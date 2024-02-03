Режиссер "Слова пацана" рассказал, будет ли у сериала продолжение

По словам Жоры Крыжовникова, изначально он планировал снять три сезона

03 февраля 2024, 18:45, ИА Амител

Кадр: YouTube-канал "Что посмотреть?"

Режиссер сериала "Слово пацана" Жора Крыжовников изначально задумывал три сезона. Пока он их делать не будет, но в будущем может взяться за продолжение. Об этом постановщик рассказал в интервью YouTube-каналу "Что посмотреть".

В первом сезоне сериала события разворачиваются в 1989-м, но Крыжовников планировал рассказать еще о 1991 и 1993 годах.

"Мы взяли 1989-й, потому что это еще хулиганы. А вот дальше начинается серьезный рост. И 1993 год – это уже война, когда казанские захватили часть Москвы и Питера и воевали между собой, то есть история вышла на уровень страны", – рассказал режиссер.

Сейчас авторы взяли паузу, чтобы "пожить, успокоиться, прийти в себя и, может быть, сделать какой-то другой проект и вернуться к размышлениям" о последующих сезонах. Но в ближайший год этого не произойдет.