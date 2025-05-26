"Взрыв эмоций". Организаторы алтайского кубка по дрифту расскажут на DFM о всех сюрпризах

На каждом этапе гонок зрителей ждет уникальное шоу, об этом 27 мая в эфире радиостанции подробно расскажут организаторы и участники дрифт-этапа

26 мая 2025, 15:40, ИА Амител

Кубок Алтайского края по дрифту стартует 1 июня 2025 года на гоночном треке спортивно-технического клуба "Ракета". Во вторник, 27 мая, с 15:00 до 16:00 на радио DFM на вопросы ответят организаторы и участники дрифт-этапа: Иван Никулин, Артем Рейзбих и пилот из Санкт-Петербурга Семен Гребнев.

"Пилоты уже готовят свои машины к незабываемым заездам, чтобы показать всем мощный алтайский дрифт. Среди участников планируются и представители других регионов: из Новосибирской, Кемеровской и Томской областей, Красноярского края, а также Ленинградской области", – рассказали организаторы.

Семен Гребнев, опытный спортсмен из Санкт-Петербурга, будет участвовать на своем Nissan 200 SX. Специально для первого этапа гонок в Барнаул доставят этот автомобиль. Сейчас машину обслуживается в Новосибирске.

Но это еще не все сюрпризы. На каждом этапе зрителей ждет уникальная шоу-программа. 1 июня, в День защиты детей, будет организована детская гонка на педальных машинках времен СССР.

"Мы помним и уважаем нашу историю и хотим, чтобы каждый зритель ощутил это чувство гордости за своих предков, свою родину и нашу великую страну. Приезжайте поддержать совсем юных и уже взрослых гонщиков на первый этап Кубка Алтайского края по дрифту", – подчеркнули организаторы.

Мероприятие пройдет 1 июня на трассе СТК "Ракета" (локация в 2ГИС). Начало – в 11:00. Билеты можно приобрести на сайте kassy.ru, детям до 14 лет – бесплатно.

