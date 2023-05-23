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Минобороны заявило об уничтожении 70 диверсантов в Белгородской области

Террористов удалось отбросить обратно на Украину и уничтожить

23 мая 2023, 18:47, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Российские военные ликвидировали украинских националистов, вторгшихся в Белгородскую область. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что после поражения в Артёмовске Киев решил перейти к терроризму против мирного населения. После интенсивных обстрелов пункта пропуска "Козинка" и ряда гражданских объектов Грайворонского района подразделение украинского нацформирования вторглось в Россию.

В ходе контртеррористической операции авиация, артиллерия и подразделения прикрытия госграницы заблокировали и разгромили противника. Их отбросили на территорию Украины, где продолжили уничтожать до полной ликвидации.

Всего, по информации Минобороны, были уничтожены 70 террористов, четыре бронемашины и пять пикапов. 

Напомним, что о заходе ДРГ на территорию Грайворонского округа заявил 22 мая глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Он подчёркивал, что ВС РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника.

Вечером в регионе ввели правовой режим контртеррористической операции. Он устанавливает специальные меры и временные ограничения. Следком возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе о терроризме.

Комментарии 5

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Гость

20:15:46 23-05-2023

Нет вопросов. Выкладывайте фото диверсантов или их документы.

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Гость

09:05:15 24-05-2023

Гость (20:15:46 23-05-2023) Нет вопросов. Выкладывайте фото диверсантов или их документы... А за пивком тебе не сбегать ?

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Гость

08:03:27 24-05-2023

У нас государственную границу вообще не охраняют что ли? если так охраняют границу, сопряженную с недружественным государством, то что делается тогда на других участках границы? Наверное отсюда разговоры наших депутатов об охране границы гражданами и народными дружинами. Еще что то про СССР смеют говорить, там то госграница охранялась на высоте.

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Гость

08:44:04 24-05-2023

Гость (08:03:27 24-05-2023) У нас государственную границу вообще не охраняют что ли? есл... там это "старая" граница, ее там сейчас и нет. Новая по днр и прочих проходит.

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Гость

15:36:00 24-05-2023

Тех кто это допустил расстрелять. Предательство. Целая тактическая ротная тактическая группа с более десяти единиц бронетехники двигалась к границе, сосредотачивалась и никто не видел.А где коптеры, где воздушная разведка, радиоэлектронная????Где наш хваленный пограничный спецназ он что не на территории врага работает?????Почему пограничный переход Грайворон не превращен в ротный опорный пункт ??? И другие вопросы.

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