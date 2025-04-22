"Результат сомнителен". Историк объяснил усилия власти по фиксации геноцида в годы войны
Эксперт заявил amic.ru, что власть могла бы поддержать усилия гражданского общества по информированию граждан о годах ВОВ
22 апреля 2025, 11:24, ИА Амител
Усилия власти по документированию фактов геноцида нацистов и их пособников на территории России можно только приветствовать, однако результат бурной деятельности в этом направлении вовсе неочевиден, так оценил в интервью amic.ru историк и публицист Александр Колпакиди заявление спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о намерениях добиться международного признания геноцида советского народа в годы Второй мировой войны.
Как пишет "Парламентская газета", Валентина Матвиенко в ходе посещения Пискаревского кладбища заявила, что власти РФ будут стремиться зафиксировать геноцид советского народа на правовом уровне. Она отметила, что лишь недавно ввели в законодательство понятие "геноцид советского народа". Но необходимо восстановить историческую справедливость, чтобы сделать то, что не было сделано на Нюрнбергском процессе.Александр Колпакиди указал, что не совсем понятно, чего хотят добиться власти, когда проводят эту гигантскую работу и расходуют огромные средства.
"В советский период в этом плане велась регулярная системная работа, тогда каждый молодой человек знал о зверствах оккупантов на нашей земле, и мы являлись носителями исторической справедливости, о которой сейчас так много говорят высокопоставленные лица", – заявил собеседник.
Средства, которые тратятся на исследовательскую и правовую работу в этом направлении, по его мнению, лучше было бы выделить на другие цели:
"Куда более целесообразно эти миллиарды рублей вложить в создание хороших, качественных фильмов о войне, издание книг популярных авторов. Ведь, положа руку на сердце, подробные документы по признанию геноцида будут читать очень немногие. В плане требования компенсации от каких-либо стран эта работа тоже результата не принесет. А ведь тратятся немалые средства – миллиарды рублей, привлекаются историки, юристы".
Александр Колпакиди отмечает, что куда более продуктивно для власти было бы поддержать усилия энтузиастов в этом направлении.
"У нас есть специалисты по военному периоду, которые в образовательном плане делают куда больше, чем сформированный чиновниками аппарат. Скажем, Егор Яковлев в рамках проекта "Цифровая история" проводит большую работу по информированию граждан. Можно поддержать его, других энтузиастов, ведь их деятельность – это работа гражданского общества. В этом плане государство сэкономило бы гигантские средства, которые можно было бы направить на другие цели", – заключил историк и публицист.
11:31:41 22-04-2025
одно другому не мешает, а дополняет.
империалисты вовсю переписывают историю - им же и хуже. а нам у них на поводу идти не след.
иксперту Александру Колпакиди задирающему хвост на Валентину Матвиенко надо бы быть скромнее.
12:36:03 22-04-2025
А сегодня минус миллион россиян в год! Это как?
13:14:50 22-04-2025
Гость (12:36:03 22-04-2025) А сегодня минус миллион россиян в год! Это как?... Надеюсь, они за это ответят
14:28:10 22-04-2025
И Вам, задирающему хвост на Колпакиди, тоже )
09:17:24 23-04-2025
Я думаю,что это имеет смысл только в случае возмещения и компенсации материальных средств и потерь со стороны стран,участвовавших в геноциде.Добиться этого сегодня вряд ли возможно.