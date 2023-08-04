Сибиряк убил новорожденного со второй попытки, бросая его на пол
В первый раз мать успела поймать ребенка, но не успела во второй
04 августа 2023, 10:52, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Республике Тыва мужчина убил новорожденного ребенка во время ссоры с женой, сообщает региональный СК.
Инцидент произошел утром 2 августа в городе Кызыл. Во время конфликта мужчина схватил новорожденного сына и бросил на пол, однако женщина успела его подхватить.
"Обвиняемый выхватил ребенка из рук матери и бросил его на пол. Новорожденный был госпитализирован, однако, несмотря на оказываемую помощь, скончался от тяжких телесных повреждений", – рассказали в ведомстве.
Мужчине предъявили обвинение в убийстве малолетнего, решается вопрос о заключении под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
10:58:01 04-08-2023
Это что ?Как перед концом света все с ума посходили?Где жесткие законы против упырей?Когда мрази будут платить своими погаными жизнями за свои преступления?
11:03:31 04-08-2023
Ха. Не так давно дали полтора года за убийство ребенка - убийца промахнулся, хотел убить мать. Вангую, убил бы мать, дали бы медальку. А то чо она. Так что... Дадут по минимуму, а потом поедет на СВО, как убийца Пехтелевой. Вернется героем и уважаемым человеком.
11:41:25 04-08-2023
Гость (11:03:31 04-08-2023) Ха. Не так давно дали полтора года за убийство ребенка - уби... А может и не вернется.
11:46:42 04-08-2023
Гость (11:41:25 04-08-2023) А может и не вернется.... Меня это как-то не утешает. Ибо на одного не вернувшегося будет с десяток тех, кто вернется. Вы новости почитайте - уже веселого хватает. А они герои, их никто сажать не кинется. Прецеденты были.
13:17:51 04-08-2023
Гость (11:46:42 04-08-2023) Меня это как-то не утешает. Ибо на одного не вернувшегося бу... Ссылки на прецеденты, пожалуйста.
13:31:15 04-08-2023
Сергей (13:17:51 04-08-2023) Ссылки на прецеденты, пожалуйста.... А ссылки здесь не проходят) Так что цитата - "Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону подтвердил назначение ефрейтору Эдуарду Битарову, убившему бывшую жену, наказание, не связанное с лишением свободы, следует из решения суда. Смягчающим обстоятельством стало в том числе участие в боевых действиях в Украине и наличие статуса ветерана боевых действий." 16 ножевых, особая жестокость. Подходит?
13:57:18 04-08-2023
Гость (13:31:15 04-08-2023) А ссылки здесь не проходят) Так что цитата - "Южный окружной... По-русски правильно :" НА Украине". Так что новости ваши хохляцкие...
14:17:28 04-08-2023
Гость (13:57:18 04-08-2023) По-русски правильно :" НА Украине". Так что новости ваши хох... Продолжайте играть в страуса и передергивать. Вы всерьез считаете, что некоторое количество людей, не боящихся смерти, получающих удовольствие от чужой, и убедившихся, что наказание по закону можно легко обойти, не добавят в нашу жизнь... кгхм... изюминки, без которой стоило бы обойтись? Вон, один из карельских убийц журналистам тоже напел, что он в СВО участвовал. И не удивлюсь, если это правда.
19:32:33 04-08-2023
Гость (13:57:18 04-08-2023) По-русски правильно :" НА Украине". Так что новости ваши хох... Угу. Дело № 1-37/2023. Гуглим на сайте суда и наслаждаемся. "Парабельский районный суд не стал сажать в колонию местного жителя Ивана Фокина за то, что он угрожал убить жену и чуть ее не задушил. Кроме того, Фокина обвиняли в хранении карабина и патронов к ним. Мужчина отделался всего лишь 300 часами обязательных работ и пятимесячным сроком запрета покидать Парабель." Там тоже весело. Смягчающие - был на СВО и извинился.
12:10:20 05-08-2023
Гость (13:31:15 04-08-2023) А ссылки здесь не проходят) Так что цитата - "Южный окружной... Участие в боевых действиях НА украине, а не В украине.
13:05:34 04-08-2023
Гость (11:03:31 04-08-2023) Ха. Не так давно дали полтора года за убийство ребенка - уби... если поедет и если вернется
13:37:18 04-08-2023
Гость (11:03:31 04-08-2023) Ха. Не так давно дали полтора года за убийство ребенка - убНе вернется, эта мразь сдохнет, бог все видит!
11:21:31 04-08-2023
нелюдь, как только земля таких носит?
11:55:54 04-08-2023
Да уж... это вам не голодная бездомная собачка штаны порвала. Двуногие человекоподобные пострашнее будут.
12:00:36 04-08-2023
Гость (11:55:54 04-08-2023) Да уж... это вам не голодная бездомная собачка штаны порвала... У вас зоошиза головного мозга. Лечитесь.
12:27:37 04-08-2023
Гость (11:55:54 04-08-2023) Да уж... это вам не голодная бездомная собачка штаны порвала... А что, вас утешает факт, что человека порвала голодная бездомная собачка?
13:46:20 04-08-2023
Гость (12:27:37 04-08-2023) А что, вас утешает факт, что человека порвала голодная бездо... Все, ненормальные зоошизики набежали толпой как свора собак и дизлайков понаставили =)))))
12:47:47 04-08-2023
Не сказано, что это отец убил.Наверняка сожитель очередной. Живут бабы с кем попало, потом удивляются
13:04:16 04-08-2023
Гость (12:47:47 04-08-2023) Не сказано, что это отец убил.Наверняка сожитель очередной. ... мужчина схватил новорожденного сына ----------- читайте, пожалуйста, внимательнее
13:33:00 04-08-2023
Гость (13:04:16 04-08-2023) мужчина схватил новорожденного сына ----------- читайте, пож... чукча не читатель, ему главное, что преступник не виноват. А виновата мать, младенец, соседи, государство. Не может же быть так, чтобы человек сам отвечал за свои поступки, это нонсенс какой-то.
14:37:20 04-08-2023
Гость (13:33:00 04-08-2023) чукча не читатель, ему главное, что преступник не виноват. А... Кто пишет, что преступник не виноват? Не передёргивайте! Просто не верится, что отец может убить своего сына, может это её сын, а он приходящий муж, как бы
14:45:10 04-08-2023
Гость (14:37:20 04-08-2023) Кто пишет, что преступник не виноват? Не передёргивай... Вы. Вы написали, что виновата мать - жила с кем попало. Ну и насчет "не верится" - что за розовопония? Вам фамилия Лютый ни о чем не говорит? Вполне себе не просто убил, а голодом младенца заморил. Отец.
13:22:22 04-08-2023
Гость (12:47:47 04-08-2023) Не сказано, что это отец убил.Наверняка сожитель очередной. ... мужчина схватил новорожденного сына и бросил на пол -внимательно читайте.. а то уже осудить успели.. иногда отчим лучше родного отца.
13:14:00 04-08-2023
Какой он сибиряк??? Мразь конченая.
12:14:31 05-08-2023
Сергей (13:14:00 04-08-2023) Какой он сибиряк??? Мразь конченая.... Он не сибиряк а тувинец, они к монголам ближе.
13:18:48 04-08-2023
Гость (12:47:47 04-08-2023) Не сказано, что это отец убил.Наверняка сожитель очередной. ... Ах ну да, если сожитель, то это в корне меняет ситуацию, конечно. Чужого ребенка можно и прибить, подумаешь. Можно сразу наградить и дать лицензию на отстрел матери.
13:22:20 04-08-2023
Кто лишил жизни кого то, сам такой участи ожидает.... Люди озверели, оскотинились...В голове не укладывается, как можно свою кроху убить.....
13:28:28 04-08-2023
нелюдь, жизнь за жизнь должно быть где закон, какие 20 лет, уничтожить физически, а лучше и на кол чтоб подыхал, может он в камере повесится "сам"
10:15:00 06-08-2023
гость (13:28:28 04-08-2023) нелюдь, жизнь за жизнь должно быть где закон, какие 20 лет, ... ну на кол его в зоне 100% посадят и не один раз, там с такой статьей шансов нету. 20 лет ему вечностью покажутся
13:43:15 04-08-2023
Какие 20 лет, за что? Отпустить его на волю этажа так с 25го и пуcкай летит и радуется.
13:48:45 04-08-2023
Как женщины убивают своих детей в утробе миллионами, так это норма, ужас. когда же уже наконец появится статья в уголовном кодаксе за эти дияния?
14:24:02 04-08-2023
Гость (13:48:45 04-08-2023) Как женщины убивают своих детей в утробе миллионами, так это... Вот почему как патриот, христианин, пролайфер и прочая (в общем, светлые человечки), так обязательно прикладывается отсутствие владения русским языком?.. Вот прямо закономерность какая-то.
14:29:46 04-08-2023
Гость (13:48:45 04-08-2023) Как женщины убивают своих детей в утробе миллионами, так это... В утробе дети прежде всего чьих то мужчин. Сама по себе женщина зачать не способна, если что...а у нас мужики как обычно ни причем. Она же мать!!! Ей и отвечать за ВСЕ! А он так, мимо шел!
08:38:56 06-08-2023
Гость (13:48:45 04-08-2023) Как женщины убивают своих детей в утробе миллионами, так это... В утробе еще не человек, на маленьких сроках, и аборт - это правильная мера, лучше чтоли будет - когда уже рожденного и на морз в помойку??? Если ребенок нежеланный, а незапланированные беременности имеют место быть - так уж работает организм, 100%противозачаточных нет, - то лучше аборт, чем никому не нужный человек. И это личное дело каждого. Не плодить же за каждым разом..
10:26:30 06-08-2023
Гость (13:48:45 04-08-2023) Как женщины убивают своих детей в утробе миллионами, так это... я предпочел, что бы меня абортировали, пока я эмбрион без нервной системы, чем родиться у такого у такого упыря и так погибнуть от его рук
14:41:48 04-08-2023
Кастрировать под ноль, кроме всего прочего.
14:46:45 04-08-2023
Таких жечь на костре. Но и женщин, так же. Почему аборт, это не убийство? Ей можно? Убийствт матерью ребёнка своего, до года, тоже в стрессе, почти не наказуемо. Почему гендерное различие....
14:49:38 04-08-2023
Как трудно понять тем, кто не носил под сердцем 9 месяцев и что значит дать жизнь. Как горько осознавать, что такие люди ходят по земле рядом с тобой. Маме скорее восстановиться после такой утраты, а мужчине нужно дать пожизненное.
15:09:00 04-08-2023
Тани (14:49:38 04-08-2023) Как трудно понять тем, кто не носил под сердцем 9 месяцев и ... Какому мужчине? Эта мразь разве Мужчина???
20:59:39 04-08-2023
Этого гада казнить за убийство ребенка четвертованием.