В Гидрометцентре РФ объяснили причину введения режима "чёрного неба" на Алтае

По словам Романа Вильфанда, над СФО в холодное время года формируется восточносибирский антициклон

04 февраля 2023, 21:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, почему в регионах Сибири регулярно вводят режим "чёрного неба", особенно зимой.

Этот режим объявлен не только в Алтайском крае, но и в Новосибирске, Красноярском крае, Томской и Кемеровской областях и в ряде городов Хакасии.

Как пояснил метеоролог, над СФО в холодное время года формируется восточносибирский антициклон, то есть область высокого давления, что характерно для азиатской части страны.

"При высоком давлении для антициклона характерны нисходящие движения воздуха. Они как бы прибивают к земле всё, что попадает в воздух в результате работы заводов, любой "производственной, химической деятельности", – цитирует Вильфанда "Царьград".

Подробнее о том, что такое режим "чёрного неба" и чем он опасен, – читайте в материале amic.ru.