Ревва вышел в свет с женой ради премьеры фильма
Ранее сообщалось, что семья переехала в Дубай
31 января 2024, 11:49, ИА Амител
Зал кинотеатра / Фото: pxhrere.com
Российский комик и музыкант Александр Ревва появился на публике с женой. Об этом сообщает Woman.ru.
Александра Ревву и Гарика Мартиросяна заметили на красной дорожке с женами. При этом ранее сообщалось, что Ревва со всей семьей уехал из России в Дубай, где у них есть имущество.
Супруга певца публиковала фотографии из солнечной страны в соцсетях.
В трейлере фильма "Конец славы", на премьеру которого пришли звезды, показали даже "отмененного" Филиппа Киркорова, однако неизвестно, сохранилась ли роль певца или из этой картины его вырезали так же, как из "новогодних огоньков".
11:51:52 31-01-2024
Лешились кормушки и теперь понтуются.Да кому они нужны.
12:04:17 31-01-2024
Охренеть, поддержавшего участников СВО Киркорова не показывают, а будут показывать выступившего против Ревву? У них что то с трусами и крестиком напутано. Надо или так или так
13:19:25 31-01-2024
Гость (12:04:17 31-01-2024) Охренеть, поддержавшего участников СВО Киркорова не показыва... В каком месте филя сво поддержал? Обещания перечислить деньги пострадавшим в Белгороде-это не поддержка СВО,вы что-то перепутали.
12:15:10 31-01-2024
Они междусобойчик устроили. Гонят откровенную дрянь на экраны и денюжку в карманы тянут... Все...
12:47:56 31-01-2024
хех... дак если социум, как умалишенный, все эту погань ест. почему бы не продать.
14:19:20 31-01-2024
А потом куда пошли при выходе из света?)