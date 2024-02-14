Сильный ураган накрыл Барнаул. Какие разрушения он принес и есть ли пострадавшие

Местами в регионе порывы ветра достигают 27-32 м/с

14 февраля 2024, 16:30, ИА Амител

Мощный ураган в Барнауле / Фото: amic.ru

Сильный ураган накрыл Барнаул и Алтайский край. В регионе порывы ветра достигают более 20 м/c. В нескольких поселках частично отключилось электричество, в городе повреждены автомобили, с одного здания сорвало крышу, есть и пострадавший. Amic.ru собрал информацию о том, что происходит в городе и в Алтайском крае.

Что за ураган пришел в Барнаул?

14 февраля в Алтайском крае резко ухудшилась погода, началась сильная метель. Пресс-служба Минтранса Алтайского края пишет, что в регионе днем 14 февраля и сутки 15 февраля ожидается мокрый снег и дождь, местами сильные осадки, гололедица и метели. Ветер дует со скоростью 18-23 м/с, днем 14 февраля и ночью 15 февраля местами порывы ветра будут достигать 27-32 м/с и более. Пресс-служба барнаульской мэрии сообщает, что 14 февраля в городе порывы ветра достигают 19 м/с. На дорогах сильная гололедица, снежные заносы.

В Барнауле действует режим повышенной готовности в связи с прохождением неблагоприятных метеоявлений.

Какие последствия урагана в Барнауле?

Из-за урагана в пригородных поселках Барнаула Солнечная поляна, Казенная Заимка и Авиатор частично отключилась электроэнергия. На улице Власихинской, 133, в Индустриальном районе с административного здания сорвало крышу. Кроме того, в городе пострадало уже 10 автомобилей, сообщает пресс-служба барнаульской мэрии.

Кто-то пострадал?

Да, травмы получил один человек, но он не госпитализирован. Больше о пострадавших пока не сообщается.

Ураган в Барнауле/ Фото: amic.ru

Власти следят за ситуацией?

Да, в городе сейчас трудятся аварийно-спасательные формирования Барнаула, специалисты краевого спасательного центра, администрации Индустриального района и городского управления ГО ЧС.

"В городе принят комплекс мер для бесперебойного обеспечения жителей города коммунальными и транспортными услугами, поддержания безаварийной обстановки и обеспечения готовности к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций. В том числе организовано круглосуточное дежурство оперативной смены в управлении по делам ГОЧС Барнаула, в ресурсоснабжающих организациях сформирован запас материальных средств для оперативного устранения аварийных ситуаций, определены дежурные бригады, усилены смены диспетчеров", – сообщили в администрации.

В крае дорожные службы были переведены на усиленный режим работы. Сейчас на федеральных и региональных трассах работают порядка 300 единиц техники, и это количество намерены увеличить, сообщает пресс-служба краевого Минтранса.

Какие дороги в крае перекрыты?

Из-за ухудшения погоды движение закрыли для всех видов транспорта на дорогах:

– от Змеиногорска до Новоегорьевского на трассе Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области;

– от Краснощеково до Курьи на трассе Шипуново – Краснощеково – Курья;

– вся дорога Поспелиха – Курья – Третьяково – граница с Республикой Казахстан;

– от Рубцовска до Угловского (Рубцовск – Угловское – Михайловское);

– на трассе А-322 Горняк – Староалейское и на участке от Усть-Калманки до Чарыша на дороге Алейск – Чарышское;

– на участке федеральной трассы от Алейска до Рубцовска на федеральной дороге А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан (для грузовых автомобилей и автобусов).

Для грузового транспорта и автобусов также проезд закрыт на участках:

– Романово – Завьялово – Баево – Камень-на-Оби на участке от Романово до границы Каменского района;

– Ребриха – Шарчино – Корчино – Завьялово – Леньки – Благовещенка на участке от Завьялово до Благовещенки;

– Юдиха – Тюменцево – Баево – Александровка – Верх-Суетка – Знаменка – Славгород на участке от Баево до Знаменки;

– Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород – граница Республики Казахстан на участке от Крутихинского района до Славгорода.

Ограничения для всех видов транспорта ввели и на всех федеральных трассах края:

– движение было закрыто на участке трассы А-322 от Бельмесево до Рубцовска;

– для грузового транспорта и автобусов движение ограничили на участке А-321 от международного аэропорта до села Мамонтово;

– участок федеральной трассы Р-256 "Чуйский тракт" от Новоалтайска до Бийска закрыт для грузового и пассажирского транспорта.

Ситуация на дорогах/ Фото: barnaul.org

Как вести себя при урагане?

МЧС рекомендует при урагане находиться в помещении и закрыть окна. На улице лучше обходить рекламные щиты и не укрываться под деревьями. Также от сильного ветра лучше не прятаться около стен домов, потому что на человека могут упасть элементы конструкций крыш и фасадов здания. Особое внимание стоит уделить детям и людям преклонного возраста.

Какая погода будет дальше?

Непогода продолжится до конца дня 14 февраля и сутки 15 февраля. Ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами сильные. Ветер будет доходить до 32 м/c. Ожидается сильная гололедица, снежные заносы и резкое похолодание.

По информации Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 февраля температура понизится до -12...-17 градусов, местами до -27 градусов. Ветер будет северным 14-19 м/с, местами порывы до 24 м/с, по востоку местами 27-32 м/с. А вот 16 февраля будет еще холоднее: до -27...-32 градусов, местами до -37 градусов ночью и до -21...-26 градусов днем.