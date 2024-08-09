РФС оштрафовал барнаульский "Темп" после матча Кубка России
Поводом стало агрессивное поведение фаната
09 августа 2024, 12:26, ИА Амител
По итогам матча первого раунда "пути регионов" Фонбет — Кубка России между любительским клубом "Темп" из Барнаула и барнаульским "Динамо", который состоялся 31 июля, контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наложил на "Темп" штраф в размере 15 тысяч рублей.
Как сообщил журналистам глава комитета Артур Григорьянц, после окончания игры один из болельщиков перелез через ограждение и выбежал на поле. Он в агрессивной манере высказал претензии и угрозы судьям. Через 10 секунд его задержал сотрудник частного охранного предприятия.
Выяснилось, что болельщик несовершеннолетний, ему 16 лет. КДК поручил клубу связаться с полицией, чтобы привлекли родителей или опекунов нарушителя. Учитывая, что это клуб любительской лиги, КДК оштрафовал "Темп" на 15 тысяч рублей за необеспечение безопасности и выбегание болельщика на поле, пишет ТАСС.
13:06:15 09-08-2024
10 минут оболтус порхал по полю?
игроки больны толерастией?
15:23:00 09-08-2024
Главное что это был болельщик Динамо. По периметру стадиона столько было охраны, которые запрещали говорить в мегафон и делать в дудки, а вот оградить поле от таких фанатов не могли. И Темп там был совершенно не причём. Инфраструктура вместе с сотрудниками была взята в аренду у ФК Динамо.