РИА: сотрудник ФСИН получил ранение при штурме ростовского СИЗО
Агентство не уточнило, кто именно получил ранение
16 июня 2024, 18:33, ИА Амител
Один из сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) получил незначительное ранение во время штурма СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Напомним, что утром 16 июня заключенные ростовского СИЗО-1, назвавшие себя сторонниками ИГ (запрещенная в России террористическая организация), захватили двух сотрудников СИЗО. Некоторые из них были осуждены за подготовку теракта в Карачаево-Черкесской Республике в 2023 году. Они требовали машину и освобождения, не соглашаясь на предложение сложить оружие. Преступников взяли штурмом – всех их ликвидировали.
"Один сотрудник ФСИН получил незначительное повреждение, но там царапина", – рассказал источник агентства.
Он не уточнил, кто именно получил ранение.
20:25:40 16-06-2024
Как оказывается хорошо чувствуют себя террористы в наших СИЗО
21:32:59 16-06-2024
Гость (20:25:40 16-06-2024) Как оказывается хорошо чувствуют себя террористы в наших СИЗ... Писали же, что работников не хватает. Идите туда и работайте
09:34:09 17-06-2024
Гость (21:32:59 16-06-2024) Писали же, что работников не хватает. Идите туда и работай... Идите туда и работайте ----походу за эти деньги вы уж сами