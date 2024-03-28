Режим ЧС из-за паводка ввели в алтайском райцентре

По словам главы Михайловского района Евгения Юрьева, воды в райцентре сейчас очень много

28 марта 2024, 12:31, ИА Амител

Паводок в селе Михайловском / Фото: t.me/yevgenyyuryev

В селе Михайловском Алтайского крае ввели режим ЧС из-за паводка, сообщил глава Михайловского района Евгений Юрьев.

По его словам, ситуация становится "все более сложной", так как вода идет по четырем направлениям и уже сейчас ее в селе "очень много".

"На трех направлениях удалось добиться спада ее уровня. Ночью пришлось вскрыть пропускной мост по Гоголя в районе пересечения с Пролетарской, прорыли канал для отхода воды в русло Красноармейской улицы. Работали до 4 часов утра. По четвертому направлению на станции уровень воды снизить пока не удается", — написал Юрьев в телеграм-канале.

Работы по борьбе с паводком ведутся и на других участках населенного пункта. Пропуск талых вод контролирует тяжелая техника.

Как отметил глава района, вода с полей "еще будет приходить в большом объеме", также ожидается дождь. "Мы делаем все возможное", — отметил он.