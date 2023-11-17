Ревнивая жительница Алтайского края отомстила сопернице, разослав ее интимные фото
Женщину будут судить
17 ноября 2023, 11:30, ИА Амител
40-летнюю жительницу Шелаболихинского района обвиняют в нарушении неприкосновенности частной жизни, сообщили в Следкоме Алтайского края.
Весной сельчанка нашла в телефоне мужа интимные фото и видео другой женщины и из ревности скопировала эти данные и переслала их родственникам и знакомым соперницы.
"Таким образом она осуществила сбор и распространила сведения о частной жизни потерпевшей, нарушив ее конституционное право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести и доброго имени", – пояснили в СК.
В отношении злоумышленницы было возбуждено уголовное дело. Его материалы с обвинительным заключением уже передали в суд на рассмотрение.
11:40:12 17-11-2023
"...защиту чести и доброго имени". Так ведь ни чести, ни доброго имени нет
11:41:32 17-11-2023
Оба-на
12:03:11 17-11-2023
... (11:41:32 17-11-2023) Оба-на... Угол-шоу
12:00:24 17-11-2023
Ржу над взрослыми тетями и дядями , которые шлют др др дикпики и дикпички))))))))))
12:19:50 17-11-2023
А как бы ознакомится со снимками поближе на предмет нарушения неприкосновенности личной жизни?! А если есть дело то наверное эти снимки как доказательство еще и онные службы для дела распечатывают, представляю неформальную обстановку в этих отделах при их работе)) А потом с серьезным видом при потерпевшей проникаются ее горем.
12:43:00 17-11-2023
Чего горюет? Она же теперь знаменита,как Дзюба!
12:43:09 17-11-2023
Шифроваться надо.Подошла бы к какой старушке,дала пятихатку и через блюту через её телефон высветила.Если к старушке менты нагрянут,она:"А я то чё,у пенсия маленькая,добрая женщина попросила"
13:16:06 17-11-2023
Фото в студию! ))
15:14:49 17-11-2023
Гость (12:43:09 17-11-2023) Шифроваться надо.Подошла бы к какой старушке,дала пятихатку ... А вот не угадал, у старушек самые обычные телефоны, старушки это те кому за 65 лет если что. И не все кстати умеют пользоваться смартфонами. Идея тупая как и автор данного сообщения о 17.11.2023 12:43:09
17:05:16 17-11-2023
Интересно, откуда у нее интимные фото соперницы?
17:24:09 17-11-2023
а как же статья о распространении и изготовлении порнографии??
07:48:49 18-11-2023
Хоспади, шелаболихинский район) глухая сельская местность, а все туда же - фотографируются голыми и шлют своим половым партнерам… это настолько смешно и несуразно. Колхозная местность и шекспировские страсти) Да и сто процентов на эти фото без слез не взглянуть.