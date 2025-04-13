НОВОСТИПогода в Барнауле

В Алтайском крае прогнозируют 30-градусную жару 13 апреля

Дождей при этом не ожидается

13 апреля 2025, 06:00, ИА Амител

Жаркий день в Барнауле / Фото: amic.ru
Жаркий день в Барнауле / Фото: amic.ru

Потепление до +30 градусов ожидается в Алтайском крае днем 13 апреля, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

"Температура +25...+30 градусов, по западу местами +18...+23 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер в западных районах будет дуть с юго-запада, со скоростью 5–10 м/с, местами порывы до 15 м/с", – говорится в сообщении.

В Барнауле термометры покажут +25...+27 градусов. Без осадков, а скорость юго-западного ветра составит 5–10 м/с. Без усилений.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее заявил, что апрель в Алтайском крае будет жарким.

Алтайский край Погода

Комментарии 9

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Гость

06:47:43 13-04-2025

Бабёшка утонула уже ? (на фото)

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Гость

08:25:29 13-04-2025

Гость (06:47:43 13-04-2025) Бабёшка утонула уже ? (на фото)...
Ну видишь, накрыли уже. Все... Поплавала.

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Гость

12:43:05 13-04-2025

Это фото уже раз 10 публиковали. Других то и нет.

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Гость

20:20:17 13-04-2025

Гость (12:43:05 13-04-2025) Это фото уже раз 10 публиковали. Других то и нет.... Да и причала на Речном уже нет .

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Гость

15:37:50 13-04-2025

Угля можно меньше жечь на ТЭЦ? На улице жара, а батареи горячие.

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Гость

18:59:36 13-04-2025

Гость (15:37:50 13-04-2025) Угля можно меньше жечь на ТЭЦ? На улице жара, а батареи горя... Уже завтра жары не будет, потом дожди, еще замерзнете)

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Гость

19:21:53 13-04-2025

Гость (15:37:50 13-04-2025) Угля можно меньше жечь на ТЭЦ? На улице жара, а батареи горя...
два теплых дня, а крохоборы уже все извелись! на той неделе похолодание будет! намерзнитесь еще. опять с соплями в транспорте ездить будете и всех заражать!

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Гость

02:14:40 14-04-2025

Гость (19:21:53 13-04-2025) два теплых дня, а крохоборы уже все извелись! на той нед... ну ездите на такси-то, не с крахоборами

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Гость

02:14:06 14-04-2025

Гость (15:37:50 13-04-2025) Угля можно меньше жечь на ТЭЦ? На улице жара, а батареи горя... так закройте в подвале то, и обязательно поставьте систему-смарт, регулирующую приток в зависимости от темп. воздуха

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