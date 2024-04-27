Медведев: Россия может асимметрично ответить на закон властей США о конфискации

Речь может идти об обращении взыскания имущества частных лиц с Запада в юрисдикцию РФ

27 апреля 2024, 21:15, ИА Амител

Дмитрий Медведев / Фото: vk.com/dm

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал принятый в США закон о конфискации активов России. В своем Telegram-канале он заявил, что Москва не сможет дать полностью симметричный ответ, но способна отреагировать иначе.

Медведев отметил, что РФ не может принять аналогичные меры, поскольку в стране нет значимого количества американского госимущества.

"Поэтому ответ может быть только асимметричный. Кстати, не факт, что он будет менее болезненным", – написал Медведев.Он добавил, что речь может идти об обращении взыскания имущества частных лиц в юрисдикции РФ. Вместе с тем зампред признал, что ситуация сложная, поскольку подобные лица в основном выступали в качестве инвесторов в экономику России.