Лучшие роли легендарной Инны Чуриковой. Фильмы, которые мы не забудем

Народной артистки СССР не стало 14 января

15 января 2023, 00:25, ИА Амител

14 января в возрасте 79 лет скончалась народная артистка СССР Инна Чурикова. Звезда советского кино умерла в Боткинской больнице после продолжительной болезни. Как сообщали СМИ, летом 2022 года актриса получила травмы, упав со сцены во время репетиции из-за нарушений работы вестибулярного аппарата. Актриса сломала рёбра и травмировала грудину, а во время лечения у неё выявили множественные кисты в головном мозге. ФАН отмечало, что прооперировать Чурикову было нельзя, поскольку новообразования увеличивались, а сердце бы не выдержало. Звезду советского кино похоронят на Троекуровском кладбище 17 января.

Инна Чурикова выступала в театре имени Ленинского комсомола (сейчас – «Ленком») с 1975 года. При этом в кино дебютировала ещё студенткой, сыграв в 1960 году в фильме «Тучи над Борском». Всего артистка снялась более чем в 40 фильмах. Лучшие роли легендарной Инны Чуриковой – в видео от amic.ru.