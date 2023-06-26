Режим КТО отменили в Москве, Подмосковье и Воронежской области
Он был введен 24 июня
26 июня 2023, 15:01, ИА Амител
В Москве, Московской и Воронежской областях отменили режим контртеррористической операции (КТО), пишет РИА Новости.
Напомним, соответствующий режим действовал в этих субъектах с 24 июня.
Его объявили на фоне мятежа ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, бойцы которого захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону и направились в сторону Москвы.
Владимир Путин в своем обращении тогда заявил, что Россия будет жестко реагировать на предательство и мятежники понесут "неминуемое наказание".
Позднее в тот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, после которых тот остановил движение колонн по территории страны.
Вскоре также стало известно, что уголовное дело, возбужденное против бизнесмена по статье о вооруженном мятеже, закроют.
15:13:07 26-06-2023
вышел клоун на манеж, все подумали - мятеж :)
15:16:22 26-06-2023
КТО....... кто проживет на дне океана?