Кровавая луна озарила небо над Барнаулом 13 марта. Фото
Спутник Земли ушел в тень планеты и из-за преломляющихся солнечных лучей стал медным
13 марта 2025, 08:15, ИА Амител
13 марта над Барнаулом взошла полная кровавая луна. Спутник Земли окрасился в медный оттенок во время его полного затмения.
Известно, что цвет луны напрямую зависит от атмосферы. В ясную погоду она будет казаться ярче, а ее оттенок будет медным. При большом количестве частиц в воздухе луна будет ярко-красной.
Кровавая, или красная, луна – это явление, возникающее во время полного лунного затмения. В этот момент спутник Земли проходит через тень планеты и постепенно утрачивает яркость, а его поверхность приобретает красноватые оттенки. Кровавой луной феномен назвали из-за глубокого медно-оранжевого свечения при ее полном затмении. При этом ранее эксперты сообщали, что кровавая луна взойдет на небе в ночь с 13 на 14 марта. Руководитель Астрономической обсерватории им. В.П. Энгельгардта КФУ Юрий Нефедьев отмечал, увидеть ее можно будет не везде. С его слов, несмотря на распространяемую в СМИ информацию, затмение произойдет, когда на большей части России будет день.
10:38:53 13-03-2025
Вот реально красивая и кровавая она была в ночь с 11 на 12, просто огромная! Сегодня не такая красивая.
20:28:52 13-03-2025
Хотя бы проверяйте информацию! Лунное затмение будет завтра 14 марта. А утренняя "взошедшая" Луна красного оттенка никакого отношения к затмению не имеет, тем более, что она еще не совсем полная