Резкое похолодание придет в Алтайский край вслед за штормом

Ночами температура воздуха может приближаться к -40

14 февраля 2024, 17:10, ИА Амител

Заснеженный лес / Фото: pxhere.com

В Алтайском крае вслед за ураганным ветром ожидается сильное похолодание. Об этом сообщают профильные интернет-ресурсы.

По прогнозам синоптиков, холодать начнет уже вечером 14 февраля, а в ночь на 15-е температура воздуха может опускаться до отметок -37 градусов.

Предварительно, температурная яма продержится в регионе до 20 февраля: днем ожидается от -20 до -30 градусов, ночами – вплоть до -40.

Из хороших новостей: метелей и штормов больше синоптики не прогнозируют. Ветер будет спокойным, возможны небольшие снегопады.

После 20 февраля в регионе постепенно начнет теплеть.

