Крупный пожар произошел на территории краснодарской нефтебазы
Загорелся один из резервуаров с бензином
14 марта 2025, 09:29, ИА Амител
На территории нефтебазы в Туапсинском районе Краснодарского края загорелся резервуар. Об этом сообщил глава района Сергей Бойко.
По предварительным данным, пострадавших и погибших в ходе происшествия нет.
"Сегодня в 03:07 произошло возгорание резервуара на территории нефтебазы. Нахожусь на месте происшествия. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет", – написал он в Telegram-канале.
Возгорание тушат 16 пожарных расчетов, ситуация находится под контролем.
Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, нефтекомплекс в Туапсе атаковали беспилотники ВСУ. Площадь пожара составила более одной тысячи квадратных метров.
"Сегодня ночью киевский режим атаковал нефтекомплекс в Туапсе. Загорелся один из резервуаров с бензином. Площадь пожара – больше одной тысячи квадратных метров, работают экстренные оперативные службы", – написал Кондратьев в Telegram-канале.
По данным Baza, очевидцы перед пожаром услышали характерный звук беспилотника и взрыв. После произошедшего в городе заработали сирены.
Также известно, что в аэропорту Сочи пришлось временно задержать рейсы на вылет и на прилет. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. Ограничения действовали с 02:53 до 03:25 по московскому времени.
10:37:28 14-03-2025
После произошедшего в городе заработали сирены.
А разве они должны были заработать не до того как жахнули?
Прошлым лето проезжали на поезде мимо Туапсинского НПЗ. Там с прошлых попаданий груды искореженного железа были. В качестве ПВО стояло несколько стареньких ДШК и всё. Большие ёмкости ни как не обнесены противодроновой сетью. Вот вам и вся безопасность.