Режим ЧС федерального характера ввели в Орске
Ущерб жилью может превысить отметку в 21 млрд рублей
07 апреля 2024, 16:25, ИА Амител
В Оренбургской области вводят режим ЧС федерального характера. Об этом сообщил глава МЧС Александр Куренков.
Все школы в Орске перешли на дистанционное обучение. Власти сообщили, что в городе погибли четыре человека: двое умерли от сердечного приступа, один человек скончался естественной смертью, еще один свел счеты с жизнью.
Орский нефтеперерабатывающий завод приостановил работу "во избежание экологических рисков и для соблюдения техники безопасности".
По предварительным данным, вода затопила 4 518 жилых домов и 4 587 приусадебных участков. На заседании областной правительственной комиссии Куренков назвал ситуацию с наводнением в Орске критической.
23:04:06 07-04-2024
Всех кто проектировал строил дамбу и надзирал и принимал готовым строительством уже должны сидеть в тюрьме