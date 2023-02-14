Режим "чёрного неба" объявили в Барнауле и Бийске
Неблагоприятные для рассеивания вредных веществ метеоусловия сохранятся как минимум на сутки
14 февраля 2023, 15:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Барнауле и Бийске объявили режим "чёрного неба". Как сообщили в Гидрометцентре региона, с 15:00 14 февраля до 15:00 15 февраля в этих городах ожидаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей первой степени опасности.
В мэрии краевой столицы отметили, что рекомендовали предприятиям сократить выбросы в атмосферу.
Что такое режим "чёрного неба" и чем он опасен – читайте в материале amic.ru.
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