярностью пользуется формат открытых площадок в банкетных комплексах и парк-отелях, добавляет Елена Медина. В этом случае основная посадка происходит в шатрах, а на улице организуют дополнительные локации. Например, мягкую зону, зону бара или фуршета, фотозону, зону игр. Такой формат предполагает свободное перемещение по площадкам и рассчитан на большое количество гостей. Как правило, такое оформление выбирают, когда выпускной гуляет вся школьная параллель. А с учётом родителей выпускников набирается около 300 человек и даже больше.

За ведущего – от 30 до 150 тысяч

Следующий пункт, о котором заблаговременно нужно побеспокоиться родителям, – поиск ведущего. Их в Барнауле немало, но за организацию выпускных балов берутся не все, поэтому их расхватывают за год, как горячие пирожки, отмечает ведущий и организатор Владимир (предпочёл не называть свою фамилию, – прим. ред.).

"Провести выпускной сложнее, чем любое другое мероприятие. Настоящее везение, если организационные встречи проходят с активным родительским комитетом и они знают чего именно хотят на празднике. Но если участие в обсуждение принимают почти все родители, начинается сыр-бор. Обязательно найдётся тот, кто все идеи будет отметать, и начинается: “Что, за зеркальных зайцев 8 тысяч? Да я сама костюм надену и буду в нём ходить! За фотозону 10 тысяч? Да у нас дети талантливые, они всё сами нарисуют”. Очень сложно прийти к компромиссу с заказчиком. Никто никого не обманывает. Прежде чем хамить, просто нужно вникнуть, из чего складывается политика ценообразования на рынке. Если вы хотите запоминающийся праздник, то это стоит недёшево", – рассказывает ведущий.

Цены за услуги ведущего и диджея в Барнауле стартуют от 30 тысяч рублей. Верхней планки за организацию не существует, отмечает Владимир. Это может быть 150 тысяч рублей или даже 200 тысяч за вечер. Стоимость зависит от многих факторов: самые главные – день мероприятия и мощность аппаратуры. Например, если выпускной проходит в театре драмы или музкомедии, потребуется качественный свет и звук, а их аренда обходится очень дорого. Зачастую диджеи берут его напрокат.

"Из аппаратуры на больших площадках задействуют много звука, нужно вешать линейные массивы. Без хорошего света тоже не обойдёшься. Может работать светорежиссёр и прописывать все сцены, работать дыммашина, использоваться светодиодный экран. Сам диджей заработает 10-12 тысяч, а аренда оборудования может стоить и миллион", – объясняет ведущий.

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

В стоимость закладываются также услуги по подготовке номеров с выпускниками или их родителями, создание клипов. Сейчас это очень популярно. Но они требуют разработки сценария, проведение репетиций, а это время, и значит, деньги. От всех этих факторов в итоге и будет зависеть цена на услуги ведущего, но многие родители, когда слышат сумму в размере, например, 60 тысяч, не понимают, за что они столько должны платить, продолжает Владимир. Можно провести банкет и за 30 тысяч, но с некачественной светомузыкой и звуком.

С фокусниками, барабанами и лазерными шоу

Помимо основной программы, выпускные стараются разнообразить какими-то развлечениями, но в Барнауле небольшой выбор шоу-программ, отмечает менеджер корпорации творчества EventCorpLife Анастасия Базылева. На выпускные обычно приглашают фокусника и танцевальные коллективы. Хорошо "заходят" барабанное, триал и бармен-шоу. Аудитория любит лазерное и пиксельное шоу, но их можно провести не везде – нужна полная темнота.

"Активно приглашают музыкальные группы, живая команда – это всегда круто. По моему мнению, лучше пригласить группу, чем три танцевальных коллектива, которые будут выступать по 15 минут", – говорит Анастасия Базылева.

А вот фейерверки после выпускных в Барнауле сейчас запускают редко. Яркое зрелище входит в программу, только если праздник проходит далеко от города, например на турбазе, добавляет менеджер корпорации творчества EventCorpLife. Дело в том, что по закону о тишине салюты в городе нужно успеть запустить не позднее 22:00. Летом в это время ещё недостаточно темно. Кроме того, многие заведения отказывают в салютах из-за техники безопасности. Например, увидеть яркие всполохи не получится, если праздник проходит в одном из ночных клубов, "Лесных далях", "Чайке", "Подкове" и других известных в краевой столице заведениях.

"Салюты уже давно необязательный пункт в развлекательной программе. И тематические выпускные, как это было раньше, например, в формате “красная дорожка” или стиляги, уже не делают. Чего действительно безумно хотят современные выпускники, так это, как по старинке, встретить рассвет. Однако не все локации в Барнауле это позволяют. При таком варианте праздничная программа в ресторане длится обычно часов до трёх ночи, в четыре часа общий сбор и трансфером доставка на Речной вокзал", – рассказывает о возрождении традиций Анастасия Базылева.

Фото: Amic.ru

Вручение аттестатов сейчас многие родители тоже хотят провести в торжественной обстановке, говорит собеседница агентства. Для этого родители арендуют залы в "Сибири", филармонии, театрах, дворцах культуры. И это тоже дополнительная статья расходов. Кроме того, нужен конферансье, который будет всё объявлять, а также какая-то шоу-программа и фотограф. Чтобы родители могли сэкономить на организации этих торжеств, в идеале проводить их для всей параллели, рекомендует менеджер корпорации творчества EventCorpLife.

"Развлекательную программу нужно делать хоть для 30 выпускников, хоть для 120. Но чем больше людей, тем меньше чек на одного человека", – говорит девушка.

За один вечер - больше месячной зарплаты

Родители выпускников лицея № 121 в этом году сдают на организацию праздника по 10 тысяч рублей. В эту сумму входят банкет, фото- и видеосъёмка, выступление артистов, оформление школы и ресторана. За каждого из родителей на банкет сдают по 2,5 тысячи. Ещё в 1,3 тысячи рублей обошлись расходы на последний звонок и по тысяче собирали с человека на подарок учителю. А ещё по 500 рублей перечисляют на подарок школе, чтобы в образовательном учреждении впоследствии смогли приобрести снегоуборочную машину, рассказывает одна из мам.

"Если умножить на общее количество детей, цифры баснословные, обомлеть можно. У нас дочь, её ещё нужно одеть, сделать причёску, для нашей многодетной семьи это тоже приличные расходы. Итоговые затраты больше месячной зарплаты. Мне что, брать кредит, чтобы выпустить одного ребёнка из школы? Ни я, ни муж на банкет не пойдём. А впереди институт, и это тоже расходы", – отметила собеседница.

Фото: Amic.ru

На наряд для дочери, которая в этом году оканчивает лицей № 130, Марина потратила 10 тысяч рублей и ещё 5 тысяч – на бижутерию. И это ещё не так много, отмечает женщина. В классе одной девочке купили наряд за 17 тысяч, другой – за 31 тысячу.

"Ещё надо купить клатч, две пары обуви – туфли и босоножки, чтобы потом переобуться, на каблуках весь вечер не проходишь. По самым скромным подсчётам – ещё 10 тысяч. А ещё нужно сделать маникюр, педикюр, причёску и макияж – за всё не менее 7 тысяч", – говорит Марина.

Так как во многих школах вручение аттестатов и сам банкет проходят в разные дни, зачастую девушки записываются на макияж и причёску дважды, рассказывает мастер по причёскам Анастасия Баева. Соответственно, эта статья расходов тоже увеличивается.

"Одиннадцатиклассницы хотят выглядеть прекрасно и на вручении, и на банкете. Поэтому многие из них записываются на причёску дважды. Её стоимость варьирует от 1,5 до 3 тысяч рублей. На цену влияет длина и густота волос, а также сложность работы. Чаще всего выпускницы выбирают нежные образы, это пучки или локоны. Запись на конец июня довольно плотная и, конечно, идёт заранее", – рассказывает мастер.

Фото: Amic.ru

Считается, что с мальчиками проще. Брюки, рубашка, туфли, плюс галстук или бабочка. Ни на маникюр, ни на серёжки тратиться не надо. Но если посчитать, родителям юношей сбор на выпускной бал тоже обойдётся в копеечку.

"Костюм стоит в районе 8-20 тысяч рублей, обувь примерно 6 тысяч, рубашка – от 1,5 тысячи. Нужно ещё обновить стрижку, а это примерно 800 рублей. Кроме того, нужно купить наряд для себя и без прически и макияжа тут тоже не обойтись", – говорит Анна, мама одного из выпускников гимназии № 42.

Родители этих же гимназистов за аренду Молодёжного театра, где ребятам будут вручать аттестаты, оформление зала, цветы учителям, услуги ведущего, фотографа и выступление артистов сдают по 2,3 тысячи рублей.

Сам банкет с услугами ведущего, подготовкой видеоролика, выступлением фокусника и музыкальной группой ZZ-POP, лазерным шоу, прокатом лимузинов, работой фотографа, подарками для школы и учителей обойдётся в 7,5 тысячи рублей. Если на праздник захотят попасть и родители, то с одного человека сумма взноса составит 4,3 тысячи.

Какой минимум придётся потратить на выпускной?

По самым скромным подсчётам общие затраты на выпускной, на который одиннадцатиклассник пойдёт с родителями, обойдутся минимум в 20 тысяч рублей. И это при условии, что мама сама себе накрутит кудри, а папа достанет из шкафа свой свадебный костюм, чтобы не тратиться на наряд ещё и ему.

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