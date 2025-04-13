В Алтайском крае прогнозируют 30-градусную жару 13 апреля

Дождей при этом не ожидается

13 апреля 2025, 06:00, ИА Амител

Жаркий день в Барнауле / Фото: amic.ru

Потепление до +30 градусов ожидается в Алтайском крае днем 13 апреля, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

"Температура +25...+30 градусов, по западу местами +18...+23 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер в западных районах будет дуть с юго-запада, со скоростью 5–10 м/с, местами порывы до 15 м/с", – говорится в сообщении.

В Барнауле термометры покажут +25...+27 градусов. Без осадков, а скорость юго-западного ветра составит 5–10 м/с. Без усилений.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее заявил, что апрель в Алтайском крае будет жарким.