Шойгу проинспектировал Западную группировку в зоне СВО

Министр обороны поручил командованию продолжать активное ведение разведки

26 июня 2023, 13:00, ИА Амител

Сергей Шойгу / Фото: kremlin.ru

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления одного из объединений Западной группировки войск в зоне СВО, сообщили в военном ведомстве.

Там министр заслушал доклад по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнению российскими войсками боевых задач на основных тактических направлениях.

Также провел совещание с командованием и поставил ему задачу продолжать активное ведение разведки.

Ранее Шойгу заявил, что к концу текущего месяца в ВС РФ сформируют резервную армию, а в ближайшее время – новый армейский корпус.