Режим контртеррористической операции (КТО) на территории Белгородской области отменен
Ранее Минобороны заявляло, что были уничтожены 70 террористов, четыре бронемашины и пять пикапов
23 мая 2023, 22:50, ИА Амител
Режим контртеррористической операции (КТО) на территории Белгородской области отменён. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Напомним, что он действовал в Белгородской области сутки – его ввели 22 мая после нападения диверсионно-разведывательной группы с территории Украины.
В результате происшествия ранения получили 13 человек, одна женщина умерла во время эвакуации. Жителей девяти населённых пунктов эвакуировали.
Ранее Минобороны РФ заявляло, что в ходе контртеррористической операции авиация, артиллерия и подразделения прикрытия госграницы заблокировали и разгромили противника. Были уничтожены 70 террористов, четыре бронемашины и пять пикапов.
11:01:30 24-05-2023
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