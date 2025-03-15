Ретроградный Меркурий начался 15 марта. Сколько продлится и как повлияет на жизнь людей
Астрологи советуют проявлять осторожность и внимательность в этот период
15 марта 2025, 18:00, ИА Амител
Меркурий / Фото: NASA / unsplash.com
15 марта 2025 года начался период ретроградного Меркурия, который продлится до 7 апреля. Это астрономическое явление, при котором с Земли кажется, что планета Меркурий движется в обратном направлении.
Астрологи верят, что это влияет на жизнь людей. Они советуют проявлять осторожность и внимательность в этот период.
В частности, астрологи не рекомендуют начинать новые проекты или заключать важные сделки, так как могут возникнуть недоразумения и ошибки. Однако это хорошее время для завершения старых дел и анализа прошлых событий. Также важно тщательно проверять информацию и избегать поспешных решений.
18:59:32 15-03-2025
Ретроградный Меркурий...
21 век на улице. Люди уже по Луне пешком походить успели.
Прости нас, Юра...
19:33:13 15-03-2025
Никак не влияет, кроме как дебилам принести денег т.н. "астрологам"