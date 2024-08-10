В Барнауле утром 11 августа введут реверсивное движение на Павловском тракте. Карта

Жителей города просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее выбирать пути объезда

10 августа 2024, 07:30, ИА Амител

В Барнауле почти на две недели введут реверсивное движение на Павловском тракте - на участке пересечения с улицей Новороссийской. Для водителей организуют проезд по трем полосам: в сторону центра города и из центра - в спальные районы. Количество полос в каждом из направлений будет чередоваться в течение суток. Еще одна полоса четырехполосного тракта, крайняя правая, будет недоступна в связи с реконструкцией сетей водоснабжения.

Когда введут реверсивное движение и на сколько дней?

Временное изменение дорожного движение на Павловском тракте введут с 09:00 утра 11 августа до 18:00 вечера 28 августа.

Как будет ходить транспорт?

С 22:00 до 15:00 следующего дня - две полосы в сторону центра города и одна полоса из центра города в спальные районы.

С 16:00 до 21:00 - две полосы из центра города в спальные районы и одна полоса в сторону центра города.

Часовые окна с 15:00 до 16:00 и с 21:00 до 22:00 предусмотрены для перемещения технических средств, позволяющих организовать безопасное дорожное движение.

Перекрытие участка Павловского тракта / Изображения: barnaul.org

Изменится ли движение общественного транспорта?

Нет. Введение реверсивного движения не вызовет изменений в маршрутах общественного транспорта, следующего по Павловскому тракту.

Почему вводят реверсивное движение?

Временные изменения дорожного движения необходимы в связи с масштабной реконструкцией сетей водоснабжения. В настоящее время реализуется первый этап на сетях протяженностью 3,5 км. С 16 июня работы уже идут вдоль Павловского тракта - от улицы Сельскохозяйственной до улицы Новороссийской.

Ранее amic.ru подробно рассказал о проекте, который позволит не только модернизировать системы водоснабжения и водоотведения, но и улучшить качество питьевой воды для сотен тысяч жителей Барнаула.

Участников дорожного движения просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и по возможности заранее выбирать пути объезда.