Резкое похолодание и дожди ожидаются в Алтайском крае в ночь на 14 апреля

Местами не исключены грозы

13 апреля 2025, 12:08, ИА Амител

На Алтай идут дожди с ветром / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

До нуля градусов похолодает в отдельных районах Алтайского края в ночь с 13 на 14 апреля. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

13 апреля в регионе будет еще один день жары – от +25 до +30 градусов. По западу местами будет прохладнее – от +18 до +23 градусов. День пройдет преимущественно без осадков, а ветер будет дуть юго-западный с переходом в западных районах в северный – 5–10 м/с с порывами до 15 м/с.

К ночи погода испортится. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха опустится до отметок от +6 до +11 градусов, местами – от 0 до +5. Ветер сохранит северо-западное направление – от 2 до 7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Отметим, что днем 14 апреля жара местами вернется – в целом по краю от +16 до +21 градуса, но в отдельных районах воздух прогреется до +28 градусов. Местами по западу пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный, 6–11 м/с, местами порывы до 18 м/с.