Минобороны заявило об уничтожении 70 диверсантов в Белгородской области

Террористов удалось отбросить обратно на Украину и уничтожить

23 мая 2023, 18:47, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Российские военные ликвидировали украинских националистов, вторгшихся в Белгородскую область. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что после поражения в Артёмовске Киев решил перейти к терроризму против мирного населения. После интенсивных обстрелов пункта пропуска "Козинка" и ряда гражданских объектов Грайворонского района подразделение украинского нацформирования вторглось в Россию.

В ходе контртеррористической операции авиация, артиллерия и подразделения прикрытия госграницы заблокировали и разгромили противника. Их отбросили на территорию Украины, где продолжили уничтожать до полной ликвидации.

Всего, по информации Минобороны, были уничтожены 70 террористов, четыре бронемашины и пять пикапов.

Напомним, что о заходе ДРГ на территорию Грайворонского округа заявил 22 мая глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Он подчёркивал, что ВС РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника.

Вечером в регионе ввели правовой режим контртеррористической операции. Он устанавливает специальные меры и временные ограничения. Следком возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе о терроризме.