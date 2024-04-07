Глава МЧС России прибыл в Орск, где произошел прорыв дамбы
Он сразу отправился в подтопленные районы города
07 апреля 2024, 13:45, ИА Амител
Затопленная улица Орска / СК по Оренбургской области
Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в пострадавший от паводка город Орск. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что министр сразу направился в подтопленные районы города. Замглавы МЧС Илья Денисов заявил, что министерство оценивает ситуацию в Оренбургской области как сложную и действует адекватно ситуации.
Куренков проведет совещание и посетит пункты размещения людей.
Ранее сообщалось, что уровень воды в Орске после прорыва дамбы продолжает расти.
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