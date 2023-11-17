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Ревнивая жительница Алтайского края отомстила сопернице, разослав ее интимные фото

Женщину будут судить

17 ноября 2023, 11:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

40-летнюю жительницу Шелаболихинского района обвиняют в нарушении неприкосновенности частной жизни, сообщили в Следкоме Алтайского края.

Весной сельчанка нашла в телефоне мужа интимные фото и видео другой женщины и из ревности скопировала эти данные и переслала их родственникам и знакомым соперницы.

"Таким образом она осуществила сбор и распространила сведения о частной жизни потерпевшей, нарушив ее конституционное право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести и доброго имени", – пояснили в СК.

В отношении злоумышленницы было возбуждено уголовное дело. Его материалы с обвинительным заключением уже передали в суд на рассмотрение.

Алтайский край Происшествия

Комментарии 12

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Гость

11:40:12 17-11-2023

"...защиту чести и доброго имени". Так ведь ни чести, ни доброго имени нет

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...

11:41:32 17-11-2023

Оба-на

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Гость

12:03:11 17-11-2023

... (11:41:32 17-11-2023) Оба-на... Угол-шоу

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МатьВаша

12:00:24 17-11-2023

Ржу над взрослыми тетями и дядями , которые шлют др др дикпики и дикпички))))))))))

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Гость

12:19:50 17-11-2023

А как бы ознакомится со снимками поближе на предмет нарушения неприкосновенности личной жизни?! А если есть дело то наверное эти снимки как доказательство еще и онные службы для дела распечатывают, представляю неформальную обстановку в этих отделах при их работе)) А потом с серьезным видом при потерпевшей проникаются ее горем.

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Гость

12:43:00 17-11-2023

Чего горюет? Она же теперь знаменита,как Дзюба!

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Гость

12:43:09 17-11-2023

Шифроваться надо.Подошла бы к какой старушке,дала пятихатку и через блюту через её телефон высветила.Если к старушке менты нагрянут,она:"А я то чё,у пенсия маленькая,добрая женщина попросила"

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Гость

13:16:06 17-11-2023

Фото в студию! ))

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Коля

15:14:49 17-11-2023

Гость (12:43:09 17-11-2023) Шифроваться надо.Подошла бы к какой старушке,дала пятихатку ... А вот не угадал, у старушек самые обычные телефоны, старушки это те кому за 65 лет если что. И не все кстати умеют пользоваться смартфонами. Идея тупая как и автор данного сообщения о 17.11.2023 12:43:09

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Гость

17:05:16 17-11-2023

Интересно, откуда у нее интимные фото соперницы?

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Гость

17:24:09 17-11-2023

а как же статья о распространении и изготовлении порнографии??

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Гость

07:48:49 18-11-2023

Хоспади, шелаболихинский район) глухая сельская местность, а все туда же - фотографируются голыми и шлют своим половым партнерам… это настолько смешно и несуразно. Колхозная местность и шекспировские страсти) Да и сто процентов на эти фото без слез не взглянуть.

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