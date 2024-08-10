В Барнауле утром 11 августа введут реверсивное движение на Павловском тракте. Карта
Жителей города просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее выбирать пути объезда
10 августа 2024, 07:30, ИА Амител
В Барнауле почти на две недели введут реверсивное движение на Павловском тракте - на участке пересечения с улицей Новороссийской. Для водителей организуют проезд по трем полосам: в сторону центра города и из центра - в спальные районы. Количество полос в каждом из направлений будет чередоваться в течение суток. Еще одна полоса четырехполосного тракта, крайняя правая, будет недоступна в связи с реконструкцией сетей водоснабжения.
Когда введут реверсивное движение и на сколько дней?
Временное изменение дорожного движение на Павловском тракте введут с 09:00 утра 11 августа до 18:00 вечера 28 августа.
Как будет ходить транспорт?
С 22:00 до 15:00 следующего дня - две полосы в сторону центра города и одна полоса из центра города в спальные районы.
С 16:00 до 21:00 - две полосы из центра города в спальные районы и одна полоса в сторону центра города.
Часовые окна с 15:00 до 16:00 и с 21:00 до 22:00 предусмотрены для перемещения технических средств, позволяющих организовать безопасное дорожное движение.
Изменится ли движение общественного транспорта?
Нет. Введение реверсивного движения не вызовет изменений в маршрутах общественного транспорта, следующего по Павловскому тракту.
Почему вводят реверсивное движение?
Временные изменения дорожного движения необходимы в связи с масштабной реконструкцией сетей водоснабжения. В настоящее время реализуется первый этап на сетях протяженностью 3,5 км. С 16 июня работы уже идут вдоль Павловского тракта - от улицы Сельскохозяйственной до улицы Новороссийской.
Ранее amic.ru подробно рассказал о проекте, который позволит не только модернизировать системы водоснабжения и водоотведения, но и улучшить качество питьевой воды для сотен тысяч жителей Барнаула.
Участников дорожного движения просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и по возможности заранее выбирать пути объезда.
08:13:32 10-08-2024
Так им и надо
19:13:29 10-08-2024
1 полоса из центра к человейникам? сильно))