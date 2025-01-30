"Революций не будет". Ректор АлтГУ рассказал, готов ли вуз жить без бакалавриата

Новая система образования заработает с сентября 2026 года

30 января 2025, 08:00, ИА Амител

Алтайские студенты на занятии / Фото: amic.ru

Новая система высшего образования в России, которая начнет действовать с сентября 2026 года, не повлечет за собой никаких революций. При ее создании специалисты будут опираться на опыт советских университетов, а вузы научатся жить без бакалавриата. Об этом перед отчетом о работе за 2024 год журналистам рассказал ректор АлтГУ Сергей Бочаров.

В настоящее время университет не получал списка рекомендаций по переходу на новую модель. Однако высшие учебные заведения, где новая модель действует в рамках пилотного проекта, делятся своим опытом.

"Мы начинаем готовиться к 2026 году и переходу на новую модель. Одна из первых задач новой формы образования – упорядочить список направлений подготовки. На данный момент анализ показал, что некоторые программы бакалавриата и специалитета дублируют друг друга. Поэтому будет необходимо навести в системе порядок. Революций не будет", – сообщил Сергей Бочаров.

По словам ректора, в АлтГУ будут вводить новые временные параметры для образовательных программ. В итоге на некоторых программках бакалавриата время учебы увеличат на год или даже два. А где-то, наоборот, сократят.

Напомним, в мае 2022 года глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил о намерении России отказаться от Болонской системы образования и разработать собственную. Позже президент страны Владимир Путин также призвал отказаться от Болонской системы, которую неоднократно критиковали специалисты и ученые.

Ожидается, что российские университеты перейдут на новую систему высшего образования с 1 сентября 2026 года.