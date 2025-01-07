Российские вузы перейдут на новую систему обучения с сентября 2026 года
Ранее Болонскую систему неоднократно критиковали специалисты
07 января 2025, 17:10, ИА Амител
Российские университеты перейдут на новую систему высшего образования с 1 сентября 2026 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобрнауки. К этому моменту ведомство должно подготовить и утвердить соответствующие нормативные правовые акты.
"Переход всех российских университетов на обновленную систему высшего образования планируется с 1 сентября 2026 года. К указанному сроку Минобрнауки подготовит и утвердит соответствующие нормативные правовые акты", – говорится в сообщении.
Кроме того, в ведомстве пояснили, что переход не затронет уже стартовавшие учебные курсы. Студентам, которые обучаются по действующим образовательным программам, предоставят возможность завершить их в рамках той программы, на которую они поступали.
Напомним, в мае 2022 года глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил о намерении России отказаться от Болонской системы образования и разработать собственную. Позже президент страны Владимир Путин также призвал отказаться от Болонской системы, которую неоднократно критиковали специалисты и ученые.
17:16:20 07-01-2025
А она была, это болонская система? Опять под шумок темы местами переставят, выдадут за новую систему и получат деньги. Кто надо. А для других ровным счетом ничего не изменится.
21:12:02 07-01-2025
Гость (17:16:20 07-01-2025) А она была, это болонская система? Опять под шумок темы мест... Так это хорошо.
17:21:28 07-01-2025
Вернёмся к бесплатной системе?
22:19:12 07-01-2025
Светлана (17:21:28 07-01-2025) Вернёмся к бесплатной системе?... Светлана, ты живешь в России, а не в Германии, где полученный диплом котируется по всей земле. Будешь из шкуры лезть, но будешь платить, платить и платить.
18:18:32 09-01-2025
Филипп Филиппыч (22:19:12 07-01-2025) Светлана, ты живешь в России, а не в Германии, где полученны... Уехав в другую страну, ты тоже будешь ещё учиться, никто тебя на работу так просто не возьмёт.
23:02:28 07-01-2025
Возвращаться надо к системе образования, которая дает знания. Сейчас система образования построена только ради рейтингов, а знаний ноль, что в школе, что в вузе. Знания фундаментальные, которые формируют думающего и созидающего человека, получать молодежь не желает. Заочную систему надо запретить вообще, т.к. сейчас это бутафория и коррупция, а не знания.
15:34:30 08-01-2025
Гость (23:02:28 07-01-2025) Возвращаться надо к системе образования, которая дает знания... Если человек идет в институт ради ксивы, то никакая система ему не поможет, а таких в наше время большинство- только вот большинство из них и работают потом "приказчиками" в супермаркетах" или пополняют " офисный планктон". А вот заочно учатся как правило люди осознанно и знают, какие им знания нужны
15:38:15 08-01-2025
Гость (23:02:28 07-01-2025) Возвращаться надо к системе образования, которая дает знания...
И этот деятельностный подход из школьного образования выкинуть нафиг! Бред! Всю гадость с запада к себе перетащили.
09:45:05 09-01-2025
Гость (15:38:15 08-01-2025) И этот деятельностный подход из школьного образования вы...
Ну да, это ведь результат западного образования заставлял людей заряжать воду перед телевизором и верить до сих пор Прямой линии
10:57:12 08-01-2025
Бедные нищие преподы. Опять все программы переписывать. Всю документацию и др.
11:45:55 08-01-2025
Гость (10:57:12 08-01-2025) Бедные нищие преподы. Опять все программы переписывать. Всю ... ой, вот только не надо! "бедные нищие преподы" как и "бедные нищие медики" - кто хотел - давно уже приспособились и отлично зарабатывают на репетиторстве. И всегда так было: кто хочет, тот всегда найдет способ заработать
15:59:08 08-01-2025
Сейчас популярность высшего образования понижается. Раньше это было престижно, модно, так сказать. Сейчас мода проходит, а реальной необходимости в таком образовании всё меньше. Зато сейчас популярность набирают такие области "знания", как правоохранительная деятельность, например. Такие времена, народ то видит, куда теперь надо идти учиться.
19:45:12 08-01-2025
Васян (15:59:08 08-01-2025) Сейчас популярность высшего образования понижается. Раньше э...
Ага, особенно знания после БГПК после специальности "Правоохранительная деятельность", где оценки просто так проставляют. Понравился- пять, не понравился - трояк. Даже работы не проверяют. И потом такие специалисты выходят!
20:28:17 08-01-2025
Гость (19:45:12 08-01-2025) Ага, особенно знания после БГПК после специальности "Пра... А как вы умудрились слепешить высшее образование и педагогический колледж? У вас видимо неполное среднее да? Или вас из этого колледжа с этой специальности под зад мешалкой выгнали по причине непроходимой глупости? И вы теперь злитесь на них?
22:01:06 08-01-2025
Гость (20:28:17 08-01-2025) А как вы умудрились слепешить высшее образование и педагогич... Возможно, у автора поста высшее юридическое образование и к нему в подчинение дают студентов из колледжа. А вы сами из той лесной школы, судя по стилю комментария и ошибкам? Ребенка своего пристроили в колледж, теперь беспокоитесь, "а туда ли он попал"?
22:25:52 08-01-2025
Гость (22:01:06 08-01-2025) Возможно, у автора поста высшее юридическое образование и к... Возможно, что если бы у бабушки был член, то это был бы дедушка. Про какую лесную школу вы дичь несете я не знаю. Старший сын получает высшее в Казани, младший учится в школе. Так что адвокат из вас так себе. Сплошные домыслы и допуски. Тоже выпускник фазанки у которого в аттестате написано "прослушал"?