Ресторатор Антон Пинский разбил голову, врезавшись в столб в Москве
Сотрудники скорой помощи осмотрели Пинского и диагностировали у него послеобморочное состояние и открытую рану головы
12 октября 2023, 17:01, ИА Амител
Ресторатор Антон Пинский разбил голову, врезавшись в столб в центре Москвы. Как сообщает телеканал "360", сейчас бизнесмен заявил, что чувствует себя нормально.
Инцидент произошел на улице Большая Якиманка. При переходе дороги Пинский отвлекся и ударился головой о препятствие. Он смог добраться до ближайшего ресторана и попросил о помощи.
Сотрудники скорой помощи осмотрели Пинского и диагностировали послеобморочное состояние и открытую рану головы. Первую помощь ему оказали на месте, от госпитализации ресторатор отказался.
"Все в порядке, небольшая ссадина", – прокомментировал бизнесмен происшествие журналистам.
17:05:09 12-10-2023
Он смог добраться до ближайшего ресторана и попросил о помощи. ---- Точно, ресторатор. Знает только о ресторанах в городе. Про медучереждения и не слыхивал.
17:11:31 12-10-2023
Гость (17:05:09 12-10-2023) Он смог добраться до ближайшего ресторана и попросил о помощ... Ресторанов в городе куда больше, чем медучреждений. Так что не удивительно, что ресторан встретился быстрее, чем медучреждение.