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Ревва вышел в свет с женой ради премьеры фильма

Ранее сообщалось, что семья переехала в Дубай

31 января 2024, 11:49, ИА Амител

Зал кинотеатра / Фото: pxhrere.com
Зал кинотеатра / Фото: pxhrere.com

Российский комик и музыкант Александр Ревва появился на публике с женой. Об этом сообщает Woman.ru.

Александра Ревву и Гарика Мартиросяна заметили на красной дорожке с женами. При этом ранее сообщалось, что Ревва со всей семьей уехал из России в Дубай, где у них есть имущество.

Супруга певца публиковала фотографии из солнечной страны в соцсетях.

В трейлере фильма "Конец славы", на премьеру которого пришли звезды, показали даже "отмененного" Филиппа Киркорова, однако неизвестно, сохранилась ли роль певца или из этой картины его вырезали так же, как из "новогодних огоньков".

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Комментарии 6

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Гость

11:51:52 31-01-2024

Лешились кормушки и теперь понтуются.Да кому они нужны.

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Гость

12:04:17 31-01-2024

Охренеть, поддержавшего участников СВО Киркорова не показывают, а будут показывать выступившего против Ревву? У них что то с трусами и крестиком напутано. Надо или так или так

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ГадкийЯ

13:19:25 31-01-2024

Гость (12:04:17 31-01-2024) Охренеть, поддержавшего участников СВО Киркорова не показыва... В каком месте филя сво поддержал? Обещания перечислить деньги пострадавшим в Белгороде-это не поддержка СВО,вы что-то перепутали.

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Грыша

12:15:10 31-01-2024

Они междусобойчик устроили. Гонят откровенную дрянь на экраны и денюжку в карманы тянут... Все...

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Гость

12:47:56 31-01-2024

хех... дак если социум, как умалишенный, все эту погань ест. почему бы не продать.

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Гость

14:19:20 31-01-2024

А потом куда пошли при выходе из света?)

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