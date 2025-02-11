Режим повышенной готовности ввели в Алтайском крае из-за непогоды
Синоптики обещают метели, сильный ветер и гололед
11 февраля 2025, 17:15, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко объявил о введении режима повышенной готовности из-за ухудшения погодных условий.
"Он начинает действовать с 12 февраля на срок до конца пятницы. Дальше будем ориентироваться по текущей обстановке", – сообщил Виктор Томенко.
Синоптики прогнозируют метели и сильный ветер до 23 м/с. Также из-за гололеда водителям следует быть еще более осторожными на дорогах.
Все краевые и муниципальные службы переведены в усиленный режим работы. Спасатели уже направлены в районы, где ожидается наиболее сложная обстановка. На опасных участках трасс дежурят 22 оперативные группы. Дополнительные силы привлечены в Налобихе, Поспелихе, Алейске.
В Чистюньке Топчихинского района сотрудники МЧС уже оказали помощь медикам – автомобиль скорой помощи попал в снежный плен.
"Будьте аккуратнее и берегите себя!" – призывает губернатор.
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