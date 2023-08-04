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Сибиряк убил новорожденного со второй попытки, бросая его на пол

В первый раз мать успела поймать ребенка, но не успела во второй

04 августа 2023, 10:52, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Республике Тыва мужчина убил новорожденного ребенка во время ссоры с женой, сообщает региональный СК.

Инцидент произошел утром 2 августа в городе Кызыл. Во время конфликта мужчина схватил новорожденного сына и бросил на пол, однако женщина успела его подхватить.

"Обвиняемый выхватил ребенка из рук матери и бросил его на пол. Новорожденный был госпитализирован, однако, несмотря на оказываемую помощь, скончался от тяжких телесных повреждений", – рассказали в ведомстве.

Мужчине предъявили обвинение в убийстве малолетнего, решается вопрос о заключении под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Убийство дети Республика Тыва

Комментарии 40

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Афиноген

10:58:01 04-08-2023

Это что ?Как перед концом света все с ума посходили?Где жесткие законы против упырей?Когда мрази будут платить своими погаными жизнями за свои преступления?

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Гость

11:03:31 04-08-2023

Ха. Не так давно дали полтора года за убийство ребенка - убийца промахнулся, хотел убить мать. Вангую, убил бы мать, дали бы медальку. А то чо она. Так что... Дадут по минимуму, а потом поедет на СВО, как убийца Пехтелевой. Вернется героем и уважаемым человеком.

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Гость

11:41:25 04-08-2023

Гость (11:03:31 04-08-2023) Ха. Не так давно дали полтора года за убийство ребенка - уби... А может и не вернется.

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Гость

11:46:42 04-08-2023

Гость (11:41:25 04-08-2023) А может и не вернется.... Меня это как-то не утешает. Ибо на одного не вернувшегося будет с десяток тех, кто вернется. Вы новости почитайте - уже веселого хватает. А они герои, их никто сажать не кинется. Прецеденты были.

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Сергей

13:17:51 04-08-2023

Гость (11:46:42 04-08-2023) Меня это как-то не утешает. Ибо на одного не вернувшегося бу... Ссылки на прецеденты, пожалуйста.

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Гость

13:31:15 04-08-2023

Сергей (13:17:51 04-08-2023) Ссылки на прецеденты, пожалуйста.... А ссылки здесь не проходят) Так что цитата - "Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону подтвердил назначение ефрейтору Эдуарду Битарову, убившему бывшую жену, наказание, не связанное с лишением свободы, следует из решения суда. Смягчающим обстоятельством стало в том числе участие в боевых действиях в Украине и наличие статуса ветерана боевых действий." 16 ножевых, особая жестокость. Подходит?

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Гость

13:57:18 04-08-2023

Гость (13:31:15 04-08-2023) А ссылки здесь не проходят) Так что цитата - "Южный окружной... По-русски правильно :" НА Украине". Так что новости ваши хохляцкие...

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Гость

14:17:28 04-08-2023

Гость (13:57:18 04-08-2023) По-русски правильно :" НА Украине". Так что новости ваши хох... Продолжайте играть в страуса и передергивать. Вы всерьез считаете, что некоторое количество людей, не боящихся смерти, получающих удовольствие от чужой, и убедившихся, что наказание по закону можно легко обойти, не добавят в нашу жизнь... кгхм... изюминки, без которой стоило бы обойтись? Вон, один из карельских убийц журналистам тоже напел, что он в СВО участвовал. И не удивлюсь, если это правда.

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Гость

19:32:33 04-08-2023

Гость (13:57:18 04-08-2023) По-русски правильно :" НА Украине". Так что новости ваши хох... Угу. Дело № 1-37/2023. Гуглим на сайте суда и наслаждаемся. "Парабельский районный суд не стал сажать в колонию местного жителя Ивана Фокина за то, что он угрожал убить жену и чуть ее не задушил. Кроме того, Фокина обвиняли в хранении карабина и патронов к ним. Мужчина отделался всего лишь 300 часами обязательных работ и пятимесячным сроком запрета покидать Парабель." Там тоже весело. Смягчающие - был на СВО и извинился.

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Гость

12:10:20 05-08-2023

Гость (13:31:15 04-08-2023) А ссылки здесь не проходят) Так что цитата - "Южный окружной... Участие в боевых действиях НА украине, а не В украине.

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Гость

13:05:34 04-08-2023

Гость (11:03:31 04-08-2023) Ха. Не так давно дали полтора года за убийство ребенка - уби... если поедет и если вернется

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Гость

13:37:18 04-08-2023

Гость (11:03:31 04-08-2023) Ха. Не так давно дали полтора года за убийство ребенка - убНе вернется, эта мразь сдохнет, бог все видит!

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Гость

11:21:31 04-08-2023

нелюдь, как только земля таких носит?

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Гость

11:55:54 04-08-2023

Да уж... это вам не голодная бездомная собачка штаны порвала. Двуногие человекоподобные пострашнее будут.

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Гость

12:00:36 04-08-2023

Гость (11:55:54 04-08-2023) Да уж... это вам не голодная бездомная собачка штаны порвала... У вас зоошиза головного мозга. Лечитесь.

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Гость

12:27:37 04-08-2023

Гость (11:55:54 04-08-2023) Да уж... это вам не голодная бездомная собачка штаны порвала... А что, вас утешает факт, что человека порвала голодная бездомная собачка?

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Гость

13:46:20 04-08-2023

Гость (12:27:37 04-08-2023) А что, вас утешает факт, что человека порвала голодная бездо... Все, ненормальные зоошизики набежали толпой как свора собак и дизлайков понаставили =)))))

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Гость

12:47:47 04-08-2023

Не сказано, что это отец убил.Наверняка сожитель очередной. Живут бабы с кем попало, потом удивляются

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Гость

13:04:16 04-08-2023

Гость (12:47:47 04-08-2023) Не сказано, что это отец убил.Наверняка сожитель очередной. ... мужчина схватил новорожденного сына ----------- читайте, пожалуйста, внимательнее

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Гость

13:33:00 04-08-2023

Гость (13:04:16 04-08-2023) мужчина схватил новорожденного сына ----------- читайте, пож... чукча не читатель, ему главное, что преступник не виноват. А виновата мать, младенец, соседи, государство. Не может же быть так, чтобы человек сам отвечал за свои поступки, это нонсенс какой-то.

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Гость

14:37:20 04-08-2023

Гость (13:33:00 04-08-2023) чукча не читатель, ему главное, что преступник не виноват. А... Кто пишет, что преступник не виноват? Не передёргивайте! Просто не верится, что отец может убить своего сына, может это её сын, а он приходящий муж, как бы

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Гость

14:45:10 04-08-2023

Гость (14:37:20 04-08-2023) Кто пишет, что преступник не виноват? Не передёргивай... Вы. Вы написали, что виновата мать - жила с кем попало. Ну и насчет "не верится" - что за розовопония? Вам фамилия Лютый ни о чем не говорит? Вполне себе не просто убил, а голодом младенца заморил. Отец.

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Гость

13:22:22 04-08-2023

Гость (12:47:47 04-08-2023) Не сказано, что это отец убил.Наверняка сожитель очередной. ... мужчина схватил новорожденного сына и бросил на пол -внимательно читайте.. а то уже осудить успели.. иногда отчим лучше родного отца.

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Сергей

13:14:00 04-08-2023

Какой он сибиряк??? Мразь конченая.

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Гость

12:14:31 05-08-2023

Сергей (13:14:00 04-08-2023) Какой он сибиряк??? Мразь конченая.... Он не сибиряк а тувинец, они к монголам ближе.

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Гость

13:18:48 04-08-2023

Гость (12:47:47 04-08-2023) Не сказано, что это отец убил.Наверняка сожитель очередной. ... Ах ну да, если сожитель, то это в корне меняет ситуацию, конечно. Чужого ребенка можно и прибить, подумаешь. Можно сразу наградить и дать лицензию на отстрел матери.

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Елена

13:22:20 04-08-2023

Кто лишил жизни кого то, сам такой участи ожидает.... Люди озверели, оскотинились...В голове не укладывается, как можно свою кроху убить.....

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гость

13:28:28 04-08-2023

нелюдь, жизнь за жизнь должно быть где закон, какие 20 лет, уничтожить физически, а лучше и на кол чтоб подыхал, может он в камере повесится "сам"

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Иван

10:15:00 06-08-2023

гость (13:28:28 04-08-2023) нелюдь, жизнь за жизнь должно быть где закон, какие 20 лет, ... ну на кол его в зоне 100% посадят и не один раз, там с такой статьей шансов нету. 20 лет ему вечностью покажутся

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Гость

13:43:15 04-08-2023

Какие 20 лет, за что? Отпустить его на волю этажа так с 25го и пуcкай летит и радуется.

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Гость

13:48:45 04-08-2023

Как женщины убивают своих детей в утробе миллионами, так это норма, ужас. когда же уже наконец появится статья в уголовном кодаксе за эти дияния?

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Гость

14:24:02 04-08-2023

Гость (13:48:45 04-08-2023) Как женщины убивают своих детей в утробе миллионами, так это... Вот почему как патриот, христианин, пролайфер и прочая (в общем, светлые человечки), так обязательно прикладывается отсутствие владения русским языком?.. Вот прямо закономерность какая-то.

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Гость

14:29:46 04-08-2023

Гость (13:48:45 04-08-2023) Как женщины убивают своих детей в утробе миллионами, так это... В утробе дети прежде всего чьих то мужчин. Сама по себе женщина зачать не способна, если что...а у нас мужики как обычно ни причем. Она же мать!!! Ей и отвечать за ВСЕ! А он так, мимо шел!

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Гость

08:38:56 06-08-2023

Гость (13:48:45 04-08-2023) Как женщины убивают своих детей в утробе миллионами, так это... В утробе еще не человек, на маленьких сроках, и аборт - это правильная мера, лучше чтоли будет - когда уже рожденного и на морз в помойку??? Если ребенок нежеланный, а незапланированные беременности имеют место быть - так уж работает организм, 100%противозачаточных нет, - то лучше аборт, чем никому не нужный человек. И это личное дело каждого. Не плодить же за каждым разом..

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Иван

10:26:30 06-08-2023

Гость (13:48:45 04-08-2023) Как женщины убивают своих детей в утробе миллионами, так это... я предпочел, что бы меня абортировали, пока я эмбрион без нервной системы, чем родиться у такого у такого упыря и так погибнуть от его рук

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Александр.

14:41:48 04-08-2023

Кастрировать под ноль, кроме всего прочего.

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Андрей

14:46:45 04-08-2023

Таких жечь на костре. Но и женщин, так же. Почему аборт, это не убийство? Ей можно? Убийствт матерью ребёнка своего, до года, тоже в стрессе, почти не наказуемо. Почему гендерное различие....

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Тани

14:49:38 04-08-2023

Как трудно понять тем, кто не носил под сердцем 9 месяцев и что значит дать жизнь. Как горько осознавать, что такие люди ходят по земле рядом с тобой. Маме скорее восстановиться после такой утраты, а мужчине нужно дать пожизненное.

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Гость

15:09:00 04-08-2023

Тани (14:49:38 04-08-2023) Как трудно понять тем, кто не носил под сердцем 9 месяцев и ... Какому мужчине? Эта мразь разве Мужчина???

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Гость

20:59:39 04-08-2023

Этого гада казнить за убийство ребенка четвертованием.

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