РИА: сотрудник ФСИН получил ранение при штурме ростовского СИЗО

Агентство не уточнило, кто именно получил ранение

16 июня 2024, 18:33, ИА Амител

Обстановка вокруг СИЗО / Кадр из видео / Don Mash

Один из сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) получил незначительное ранение во время штурма СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напомним, что утром 16 июня заключенные ростовского СИЗО-1, назвавшие себя сторонниками ИГ (запрещенная в России террористическая организация), захватили двух сотрудников СИЗО. Некоторые из них были осуждены за подготовку теракта в Карачаево-Черкесской Республике в 2023 году. Они требовали машину и освобождения, не соглашаясь на предложение сложить оружие. Преступников взяли штурмом – всех их ликвидировали.

"Один сотрудник ФСИН получил незначительное повреждение, но там царапина", – рассказал источник агентства.

Он не уточнил, кто именно получил ранение.