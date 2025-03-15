Ретроградный Меркурий начался 15 марта. Сколько продлится и как повлияет на жизнь людей

Астрологи советуют проявлять осторожность и внимательность в этот период

15 марта 2025, 18:00, ИА Амител

Меркурий / Фото: NASA / unsplash.com

15 марта 2025 года начался период ретроградного Меркурия, который продлится до 7 апреля. Это астрономическое явление, при котором с Земли кажется, что планета Меркурий движется в обратном направлении.

Астрологи верят, что это влияет на жизнь людей. Они советуют проявлять осторожность и внимательность в этот период.

В частности, астрологи не рекомендуют начинать новые проекты или заключать важные сделки, так как могут возникнуть недоразумения и ошибки. Однако это хорошее время для завершения старых дел и анализа прошлых событий. Также важно тщательно проверять информацию и избегать поспешных решений.