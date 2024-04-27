Медведев: Россия может асимметрично ответить на закон властей США о конфискации
Речь может идти об обращении взыскания имущества частных лиц с Запада в юрисдикцию РФ
27 апреля 2024, 21:15, ИА Амител
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал принятый в США закон о конфискации активов России. В своем Telegram-канале он заявил, что Москва не сможет дать полностью симметричный ответ, но способна отреагировать иначе.
Медведев отметил, что РФ не может принять аналогичные меры, поскольку в стране нет значимого количества американского госимущества.
"Поэтому ответ может быть только асимметричный. Кстати, не факт, что он будет менее болезненным", – написал Медведев.Он добавил, что речь может идти об обращении взыскания имущества частных лиц в юрисдикции РФ. Вместе с тем зампред признал, что ситуация сложная, поскольку подобные лица в основном выступали в качестве инвесторов в экономику России.
21:19:25 27-04-2024
Весёлого молочника собрался по миру пускать Митя ?
00:05:33 28-04-2024
Да как-нибудь уже ответьте!!!...
11:24:59 28-04-2024
Гость (00:05:33 28-04-2024) Да как-нибудь уже ответьте!!!......
Россия всегда готова ответить Западу, хотя они ничего у нас и не спрашивают ХD
12:42:30 28-04-2024
Посла России А.Парамонова вызвали в МИД Италии в связи с подписанным вчера В.Путиным указом о национализации активов компании Ariston. От посла потребуют объяснений, почему активы итальянской компании переданы структуре Газпрома. Послу также напомнят об активах Газпрома в Италии. Хе-хе