Звезда "Слова пацана" рассказал, как пьяным пытался устроиться в театр в Барнауле
Никита Кологривый в студенчестве сумел договориться с завтруппы МТА о зарплате в 40 тысяч рублей, но все это была проверка ради друзей
30 декабря 2023, 13:00, ИА Амител
Актер из сериала "Слово пацана" Никита Кологривый дал интервью блогеру Эльдару Джарахову, которому рассказал историю о своей поездке в Барнаул.
По словам 29-летнего артиста, еще во времена учебы в ГИТИСе в Москве он приехал в город к друзьям, которые играли в труппе в Молодежном театре Алтая и жили в его "очень крутой общаге".
"Приезжаю, значит, туда – и мы начинаем бухать. С ходу, естественно. Бухаем, бухаем, а мы уже ночью сидим, под утро. А я лысый приехал, в спортивном костюме и белой майке-алкашке. И они такие: "У нас зарплаты по 20 тысяч, давай нашей завтруппы скажем, что ты окончил ГИТИС, что ты суперактер и что ты соскучился по родине", – рассказал Кологривый, родившийся в Новосибирске.
После этого его пьяные друзья позвонили в театр и сказали, что Кологривого срочно нужно показывать. В итоге в течение часа для будущей звезды "Слова пацана" собрали консилиум и его пригласили на сцену.
"И мы вообще "в ноль" заходим. Я сажусь на сцене, мне принесли гитару, я поиграл, рассказал Пушкина, поплакал. А когда ты бухой и прикалываешься – это получается у тебя легко. А они там сидят в рубке, у них слезы... А они [друзья] хотели проверить: если я московский артист, даст она [завтруппы] больше бабок в месяц или нет", – поделился он.
В итоге после выступления Кологривый зашел в кабинет к заведующей и договорился с ней о зарплате в 40 тысяч – именно такую сумму попросили пролоббировать его друзья. После этого неприятно удивленные приятели пришли к выводу, что их руководителю все равно на то, "какой ты артист, главное, что московского происхождения".
13:20:15 30-12-2023
зачем этот "рассказ"? все и так знают, что вся страна больше половины жизни проводит в пьяном виде. "звезда" вот еще одна выискалась. Что уже голая вечеринка не устраивает? вернулись к обсасыванию этого "кина"?
16:42:06 30-12-2023
Гость (13:20:15 30-12-2023) зачем этот "рассказ"? все и так знают, что вся страна больше... оринтиры понимаш
13:37:22 30-12-2023
какое то ощущение "фу" осталось от этого персонажа.
13:49:29 30-12-2023
Он уже "звезда"???!!!
14:09:23 30-12-2023
Бухаем, бухаем, а мы уже ночью сидим, под утро. -----Истинная звезда!
16:38:36 30-12-2023
Как интересно. Держите нас в курсе.
04:19:29 31-12-2023
Какая гадость! И не стыдно рассказывать этот позор, бухальщики!?!