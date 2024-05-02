Reuters: РФ может ответить на изъятие активов на Западе конфискацией ценных бумаг

Соответствующие меры уже проработали власти

02 мая 2024, 23:21, ИА Амител

Российский флаг / Фото: unsplash.com

Власти РФ разработали два варианта ответа на возможную конфискацию российских замороженных активов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на экспертов.

Согласно публикации, Россия может конфисковать западные ценные бумаги, которые хранятся на специальных счетах, и заблокировать небиржевые активы, принадлежащие недружественным странам. Речь идет о конфискации ценных бумаг, которые хранятся на специальных счетах типа "С".

Вместе с тем блокировка может коснуться и небиржевых активов, которые все еще принадлежат западным государствам.