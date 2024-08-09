РФС оштрафовал барнаульский "Темп" после матча Кубка России

Поводом стало агрессивное поведение фаната

09 августа 2024, 12:26, ИА Амител

Футбольное поле / Фото: pxhere.com/ru/photo/1171625

По итогам матча первого раунда "пути регионов" Фонбет — Кубка России между любительским клубом "Темп" из Барнаула и барнаульским "Динамо", который состоялся 31 июля, контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наложил на "Темп" штраф в размере 15 тысяч рублей.

Как сообщил журналистам глава комитета Артур Григорьянц, после окончания игры один из болельщиков перелез через ограждение и выбежал на поле. Он в агрессивной манере высказал претензии и угрозы судьям. Через 10 секунд его задержал сотрудник частного охранного предприятия.

Выяснилось, что болельщик несовершеннолетний, ему 16 лет. КДК поручил клубу связаться с полицией, чтобы привлекли родителей или опекунов нарушителя. Учитывая, что это клуб любительской лиги, КДК оштрафовал "Темп" на 15 тысяч рублей за необеспечение безопасности и выбегание болельщика на поле, пишет ТАСС.