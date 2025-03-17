Reuters: Трамп планирует созвониться с Путиным 18 марта

Американский лидер намерен обсудить с российским коллегой вопрос территорий и контроля над АЭС

17 марта 2025, 11:45, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение: кадр из выпуска новостей на телеканале Fox

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует провести разговор с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник, 18 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters.

"Трамп заявил, что во вторник проведет разговор с [президентом] России Путиным", – сказано в материале агентства.

Также американский лидер сказал, что в ходе разговора с президентом России намерен поднять вопрос территорий и контроля над АЭС.

Помимо этого, Трамп добавил, что с Москвой и Киевом ведутся дискуссии касаемо разделения активов, и подчеркнул, что на выходных удалось получить шанс приблизиться к окончанию конфликта на Украине.