Режим КТО отменили в Москве, Подмосковье и Воронежской области

Он был введен 24 июня

26 июня 2023, 15:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Москве, Московской и Воронежской областях отменили режим контртеррористической операции (КТО), пишет РИА Новости.

Напомним, соответствующий режим действовал в этих субъектах с 24 июня.

Его объявили на фоне мятежа ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, бойцы которого захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону и направились в сторону Москвы.

Владимир Путин в своем обращении тогда заявил, что Россия будет жестко реагировать на предательство и мятежники понесут "неминуемое наказание".

Позднее в тот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, после которых тот остановил движение колонн по территории страны.

Вскоре также стало известно, что уголовное дело, возбужденное против бизнесмена по статье о вооруженном мятеже, закроют.