НОВОСТИОбщество

Ретроградный Меркурий начался 15 марта. Сколько продлится и как повлияет на жизнь людей

Астрологи советуют проявлять осторожность и внимательность в этот период

15 марта 2025, 18:00, ИА Амител

Меркурий / Фото: NASA / unsplash.com
Меркурий / Фото: NASA / unsplash.com

15 марта 2025 года начался период ретроградного Меркурия, который продлится до 7 апреля. Это астрономическое явление, при котором с Земли кажется, что планета Меркурий движется в обратном направлении.

Астрологи верят, что это влияет на жизнь людей. Они советуют проявлять осторожность и внимательность в этот период.

В частности, астрологи не рекомендуют начинать новые проекты или заключать важные сделки, так как могут возникнуть недоразумения и ошибки. Однако это хорошее время для завершения старых дел и анализа прошлых событий. Также важно тщательно проверять информацию и избегать поспешных решений.

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

18:59:32 15-03-2025

Ретроградный Меркурий...
21 век на улице. Люди уже по Луне пешком походить успели.
Прости нас, Юра...

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:33:13 15-03-2025

Никак не влияет, кроме как дебилам принести денег т.н. "астрологам"

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров