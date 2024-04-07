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Глава МЧС России прибыл в Орск, где произошел прорыв дамбы

Он сразу отправился в подтопленные районы города

07 апреля 2024, 13:45, ИА Амител

Затопленная улица Орска / СК по Оренбургской области
Затопленная улица Орска / СК по Оренбургской области

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в пострадавший от паводка город Орск. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что министр сразу направился в подтопленные районы города.  Замглавы МЧС Илья Денисов заявил, что министерство оценивает ситуацию в Оренбургской области как сложную и действует адекватно ситуации.

Куренков проведет совещание и посетит пункты размещения людей. 

Ранее сообщалось, что уровень воды в Орске после прорыва дамбы продолжает расти.

Паводок

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