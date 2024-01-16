РИА Новости: в России начинает снижаться цена на яйца
В различных торговых сетях их уже можно найти дешевле "психологической отметки" в 100 рублей
16 января 2024, 17:23, ИА Амител
Цены на яйца в России начали снижаться. Как сообщает РИА Новости, в различных торговых сетях их уже можно найти дешевле "психологической отметки" в 100 рублей.
Например, в сети "Азбука вкуса", расположенной преимущественно в Москве и Санкт-Петербурге, десяток яиц категории C2 продается за 107 рублей. За счет скидки при онлайн-заказе они обойдутся еще дешевле – в 75 рублей.
На сайте сети "Магнит" продаются яйца категории C2 и C1 по 86 и 90 рублей соответственно. Если же делать заказ у этого ретейлера через "Мегамаркет", то яйца обойдутся по 54 рубля, а у "Пятерочки" через сайт можно приобрести десяток яиц за 75 рублей.
По данным Росстата, цена на яйца в России за 2023 год выросла на 61,35%. При этом в 2024 году они стали дорожать – с 1 по 9 января они выросли на 0,8%.
17:52:06 16-01-2024
Лучше с Aliexpress выпишем, так дешевле выйдет.
18:36:43 16-01-2024
Ну надо же какое счастье!!! 🤗
19:31:02 16-01-2024
Утром майловская новостная лента настрочила яйца даже повысят, а сейчас снизят. Кошмар какой то.
07:32:14 17-01-2024
Гость (19:31:02 16-01-2024) Утром майловская новостная лента настрочила яйца даже повыся... Играются. Туда сюда
22:10:32 16-01-2024
Россия большая. Пока до нас дойдёт, несушки уже новые снесут.
23:01:14 16-01-2024
К Татарстану эти новости не относятся
01:09:56 17-01-2024
Цена!? Начинает снижаться, это не значит, что понизилась хоть на 1 коп.
07:22:02 17-01-2024
Сейчас с этими яйцами полгода носиться будут как с гречкой в свое время… Вот вообще плевать на цену яиц…
08:03:45 17-01-2024
Гость (07:22:02 17-01-2024) Сейчас с этими яйцами полгода носиться будут как с гречкой в... Гость, если тебе плевать, то проходи мимо.
08:45:29 17-01-2024
Гость (08:03:45 17-01-2024) Гость, если тебе плевать, то проходи мимо.... А ты тут видимо и останешься
21:13:05 17-01-2024
Гость (08:45:29 17-01-2024) А ты тут видимо и останешься... Куды мне отступать, кругом Россия.
11:34:16 17-01-2024
Держитесь люди - скоро пасха. Яйца опять до 150 и выше могут догнать.