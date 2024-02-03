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Режиссер "Слова пацана" рассказал, будет ли у сериала продолжение

По словам Жоры Крыжовникова, изначально он планировал снять три сезона

03 февраля 2024, 18:45, ИА Амител

Кадр: YouTube-канал "Что посмотреть?"
Кадр: YouTube-канал "Что посмотреть?"

Режиссер сериала "Слово пацана" Жора Крыжовников изначально задумывал три сезона. Пока он их делать не будет, но в будущем может взяться за продолжение. Об этом постановщик рассказал в интервью YouTube-каналу "Что посмотреть".

В первом сезоне сериала события разворачиваются в 1989-м, но Крыжовников планировал рассказать еще о 1991 и 1993 годах.

"Мы взяли 1989-й, потому что это еще хулиганы. А вот дальше начинается серьезный рост. И 1993 год – это уже война, когда казанские захватили часть Москвы и Питера и воевали между собой, то есть история вышла на уровень страны", – рассказал режиссер.

Сейчас авторы взяли паузу, чтобы "пожить, успокоиться, прийти в себя и, может быть, сделать какой-то другой проект и вернуться к размышлениям" о последующих сезонах. Но в ближайший год этого не произойдет.

культура Кино

Комментарии 4

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Гена

19:13:00 03-02-2024

... И не зачем...

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Гость

20:14:57 03-02-2024

Может не надо, а?

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Гость

23:12:50 03-02-2024

Слово «чушпана» на очереди) чернуха и грязь, кто больше выльет дерьма на Союз

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Гость

01:18:59 04-02-2024

Зачем вообще было снимать подобное. Вчера ночью жители нашего дома и особенно одного подъезда не спали всю ночь, наблюдая в реале как малолетние фанаты этого "шедевра мирового кино' решили воплотить в жизни, увиденное на экране. Банда носилась по этажам, устроила драку и разборки прямо в подъезде( видимо с другой "стенкой") Грохот и ор стоял жуткий. И это в 2 часа ночи... Сериал посмотреть не пришлось, но вот 90- е реале немного застали... Так вот такого беспредела как вчера тогда не было. Вот она сила " искусства"(Мало у нас преступности и насилия? Я в детстве помню как мы играли в Робин Гуда после просмотра сериала. А теперь вот такая " романтика" . И это очень печально. А такие игры совсем не игрушки уже!

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