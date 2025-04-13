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Резкое похолодание и дожди ожидаются в Алтайском крае в ночь на 14 апреля

Местами не исключены грозы

13 апреля 2025, 12:08, ИА Амител

На Алтай идут дожди с ветром / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
На Алтай идут дожди с ветром / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

До нуля градусов похолодает в отдельных районах Алтайского края в ночь с 13 на 14 апреля. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

13 апреля в регионе будет еще один день жары – от +25 до +30 градусов. По западу местами будет прохладнее – от +18 до +23 градусов. День пройдет преимущественно без осадков, а ветер будет дуть юго-западный с переходом в западных районах в северный – 5–10 м/с с порывами до 15 м/с.

К ночи погода испортится. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха опустится до отметок от +6 до +11 градусов, местами – от 0 до +5. Ветер сохранит северо-западное направление – от 2 до 7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Отметим, что днем 14 апреля жара местами вернется – в целом по краю от +16 до +21 градуса, но в отдельных районах воздух прогреется до +28 градусов. Местами по западу пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный, 6–11 м/с, местами порывы до 18 м/с.

Алтайский край Погода

Комментарии 9

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Гость

14:30:39 13-04-2025

В Сибири прятать зимнюю одежду до июля - плохая идея.

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Гость

17:42:26 13-04-2025

Гость (14:30:39 13-04-2025) В Сибири прятать зимнюю одежду до июля - плохая идея....

Сибирь уже давно не Сибирь, зима теплая была очень, и лето наступило рано, и в последние годы очень жарко становится

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Гость

16:43:47 13-04-2025

Для Алтайского края резкая смена температуры атмосферного воздуха является нормой. Климат резко-континентальный. Не нужно лишних слов для создания сенсаций.

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Аноним

17:43:20 13-04-2025

С каждым годом всё жарче и жарче , ну всё теперь всё лето как в том году будет +30-35

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Гость

02:09:14 14-04-2025

Аноним (17:43:20 13-04-2025) С каждым годом всё жарче и жарче , ну всё теперь всё лето ка... скоро в дубаи и в том регионе вообще будет +75С и там будет невозможно проживание людей

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Гость

02:09:36 14-04-2025

Аноним (17:43:20 13-04-2025) С каждым годом всё жарче и жарче , ну всё теперь всё лето ка... ставьте кондюк

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Аноним

17:47:26 13-04-2025

Раньше зимы были холодные, а сейчас лето всё жарче , а зима теплая, страшно ждать лето не дай Бог+30 будет всё лето, +20 всё лето вполне достаточно, жесть ((((((.

Жду осень с нетерпением, с ней и наступят холода

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Гость

02:10:42 14-04-2025

Аноним (17:47:26 13-04-2025) Раньше зимы были холодные, а сейчас лето всё жарче , а зима ... да, дето будет очень тяжелое, пройдите диспансеризацию, поучите грамотные назначения, ставьте кондюк и оборудуйте хороший душ и теневую террасу на даче. всё. кайф

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Гость

09:15:54 14-04-2025

Гость (02:10:42 14-04-2025) да, дето будет очень тяжелое, пройдите диспансеризацию, поуч... Ну вы так говорите, как будто можете себе позволить не только макарошки.

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