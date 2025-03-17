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Reuters: Трамп планирует созвониться с Путиным 18 марта

Американский лидер намерен обсудить с российским коллегой вопрос территорий и контроля над АЭС

17 марта 2025, 11:45, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение: кадр из выпуска новостей на телеканале Fox
Дональд Трамп / Изображение: кадр из выпуска новостей на телеканале Fox

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует провести разговор с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник, 18 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters.

"Трамп заявил, что во вторник проведет разговор с [президентом] России Путиным", – сказано в материале агентства.

Также американский лидер сказал, что в ходе разговора с президентом России намерен поднять вопрос территорий и контроля над АЭС.

Помимо этого, Трамп добавил, что с Москвой и Киевом ведутся дискуссии касаемо разделения активов, и подчеркнул, что на выходных удалось получить шанс приблизиться к окончанию конфликта на Украине.

Дональд Трамп и Владимир Путин / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

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НОВОСТИПолитика
Владимир Путин США Россия Дональд Трамп

Комментарии 8

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Гость

11:54:30 17-03-2025

Теперь главное звонок не пропустить

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Гость

12:09:59 17-03-2025

Гость (11:54:30 17-03-2025) Теперь главное звонок не пропустить... И чтобы не мошенник. А то пинккод от 330 миллиардов долларов узнает

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Гость

12:08:35 17-03-2025

Трамп хочет отжать запорожскую АЭС.

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Гость

12:08:49 17-03-2025

Может порешают

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Гость

12:43:03 17-03-2025

Может будет спрашивать откуда у хуситов гиперзвук. А ему возможно ответят, что он сам знает, откуда у Украины Хаймерсы, а это возможно связано. И хорошо еще, что не возникают пока вопросы откуда у Украины, Северной Кореи или Ирана, и других нестабильных стран ЯО

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Гость

12:44:53 17-03-2025

Зеля все уши прожужжал Трампу, что РФ не справляется с ЗАЭС, тем более, что уничтожено водохранилище. Поэтому в целях безопасности ЗАЭС необходимо вернуть окраинцам, которые всё наладят и привлекут американцев для совместного интереса. Вот Трамп и засуетился.

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Элен без ребят

07:03:37 18-03-2025

Гость (12:44:53 17-03-2025) Зеля все уши прожужжал Трампу, что РФ не справляется с ЗАЭС... наркомана никто не слушает, кроме вырожденцев из ЕС

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Гость

12:56:34 17-03-2025

и привлекут американцев для совместного интереса ------ Трампу пофиг, кто его привлечет, Украина или РФ, но если там будут американцы, туда ничего прилетать не будет и там быстро все наладится. Почему бы не привлечь США в бизнес в обмен на признание 6-и новых регионов РФ

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