Ресторатор Антон Пинский разбил голову, врезавшись в столб в Москве

Сотрудники скорой помощи осмотрели Пинского и диагностировали у него послеобморочное состояние и открытую рану головы

12 октября 2023, 17:01, ИА Амител

Фото: amic.ru

Ресторатор Антон Пинский разбил голову, врезавшись в столб в центре Москвы. Как сообщает телеканал "360", сейчас бизнесмен заявил, что чувствует себя нормально.

Инцидент произошел на улице Большая Якиманка. При переходе дороги Пинский отвлекся и ударился головой о препятствие. Он смог добраться до ближайшего ресторана и попросил о помощи.

Сотрудники скорой помощи осмотрели Пинского и диагностировали послеобморочное состояние и открытую рану головы. Первую помощь ему оказали на месте, от госпитализации ресторатор отказался.

"Все в порядке, небольшая ссадина", – прокомментировал бизнесмен происшествие журналистам.