Ревва вышел в свет с женой ради премьеры фильма

Ранее сообщалось, что семья переехала в Дубай

31 января 2024, 11:49, ИА Амител

Зал кинотеатра / Фото: pxhrere.com

Российский комик и музыкант Александр Ревва появился на публике с женой. Об этом сообщает Woman.ru.

Александра Ревву и Гарика Мартиросяна заметили на красной дорожке с женами. При этом ранее сообщалось, что Ревва со всей семьей уехал из России в Дубай, где у них есть имущество.

Супруга певца публиковала фотографии из солнечной страны в соцсетях.

В трейлере фильма "Конец славы", на премьеру которого пришли звезды, показали даже "отмененного" Филиппа Киркорова, однако неизвестно, сохранилась ли роль певца или из этой картины его вырезали так же, как из "новогодних огоньков".