Режим "черного неба" объявили в Барнауле и Бийске

Он продлится до 20 февраля

18 февраля 2025, 14:43, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Режим "черного неба" ввели в Барнауле и Бийске с 18 по 20 февраля, сообщается на сайте регионального Гидрометцентра.

"В период с 15:00 18 февраля до 15:00 20 февраля на территории Барнаула и Бийска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности", – говорится в сообщении.

В мэрии Барнаула отметили, что предприятиям города рекомендовали сократить количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Что такое режим "черного неба"?

Режим "черного неба" возникает, когда в атмосфере накапливаются вредные примеси из-за отсутствия ветра и осадков, что затрудняет их рассеивание. Это приводит к ухудшению качества воздуха и может вызывать проблемы со здоровьем у людей.

Чтобы уберечься во время режима "черного неба", рекомендуется минимизировать выходы на улицу, надевать маски, закрывать окна в квартире, использовать очистители воздуха и кондиционеры внутри помещений, а также регулярно проводить влажную уборку и по возможности избегать поездок на автомобиле.