Рейсовые автобусы из Бийска перестали ездить в поселки и села
Предприниматели говорят о поломках, администрация утверждает, что ничего не знала об этом
17 октября 2023, 22:40, ИА Амител
Автобусы № 13, 26, 27, 27д, 36, 56к в Бийске не увезли пассажиров в село Жаворонково и поселки Молодежный, Сорокино, Фоминское. Об этом сообщает "Бийский рабочий".
По словам предпринимателей, проблема заключается в поломках. При этом замначальника управления дорожного хозяйства, транспорта и связи Александр Сирин заявил о том, что в случае неполадок перевозчик должен был уведомить об этом администрацию и представить замену на маршрут.
Городские власти говорят, что их никто не предупреждал, условия контракта нарушаются и будет вестись претензионная работа. Перевозчики же заявляют, что автобусы выйдут на линию, как только будут отремонтированы.
22:55:14 17-10-2023
Пустьь у себя работают. Не надо ценник на з/п в Бийске сбивать.
00:54:02 18-10-2023
Анархия мать порядка(бардак) какая власть такая и обслуга сломались они вдруг все.вот так мы живём в Бийске и не кому навик ни чего не надо как людям ездить на работу и вобще .
06:08:40 18-10-2023
30 лет успеха и процветания. Это уже рывок или раскачка? Не подскажете партия успехов?
08:37:38 18-10-2023
Пусть пешком ходят. Земля сильных.