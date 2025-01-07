Российские вузы перейдут на новую систему обучения с сентября 2026 года

Ранее Болонскую систему неоднократно критиковали специалисты

07 января 2025, 17:10, ИА Амител

Занятие в алтайском вузе / Фото: amic.ru

Российские университеты перейдут на новую систему высшего образования с 1 сентября 2026 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобрнауки. К этому моменту ведомство должно подготовить и утвердить соответствующие нормативные правовые акты.

"Переход всех российских университетов на обновленную систему высшего образования планируется с 1 сентября 2026 года. К указанному сроку Минобрнауки подготовит и утвердит соответствующие нормативные правовые акты", – говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве пояснили, что переход не затронет уже стартовавшие учебные курсы. Студентам, которые обучаются по действующим образовательным программам, предоставят возможность завершить их в рамках той программы, на которую они поступали.

Напомним, в мае 2022 года глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил о намерении России отказаться от Болонской системы образования и разработать собственную. Позже президент страны Владимир Путин также призвал отказаться от Болонской системы, которую неоднократно критиковали специалисты и ученые.