Reuters: Трамп планирует созвониться с Путиным 18 марта
Американский лидер намерен обсудить с российским коллегой вопрос территорий и контроля над АЭС
17 марта 2025, 11:45, ИА Амител
Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует провести разговор с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник, 18 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters.
"Трамп заявил, что во вторник проведет разговор с [президентом] России Путиным", – сказано в материале агентства.
Также американский лидер сказал, что в ходе разговора с президентом России намерен поднять вопрос территорий и контроля над АЭС.
Помимо этого, Трамп добавил, что с Москвой и Киевом ведутся дискуссии касаемо разделения активов, и подчеркнул, что на выходных удалось получить шанс приблизиться к окончанию конфликта на Украине.
11:54:30 17-03-2025
Теперь главное звонок не пропустить
12:09:59 17-03-2025
Гость (11:54:30 17-03-2025) Теперь главное звонок не пропустить... И чтобы не мошенник. А то пинккод от 330 миллиардов долларов узнает
12:08:35 17-03-2025
Трамп хочет отжать запорожскую АЭС.
12:08:49 17-03-2025
Может порешают
12:43:03 17-03-2025
Может будет спрашивать откуда у хуситов гиперзвук. А ему возможно ответят, что он сам знает, откуда у Украины Хаймерсы, а это возможно связано. И хорошо еще, что не возникают пока вопросы откуда у Украины, Северной Кореи или Ирана, и других нестабильных стран ЯО
12:44:53 17-03-2025
Зеля все уши прожужжал Трампу, что РФ не справляется с ЗАЭС, тем более, что уничтожено водохранилище. Поэтому в целях безопасности ЗАЭС необходимо вернуть окраинцам, которые всё наладят и привлекут американцев для совместного интереса. Вот Трамп и засуетился.
07:03:37 18-03-2025
Гость (12:44:53 17-03-2025) Зеля все уши прожужжал Трампу, что РФ не справляется с ЗАЭС... наркомана никто не слушает, кроме вырожденцев из ЕС
12:56:34 17-03-2025
и привлекут американцев для совместного интереса ------ Трампу пофиг, кто его привлечет, Украина или РФ, но если там будут американцы, туда ничего прилетать не будет и там быстро все наладится. Почему бы не привлечь США в бизнес в обмен на признание 6-и новых регионов РФ