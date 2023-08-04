Сибиряк убил новорожденного со второй попытки, бросая его на пол

В первый раз мать успела поймать ребенка, но не успела во второй

04 августа 2023, 10:52, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Республике Тыва мужчина убил новорожденного ребенка во время ссоры с женой, сообщает региональный СК.

Инцидент произошел утром 2 августа в городе Кызыл. Во время конфликта мужчина схватил новорожденного сына и бросил на пол, однако женщина успела его подхватить.

"Обвиняемый выхватил ребенка из рук матери и бросил его на пол. Новорожденный был госпитализирован, однако, несмотря на оказываемую помощь, скончался от тяжких телесных повреждений", – рассказали в ведомстве.

Мужчине предъявили обвинение в убийстве малолетнего, решается вопрос о заключении под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.