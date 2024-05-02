Reuters: РФ может ответить на изъятие активов на Западе конфискацией ценных бумаг
Соответствующие меры уже проработали власти
02 мая 2024, 23:21, ИА Амител
Российский флаг / Фото: unsplash.com
Власти РФ разработали два варианта ответа на возможную конфискацию российских замороженных активов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на экспертов.
Согласно публикации, Россия может конфисковать западные ценные бумаги, которые хранятся на специальных счетах, и заблокировать небиржевые активы, принадлежащие недружественным странам. Речь идет о конфискации ценных бумаг, которые хранятся на специальных счетах типа "С".
Вместе с тем блокировка может коснуться и небиржевых активов, которые все еще принадлежат западным государствам.
06:27:45 03-05-2024
Один экономист рассказал что наши эти деньги разпиханы по банкам разных стран. И если рассматривать сколько денег именно этих стран находятся у нас, то соотношение не в нашу пользу. Например: Франция - наших у них 27 млрд., а ихних у нас всего 7...! И т.д. Только Англия у нас держит больше чем мы у них. Так что если мы чего-то там арестуем, заморозим, конфискуем, то это будет мизер! По сравнению сколько теряем мы... Это для справки.
Вообще нужно было давно покончить с этой данью!!! В виде бюджетного правила, таргетирования инфляции, куэренси боэрдс...!!!
06:38:56 03-05-2024
Стране нужны патриоты.
09:30:35 03-05-2024
С момента написания Лениным "Империализм, как высшая стадия капитализма", сложно что то добавить. Плохо только осознавать себя разменной монетой в этом процессе. Жалко погибать за чужие активы.