Ревнивая жительница Алтайского края отомстила сопернице, разослав ее интимные фото

Женщину будут судить

17 ноября 2023, 11:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

40-летнюю жительницу Шелаболихинского района обвиняют в нарушении неприкосновенности частной жизни, сообщили в Следкоме Алтайского края.

Весной сельчанка нашла в телефоне мужа интимные фото и видео другой женщины и из ревности скопировала эти данные и переслала их родственникам и знакомым соперницы.

"Таким образом она осуществила сбор и распространила сведения о частной жизни потерпевшей, нарушив ее конституционное право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести и доброго имени", – пояснили в СК.

В отношении злоумышленницы было возбуждено уголовное дело. Его материалы с обвинительным заключением уже передали в суд на рассмотрение.