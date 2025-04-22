"Результат сомнителен". Историк объяснил усилия власти по фиксации геноцида в годы войны

Эксперт заявил amic.ru, что власть могла бы поддержать усилия гражданского общества по информированию граждан о годах ВОВ

22 апреля 2025, 11:24, ИА Амител

День Победы в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Усилия власти по документированию фактов геноцида нацистов и их пособников на территории России можно только приветствовать, однако результат бурной деятельности в этом направлении вовсе неочевиден, так оценил в интервью amic.ru историк и публицист Александр Колпакиди заявление спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о намерениях добиться международного признания геноцида советского народа в годы Второй мировой войны.

Как пишет "Парламентская газета", Валентина Матвиенко в ходе посещения Пискаревского кладбища заявила, что власти РФ будут стремиться зафиксировать геноцид советского народа на правовом уровне. Она отметила, что лишь недавно ввели в законодательство понятие "геноцид советского народа". Но необходимо восстановить историческую справедливость, чтобы сделать то, что не было сделано на Нюрнбергском процессе.Александр Колпакиди указал, что не совсем понятно, чего хотят добиться власти, когда проводят эту гигантскую работу и расходуют огромные средства.

"В советский период в этом плане велась регулярная системная работа, тогда каждый молодой человек знал о зверствах оккупантов на нашей земле, и мы являлись носителями исторической справедливости, о которой сейчас так много говорят высокопоставленные лица", – заявил собеседник.

Средства, которые тратятся на исследовательскую и правовую работу в этом направлении, по его мнению, лучше было бы выделить на другие цели:

"Куда более целесообразно эти миллиарды рублей вложить в создание хороших, качественных фильмов о войне, издание книг популярных авторов. Ведь, положа руку на сердце, подробные документы по признанию геноцида будут читать очень немногие. В плане требования компенсации от каких-либо стран эта работа тоже результата не принесет. А ведь тратятся немалые средства – миллиарды рублей, привлекаются историки, юристы".

Александр Колпакиди отмечает, что куда более продуктивно для власти было бы поддержать усилия энтузиастов в этом направлении.