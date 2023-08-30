Reuters: РФ отказалась от помощи других стран в расследовании гибели Пригожина
Ранее бразильская CENIPA заявляла о готовности присоединиться к расследованию
30 августа 2023, 18:59, ИА Амител
Россия уведомила о решении не расследовать обстоятельства крушения бизнес-джета бизнесмена Евгения Пригожина в соответствии с международными стандартами "в данный момент". Как сообщает РБК, об этом заявило агентство Reuters со ссылкой на Бразильский центр по исследованию и предотвращению авиационных происшествий (CENIPA).
Ранее организация заявляла о готовности присоединиться к расследованию в том случае, если Москва пригласит их, а сама работа будет идти в рамках международных правил.
Напомним, что на прошлой неделе в Тверской области разбился частный самолет рейса Москва — Санкт-Петербург. На борту находился Пригожин и командир ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин, а также еще восемь человек. Все они погибли.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока речи о международном расследовании не идет, делом о крушении занимается Следственный комитет. Среди версий происшествия рассматривается и "преднамеренное злодеяние".
21:08:31 30-08-2023
ахаха. скрывать нечего. совершенно )))
07:38:42 31-08-2023
гость (21:08:31 30-08-2023) ахаха. скрывать нечего. совершенно )))... Я не стану упражняться про ваши умственные способности, а замечу лишь, что расследование любых происшествий на территории России - это суверенное право самой Российской Федерации. Ни одна самостоятельная страна в мире не пригласит ни одно иностранное государство для деятельности на ее земле. Просто представьте, чтобы США пригласили Россию, или ту же Бразилию.
08:23:10 31-08-2023
Гость (07:38:42 31-08-2023) Я не стану упражняться про ваши умственные способности, а за... ну пока вы показали уровень ваших умственных способностей,вопрос то стоит о не расследовании,а о сокрытии правды
09:19:27 31-08-2023
гость (08:23:10 31-08-2023) ну пока вы показали уровень ваших умственных способностей,во... Да вы что, а власти то ... скрывают(!) А это не вы в США от СССР участвовали в расследовании убийства Кеннеди? Скорее наденьте шапочку из фольги, ваш мозжечок под угрозой (боюсь остальные части мозга вам уже поджарили...)
10:45:58 31-08-2023
гость (08:23:10 31-08-2023) ну пока вы показали уровень ваших умственных способностей,во... А ты знаешь правду? Ну-ка, расскажи всем нам, поделись сакральным знанием)
13:15:00 31-08-2023
гость (08:23:10 31-08-2023) ну пока вы показали уровень ваших умственных способностей,во... Ты зря заходишь с разных устройств на амик и по несколько раз минусуешь оппонентов. Они все правильно говорят тебе. Не дело вражеские страны пускать в расследование внутреннего дела.
12:04:54 31-08-2023
Гость (07:38:42 31-08-2023) Я не стану упражняться про ваши умственные способности, а за... все так, нас же не приглашали расследовать взрывы на северных потоках....