Крупный пожар произошел на территории краснодарской нефтебазы

Загорелся один из резервуаров с бензином

14 марта 2025, 09:29, ИА Амител

Пожар на нефтебазе в Туапсе / Фото: Shot

На территории нефтебазы в Туапсинском районе Краснодарского края загорелся резервуар. Об этом сообщил глава района Сергей Бойко.

По предварительным данным, пострадавших и погибших в ходе происшествия нет.

"Сегодня в 03:07 произошло возгорание резервуара на территории нефтебазы. Нахожусь на месте происшествия. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет", – написал он в Telegram-канале.

Возгорание тушат 16 пожарных расчетов, ситуация находится под контролем.

Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, нефтекомплекс в Туапсе атаковали беспилотники ВСУ. Площадь пожара составила более одной тысячи квадратных метров.

"Сегодня ночью киевский режим атаковал нефтекомплекс в Туапсе. Загорелся один из резервуаров с бензином. Площадь пожара – больше одной тысячи квадратных метров, работают экстренные оперативные службы", – написал Кондратьев в Telegram-канале.

По данным Baza, очевидцы перед пожаром услышали характерный звук беспилотника и взрыв. После произошедшего в городе заработали сирены.

Также известно, что в аэропорту Сочи пришлось временно задержать рейсы на вылет и на прилет. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. Ограничения действовали с 02:53 до 03:25 по московскому времени.