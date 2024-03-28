Реже взрывать лед решили в Сибири ради спокойствия карасей
Чтобы не нарушать требования Рыбнадзора и экологический баланс
28 марта 2024, 15:40, ИА Амител
В Кемеровской области пересмотрели подход к подрыву льда и решили применять этот метод только в крайних ситуациях, пишет "Сибдепо".
Начальник регионального департамента по чрезвычайным ситуациям Петр Яцухно отметил, что каждый взрыв плохо влияет на экологию рек, например, глушит рыб. Так что взрывать лед необходимо только в экстренном случае, когда другие меры не принесли результатов.
"Есть требования Рыбнадзора, к тому же мы своими взрывами нарушаем экологический баланс на этом участке", - пояснил Яцухно.
Эксперт напомнил об альтернативных методах - или затемнение льда угольной пылью, которая не отражает свет и разогревает лед, или подпилы льда в затороопасных участках.
16:00:09 28-03-2024
...от замора дохнут . а взрывать нельзя. есть объяснения ?
22:57:59 28-03-2024
Гость (16:00:09 28-03-2024) ...от замора дохнут . а взрывать нельзя. есть объяснения ?... Для рыбы это все равно что динамитом глушить. Неуж то непонятно? Замор тут абсолютно ни причем. Лед взрывают для предотвращения заТОров.
22:58:33 28-03-2024
Гость (16:00:09 28-03-2024) ...от замора дохнут . а взрывать нельзя. есть объяснения ?... Эксперт напомнил об альтернативных методах - или затемнение льда угольной пылью, которая не отражает свет и разогревает лед, или подпилы льда в затороопасных участках.
10:11:38 29-03-2024
на озерах не взрывают, там рыба дохнет от замора. взрывают торосы на реке. под торосами рыбы нет, она вся в протоках в это время. если говорить об экологии, то все факты соберите вместе и оценивайте. здесь вопрос в том, что заторошеное русло не дает проходу "большой" воды и топит поселения в поймах рек. не просто так взрывали раньше . не от скуки. и не карасям отомстить