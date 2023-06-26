Шойгу проинспектировал Западную группировку в зоне СВО
Министр обороны поручил командованию продолжать активное ведение разведки
26 июня 2023, 13:00, ИА Амител
Сергей Шойгу / Фото: kremlin.ru
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления одного из объединений Западной группировки войск в зоне СВО, сообщили в военном ведомстве.
Там министр заслушал доклад по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнению российскими войсками боевых задач на основных тактических направлениях.
Также провел совещание с командованием и поставил ему задачу продолжать активное ведение разведки.
Ранее Шойгу заявил, что к концу текущего месяца в ВС РФ сформируют резервную армию, а в ближайшее время – новый армейский корпус.
13:09:38 26-06-2023
Поехал на встречу Пригожиным с опозданием в 2 дня?
13:21:50 26-06-2023
Все сделали вид как будто не чего серьезного не произошло, опять в стране все прекрасно.
13:47:38 26-06-2023
Гость (13:21:50 26-06-2023) Все сделали вид как будто не чего серьезного не произошло, о... " "Сгорел ваш дом с конюшней вместе, Когда пылало все поместье, А в остальном, прекрасная маркиза, Всё хорошо, всё хорошо! ..."
13:57:11 26-06-2023
Как после такого позора он в глаза солдатам смотрит ?
14:18:37 26-06-2023
Гость (13:57:11 26-06-2023) Как после такого позора он в глаза солдатам смотрит ?... О чём это Вы? Он там что, один такой?
14:22:57 26-06-2023
Гость (13:57:11 26-06-2023) Как после такого позора он в глаза солдатам смотрит ?... "Стыд - не дым, глаза не выест"
15:02:01 26-06-2023
Гость (13:57:11 26-06-2023) Как после такого позора он в глаза солдатам смотрит ?... Каким солдатам?
14:39:22 26-06-2023
есть предположение, что когда у тебя миллиарды, про стыд как-то забывается. они смотрят не в глаза, а сквозь людей
17:12:26 26-06-2023
Лучше бы обеспечивали войска самым современным оружием начиная с отделения расчета и до дивизии армии, направления. А то куда бы не поехали такого ранга "инспекторы"и особенно турчак где бы они не побывали так там и начинаются удары ВСУ. Как лазерные указки.
17:33:20 26-06-2023
инспектор инспектировал, инспектировал, да так и не выинспектировал...
21:03:37 26-06-2023
А Шойгу то победил.
22:58:34 26-06-2023
Гость (21:03:37 26-06-2023) А Шойгу то победил.... Пиррова победа?