Кровавая луна озарила небо над Барнаулом 13 марта. Фото

Спутник Земли ушел в тень планеты и из-за преломляющихся солнечных лучей стал медным

13 марта 2025, 08:15, ИА Амител

Кровавое полнолуние над Барнаулом / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

13 марта над Барнаулом взошла полная кровавая луна. Спутник Земли окрасился в медный оттенок во время его полного затмения.

Известно, что цвет луны напрямую зависит от атмосферы. В ясную погоду она будет казаться ярче, а ее оттенок будет медным. При большом количестве частиц в воздухе луна будет ярко-красной.

Кровавая, или красная, луна – это явление, возникающее во время полного лунного затмения. В этот момент спутник Земли проходит через тень планеты и постепенно утрачивает яркость, а его поверхность приобретает красноватые оттенки. Кровавой луной феномен назвали из-за глубокого медно-оранжевого свечения при ее полном затмении. При этом ранее эксперты сообщали, что кровавая луна взойдет на небе в ночь с 13 на 14 марта. Руководитель Астрономической обсерватории им. В.П. Энгельгардта КФУ Юрий Нефедьев отмечал, увидеть ее можно будет не везде. С его слов, несмотря на распространяемую в СМИ информацию, затмение произойдет, когда на большей части России будет день.