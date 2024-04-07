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Режим ЧС федерального характера ввели в Орске

Ущерб жилью может превысить отметку в 21 млрд рублей

07 апреля 2024, 16:25, ИА Амител

Затопленные многоэтажки в Орске / BAZA
Затопленные многоэтажки в Орске / BAZA

В Оренбургской области вводят режим ЧС федерального характера. Об этом сообщил глава МЧС Александр Куренков.

Все школы в Орске перешли на дистанционное обучение. Власти сообщили, что в городе погибли четыре человека: двое умерли от сердечного приступа, один человек скончался естественной смертью, еще один свел счеты с жизнью.

Орский нефтеперерабатывающий завод приостановил работу "во избежание экологических рисков и для соблюдения техники безопасности".

По предварительным данным, вода затопила 4 518 жилых домов и 4 587 приусадебных участков. На заседании областной правительственной комиссии Куренков назвал ситуацию с наводнением в Орске критической.

Паводок

Комментарии 1

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Гость

23:04:06 07-04-2024

Всех кто проектировал строил дамбу и надзирал и принимал готовым строительством уже должны сидеть в тюрьме

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