Уиткофф анонсировал разговор Путина и Трампа на следующей неделе

Трамп "вовлечен в каждый аспект и направление" обсуждений

16 марта 2025, 20:59, ИА Амител

Дональд Трамп и Владимир Путин / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Новый звонок российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа может состояться уже на следующей неделе. Как сообщает CNN, об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время общения с прессой.

Напомним, что на прошлой неделе Уиткофф побывал в Москве. До этого американская делегация провела переговоры с представителями Киева — после этого украинские власти заявили о готовности к 30-дневному перемирию.

"Я ожидаю, что на этой неделе состоится разговор между двумя президентами. Мы также продолжаем взаимодействовать и разговаривать с украинцами. Мы консультируем их по всем вопросам, о которых думаем", – заявил Уиткофф.

Журналисты также спросили у него, находятся ли контакты по урегулированию конфликта на Украине на той стадии, когда в них может быть вовлечен Трамп. Представитель американского лидера заявил, что Трамп "вовлечен в каждый аспект и направление", узнавая информацию от участников процесса в режиме реального времени.