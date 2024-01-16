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РИА Новости: в России начинает снижаться цена на яйца

В различных торговых сетях их уже можно найти дешевле "психологической отметки" в 100 рублей

16 января 2024, 17:23, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Цены на яйца в России начали снижаться. Как сообщает РИА Новости, в различных торговых сетях их уже можно найти дешевле "психологической отметки" в 100 рублей.

Например, в сети "Азбука вкуса", расположенной преимущественно в Москве и Санкт-Петербурге, десяток яиц категории C2 продается за 107 рублей. За счет скидки при онлайн-заказе они обойдутся еще дешевле – в 75 рублей.

На сайте сети "Магнит" продаются яйца категории C2 и C1 по 86 и 90 рублей соответственно. Если же делать заказ у этого ретейлера через "Мегамаркет", то яйца обойдутся по 54 рубля, а у "Пятерочки" через сайт можно приобрести десяток яиц за 75 рублей.

По данным Росстата, цена на яйца в России за 2023 год выросла на 61,35%. При этом в 2024 году они стали дорожать – с 1 по 9 января они выросли на 0,8%.

Экономика цены Продукты

Комментарии 12

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Гость

17:52:06 16-01-2024

Лучше с Aliexpress выпишем, так дешевле выйдет.

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Сергей

18:36:43 16-01-2024

Ну надо же какое счастье!!! 🤗

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Гость

19:31:02 16-01-2024

Утром майловская новостная лента настрочила яйца даже повысят, а сейчас снизят. Кошмар какой то.

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Гость

07:32:14 17-01-2024

Гость (19:31:02 16-01-2024) Утром майловская новостная лента настрочила яйца даже повыся... Играются. Туда сюда

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Гость

22:10:32 16-01-2024

Россия большая. Пока до нас дойдёт, несушки уже новые снесут.

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Игорь

23:01:14 16-01-2024

К Татарстану эти новости не относятся

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Андрей

01:09:56 17-01-2024

Цена!? Начинает снижаться, это не значит, что понизилась хоть на 1 коп.

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Гость

07:22:02 17-01-2024

Сейчас с этими яйцами полгода носиться будут как с гречкой в свое время… Вот вообще плевать на цену яиц…

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Гость

08:03:45 17-01-2024

Гость (07:22:02 17-01-2024) Сейчас с этими яйцами полгода носиться будут как с гречкой в... Гость, если тебе плевать, то проходи мимо.

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Гость

08:45:29 17-01-2024

Гость (08:03:45 17-01-2024) Гость, если тебе плевать, то проходи мимо.... А ты тут видимо и останешься

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Гость

21:13:05 17-01-2024

Гость (08:45:29 17-01-2024) А ты тут видимо и останешься... Куды мне отступать, кругом Россия.

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гость

11:34:16 17-01-2024

Держитесь люди - скоро пасха. Яйца опять до 150 и выше могут догнать.

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