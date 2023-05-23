Режим контртеррористической операции (КТО) на территории Белгородской области отменен

Ранее Минобороны заявляло, что были уничтожены 70 террористов, четыре бронемашины и пять пикапов

23 мая 2023, 22:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Режим контртеррористической операции (КТО) на территории Белгородской области отменён. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Напомним, что он действовал в Белгородской области сутки – его ввели 22 мая после нападения диверсионно-разведывательной группы с территории Украины.

В результате происшествия ранения получили 13 человек, одна женщина умерла во время эвакуации. Жителей девяти населённых пунктов эвакуировали.

Ранее Минобороны РФ заявляло, что в ходе контртеррористической операции авиация, артиллерия и подразделения прикрытия госграницы заблокировали и разгромили противника. Были уничтожены 70 террористов, четыре бронемашины и пять пикапов.