РИА Новости: главком ВСУ Залужный получил серьезные ранения при ударе под Херсоном

По словам источника, он выживет, но выполнять свою работу уже не сможет

24 мая 2023, 19:11, ИА Амител

Валерий Залужный / Фото: ТАСС

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный получил травму головы и осколочные ранения при ракетном ударе, который был нанесён российскими войсками по командному пункту ВСУ под Херсоном в начале мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По их информации, после ранения врачи якобы провели ему трепанацию черепа. По прогнозам медиков, Залужный будет жить, однако выполнять свою работу уже не сможет.

Напомним, что главком ВСУ пропал из медиапространства с начала мая. При этом украинская сторона неоднократно опровергала информацию о том, что он мог быть ранен или погиб.