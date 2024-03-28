Реже взрывать лед решили в Сибири ради спокойствия карасей

Чтобы не нарушать требования Рыбнадзора и экологический баланс

28 марта 2024, 15:40, ИА Амител

Карась пристально смотрит / Фото: pxhere.com

В Кемеровской области пересмотрели подход к подрыву льда и решили применять этот метод только в крайних ситуациях, пишет "Сибдепо".

Начальник регионального департамента по чрезвычайным ситуациям Петр Яцухно отметил, что каждый взрыв плохо влияет на экологию рек, например, глушит рыб. Так что взрывать лед необходимо только в экстренном случае, когда другие меры не принесли результатов.

"Есть требования Рыбнадзора, к тому же мы своими взрывами нарушаем экологический баланс на этом участке", - пояснил Яцухно.

Эксперт напомнил об альтернативных методах - или затемнение льда угольной пылью, которая не отражает свет и разогревает лед, или подпилы льда в затороопасных участках.